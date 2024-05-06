Tuncay Şanlı gitti sırada Mustafa Gürsel var…

Kocaelispor’un bu teknik heyet ile istikrar yakalaması çok zor.

Çünkü bir oyunumuz yok.

Mustafa Gürsel ile 3 maç kazandık, hepsinde kırılma anı vardı.

Giresunspor maçı hariç, Göztepe ve Bandırmaspor’a kaybedebilirdik de.

Futbol şansımız yanımızda olduğu için hala 3’ülük şansını kovalıyoruz.

Bir de bu kötü ligde her takım puan kaybediyor…

Ama bunun böyle gitmeyeceği belli.

Mustafa Gürsel konu mankeni gibi…

Kenarda duruyor.

Oyuna müdahalesi yok.

Bazen müdahale ediyor, onda da hata yapıyor.

Keşke hiç takıma karışmasa…

İnanın bu takım kendi başına çıksın daha iyi oynar.

Verin bu takımı Yusuf Abdioğlu ile Candeias’a daha iyi yönetir.

… … …

Bodrum FK maçı ile ilgili yazmak istemiyorum.

Mustafa Gürsel’in Emir Ortakaya’dan 6 numara yaratma hevesini anlayamıyorum.

İki gün önce yazdım.

Emir Ortakaya kesici bir oyuncu.

Ama oyun kurucu değil.

Artık Dünya’da ön liberolar futbolu iki yönlü oynamak zorundalar.

Emir, baskı altında topu kullanamıyor.

Bırakalım çocuk en iyi oynadığı yerde görev yapsın…

… … …

Mustafa Gürsel gerçekten de prensip sahibi bir teknik adam ise kararlarının arkasında durmalıdır.

Emir Ortakaya ile orta sahada başlıyorsun.

Skor 2-0 oluyor, 45+1’de oyuncu değiştiriyorsun…

Bari arkasında dur..

İnandığın prensiplerinden vazgeçmeyeksin…

İnanmıyorsan o zaman yapmayacaksın…

Bari devre arasında değiştir de, ikinci yarıda oyuncu değiştirme hakkın olsun.

İnanın ne yaptığını kendisi de bilmiyor…

… … …

Bu takımın Süper Lig’e çıkma şansı varsa da, Mustafa Gürsel ile olmaz.

Bakın Sakaryaspor son haftaya üçüncü sırada giriyor, Tuncay Şanlı’yı gönderdi.

Biz maç başı 1 puan ortalaması olan teknik direktörü hala takımda tutuyoruz.

Bu takımın bir Başkanı, yöneticisi yok mu?

Kocaelispor’u kim yönetiyor?

Bu takım bu kadar sahipsiz mi?

Kocaelispor’un konu mankeni teknik direktöre ihtiyacı yok…

Sakaryaspor gibi biz de bu haftaki maça yeni teknik direktörümüzle çıkalım…

Bu takımda bir değişim, bir hava lazım…