Sapanca ile 5 içme suyu barajımız olacak...

Su temel bir insan hakkıdır ve buna rağmen dünyadaki milyonlarca insanın suya erişimi yok...





Dünyanın gelecekteki en ciddi sorunu kuraklıktır. Bilim insanları kuraklık vurgusu yaparak suyun tasarruflu kullanımı konusunda ciddi uyarılar yapıyor.

KOCAELİ’DE İÇME SUYU DURUMU NEDİR?



Kocaeli içme suyu açısında sanıldığı kadar zengin bir bölge değil!



Bugün 2 milyonun üzerinde nüfusa sahip Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı ve Namazgâh Barajıdır.



Dara düştüğümüzde kullanım hakkımızın olduğu Sapanca Gölü’nden su ihtiyacımızı karşılıyoruz...



Peki, yeterli mi?



Gelecekte yaşanabilecek kuraklığı düşünürsek elbette ki yeterli olmayacak...

Yeni barajlara ve içme suyu kaynaklarına ihtiyacımız olacak...





Her geçen gün nüfusumuz artıyor.

Nüfus arttıkça su sorumuz da artıyor...





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, kentteki içme suyu rezervlerini artırmak için olağanüstü bir duyarlılıkta hareket ediyor.



2006 yılında Yuvacık Baraj suyunun bitmesi sonucu kente 20 gün süreyle belirle günlerde ve saatlerde su veriliyordu...





Çok büyük bir panik yaşanmıştı o günlerde...



Büyükşehir Belediyesi, o tarihten sonra içme suyu rezervlerini artırmaya dönük ciddi adımlar attı...





Sapanca Gölü’nden su almak için isale hattı yaptı...

Kandıra bölgesinde Namazgâh Barajı yaptı...



Kentin farklı noktalarında 200 civarında su kuyuları açtı.





İHSANİYE BARAJI YAPILDI...





52 milyon metreküp su kapasitesine sahip Yuvacık Barajı, 25 milyon metreküp su kapasitesine sahip Namazgâh Barajı’ndan sonra DSİ tarafından Karamürsel bölgesinde 15 milyon metreküp su kapasitesine sahip İhsaniye Barajı yapıldı...





Yaklaşık olarak iki yıl önce DSİ tarafından yapımı tamamlanan İhsaniye Barajı’nın gövde su toplama oranı 15 milyon metreküp...





Baraj suyumuz hazır. Baraj suyunun hanelere verilmesi için şu sıralar arıtma tesisi ve isale hatlarının isale hatları yapılıyor.



Kentin su ihtiyacında sorun yaşanmaması için çalışmalar aksamadan sürdürülüyor...



Geçtiğimiz haftalarda İhsaniye Barajı isale hatları çalışmalarıyla ilgili olarak İzmit’te bulunan DSİ 15’nci şube müdürü açıklama yapmıştı...



İhsaniye Barajının 2035 yılına kadar kentin içme suyu ihtiyacını karşılayacak şekilde yapıldığını belirtmişti...



Şube müdürü ayrıca İhsaniye Barajı’ndan hanelere içme suyu vermek için yapımı devam eden arıtma ve isale hatlarının ise 2025 yılı sonlarında tamamlanacağını açıklamıştı...



İhsaniye Barajı’ndaki tüm eksiklikler tamamlandığında Gölcük ve Karamürsel bölgelerindeki tüm yerleşim alanlarının içme suyu ihtiyaçlarının bu barajdan sağlanacak.



Yuvacık Barajından daha önce bu bölgeye aktarılan su ise bize kar olarak kalacak...





AKMEŞE VE İNEBEYLİ BARAJLARI DA SIRADA...



Kocaeli’nde ileri de yaşanabilecek su kıtlığının önüne geçmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ve DSİ işbirliğinde Kocaeli’de içme suyu konusunda ciddi adımlar atılıyor...



Yuvacık, Namazgâh ve İhsaniye Barajı’ndan sonra DSİ ve Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü işbirliğinde şimdi de 15 milyon su kapasitesine sahip proje çizim aşamasında olan Akmeşe Barajı ile Karamürsel bölgesinde yapılacak İnebeyli Gölet’i sırada.



Yuvacık, Namazgâh, İhsaniye ve Akmeşe Barajları içme suyu barajları; İnebeyli ise tarım alanları sulama Gölet’i...





KOCAELİ’NE 100 YIL YETECEK SU VAR...





4 içme suyu barajımızın yanında bir de darda kaldığımızda su çektiğimiz Sapanca Gölü var...





İhsaniye ve Akmeşe barajların da devreye girmesiyle birlikte-tabi ciddi bir kuraklık yaşanıp barajlardaki su tamamen kurumazsa- ilimizdeki dört ayrı içme suyu barajı ve Sapanca Gölü suyu, Kocaeli’nin 100 yıl içme suyu ihtiyacını karşılar...



Evet;



Şimdilik suyumuz var diye suyu hoyratça kullanmayalım, idareli kullanalım...

Lütfen tasarruf...

Geleceğimizin sorunu su olacak.



Susuzluk, pandemiden de daha kötü...





