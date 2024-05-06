Sancaklı geri döndü o sorun tarihe karıştı

İttifak yapılıp da 2019’da MHP’ye belediye verilmeyen tek il Kocaeli’ydi…

O tarihte bir sorun çıkmamıştı. Ama Aydın Ünlü’den sonra işler çok değişti. Önce Yunus Emre Kurt, sonra Saffet Sancaklı 31 Mart Yerel Seçimlerinde MHP’nin belediyesi olması konusunda ısrarcıydılar…

Konu büyük bir soruna dönüşmüştü.

MÜMKÜN DEĞİLDİ

Kasımın son günü “MHP’li Belediye Başkanı İçin İki Büyük Engel” başlığıyla bir yazı yazdım ve durumu analiz ettim:

“Bir- MHP’nin talepte bulunmasının birinci önkoşulu genel seçimde bazı ilçelerde aday çıkartmayı talip edecek bir oranda çıkmasıydı. Çıktı mı? Hayır. Kocaeli genelinde MHP yüzde 8.33 oy aldı. En yüksek oy aldığı Gebze’de bile oyları sadece yüzde 10.77 oldu.

Bu oy oranıyla ilçe belediyesi talep etmek mümkün değil gibi görünüyor. Örneğin yine Gebze’den örnek vermek gerekirse AK Parti yüzde 40.95 oy aldı. Yani MHP’nin dört katı…

İki- Diğer engel ise belediyelerin Cumhur İttifakı adına AK Partili başkanlarda olması. Tek boş yer var. İzmit. Orada da MHP’nin oyu yüzde 5.29… Yani bu oy ile İzmit’i talep etmeleri de mümkün değil.”

İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALDI

Toparlamak gerekirse bana göre MHP’ye Kocaeli’de belediye verilmesi bu koşullarda makul ve mümkün de değildi ama Saffet Sancaklı ilin milletvekili olarak ısrarcıydı.

Sancaklı, “Bu dönem MHP’ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli’de göremezler. Tabanımız bunu anlar. Bunu çok iyi anlayacak olan teşkilatlarımız emin olun sahada olmayacaktır. Cumhur ittifakı Kocaeli’de en az 4-5 belediyeyi kaybeder. Bu sefer umdukları gibi olmaz” demeye kadar işi götürdü.

Sonrasını biliyorsunuz…

İstifası istendi. Sancaklı partiye bağlılığını göstererek istifa etti.

DÖRT AY SONRA GERİ DÖNDÜ

O istifanın ardından “Sancaklı amacı aşan sözler söylemiş, genel merkezi de sarı kart göstermiş dedim. İyi de partisinden istifa ettirildi, bu nasıl sarı kart” diyebilirsiniz, kartın renginin kırmızı olduğunu düşünebilirsiniz. Ben sözümün arkasındayım, çünkü Kayseri Milletvekili Baki Ersoy örneğini biliyoruz. Enflasyon konusundaki sözleri sonrası istifa ettirilmişti, sonra bizzat MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin daveti ile geri döndü. Burada da sabretmek gerekiyor” demiştim.

Haklı çıktım, tarihler 9 Aralık 2023’ü gösterirken istifa eden Sancaklı tam 4 ay sonra geri döndü.

TEŞKİLATTAN İYİ KARŞILAMA

3 hafta geçtikten sonra da Sancaklı ilk kez Kocaeli’ye gelerek teşkilatla buluştu.

Heyecanlı ve mutluydu.

17 Nisan’da yazdığım değerlendirme yazısında “Sancaklı bıraktığı bir MHP’yi bulamayacak. Yaşananlar MHP’nin ilimizdeki tepe noktasında travmatik etkiler yaptı. Süreci toplamak için İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş büyük gayret gösterdi” demiştim. Zor olacağını düşünüyordum ama iyi başladılar.

Güzel bir karşılama ile Sancaklı tekrar teşkilata geldi.

Tekrar hayırlı olsun, Allah bir daha böyle zorlukları göstermesin.

BAŞKAN YARDIMCILIKLARI

Sancaklı ziyarette konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplamış MHP’den atanan belediye başkan yardımcılarını değerlendirmiş. Sancaklı, “Kocaeli’de 9 belediye başkan yardımcılığı almak MHP’nin büyük bir başarısıdır. Bu arkadaşlarımız Kocaeli’ye hizmet edecekler ve aynı zamanda MHP belediyelerde temsil edilecek. Daha önce ben Kocaeli’nde böyle bir şey görmedim. Bir yol haritası çizdik ve başarılı olduğumuz gözüküyor” demiş.

DEMİRBAŞ’IN BÜYÜK EMEĞİ VAR

Tam bu noktada Sancaklı’nın olmadığı 4 aylık zaman diliminde yaşananları hatırlatmak isterim. Türkiye’nin hiçbir ilinde olmayan bir uyumu Kocaeli’de AK Parti ve MHP yakaladı. Hatta uyum BBP’nin de Türkiye’nin diğer illerindeki pozisyonunun aksine bu birlikteliğe dahil olmasıyla perçinlendi.

Bu uyumun en büyük mimarı kuşkusuz Tahir Büyükakın’dı. Ama MHP ile ilgili formülü geliştiren bir belediye, bir ilçe almak yerine her ilçede, her belediyede var olmayı seçen Murat Nuri Demirbaş’tı…

Hakkını teslim etmek gerekir.

Sonuç; 9 ilçeden de olumlu sinyaller geliyor.

Daha güzel olan şey Saffet Sancaklı’nın da bu sonuçtan memnun olması…

Böylece “neden MHP’nin belediyesi yok” tartışması ilimiz için sonsuza kadar kapandı.