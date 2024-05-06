Bodrum'da kahrolduk

Ardından yüzlerce taraftarı Bodrum’a sürükleyen Kocaelispor maalesef Bodrumspor önünde de sevenlerini kahretti. Hem tribündekiler, hem ekranları başındaki taraftarlar oynanan oyuna, Mustafa Gürsel 'in tercihlerine ve alınan farklı yenilgiye kahroldular. Bu takımın bu kadar kötü oynamaya hakkı olamaz. Bunu kabul edemiyorum.



Takım sahaya, Mustafa Gürsel 'in artık isyan ettiren ,Y.Abdioglu , Burak ve Emir 'ın aynı anda oynadığı Gökhan- Oğuz- Y.Abdioglu- Burak - Duhan - Emir- Y.Cihat - Candeias - Amaral - Beridze - Şeydayev 11’i ile başladı. Maça başlar başlamaz kalemizde Kenan 'ın kafa golünü gördük. Maça mağlup başladık.Kenan 'ın o kadar oyuncumuzun arasından o kafayı nasıl vurduğunu anlayamadım.



Oyuna dair ilk devre için çok bahsedilecek birşey yok. Doğru dürüst şutumuz, atağımız bile yok. Devre biterken, 39 uncu dakikada ağır oldukları artık herkesçe bilinen Y.Abdioglu ve Burak 'ın arkasına atılan topta Bodrumlu Samet topla onlarca metre gitti ve göstere göstere ikinci golü atti. Bu golü yerken Burak’in ve özellikle Y.Abdioglu nun durumları içler acisiydi.

Devre iki farklı bitti. Bence maçın en büyük saçmalıklarından birisi 45 inci dakikada oldu. Devre bitmek üzereyken Burak ve Şeydayev çıktılar , Vukovic ve Skhirtladze girdiler. Bir antrenör bunu nasıl izah eder? Bu dakikada bu değişikliklerin manasi nedir? Mustafa Gürsel 'in ne kadar dağılmış olduğunun ispatıdır bu yapılan değişiklikler. Başka bir yorum yapılabileceğini sanmam.



İlinci devre Göztepe ve Bandırma maçlarındaki gibi bir geri dönüş bekleyenler hayal kırıklığına uğradılar. Beridze’nin VAR’da incelenip verilmeyen penaltı pozisyonu ve Skhirtladze’nın atıp VAR 'ın ofsayttan iptal ettiği gol pozisyonlarımız oldu. Bodrum’un 22 yaşındaki Ganalı oyuncusu Mohammed 3 uncu golü de 66 .dk da ağlarımıza yolladı. Maç da 3-0 sona erdi.

Ama Sakarya ve Çorum‘un evlerinde Tuzla ve Urfa ya kaybettikleri puanlar , son hafta Sakarya’yı yenip, ligi 3 üncü bitirme şansımızı artardı.Son hafta Çorum play off için hayati maç oynayacak Bolu’ya giderken Bodrum da Göztepe ile İzmir’de oynayacak. İki takımın da deplasmanda galip gelmeleri zor. Bu da bizim olası bir Sakarya galibiyetinde 3 uncu olmamıza imkan sağlayacak .



Ama Bodrum önündeki takım, oynadığı futbol, başındaki Mustafa Gürsel’le Sakaryaspor u yenebilir miyiz? Bu da çok düşündürüyor.

Ben hala Mustafa Gürsel’le yolları ayırmamızın play off öncesinde şansımızı çoğaltacağını düşünüyorum. Bu yazıyı yazarken Sakaryaspor’un Tuncay Şanlı ile yolları ayırdığı haberi geldi. Belki bu bizim yönetime de bir ilham verir .Bu Hoca ile olmayacağını anlamamız için daha kaç Bodrum maçı seyretmemiz lazim? Herşey apaçık ortada.