Mustafa Gürsel’in Emir Ortakaya ve Vukovic inadı

Ümraniye ve Bandırma maçlarındaki oyun hepimizi umutlandırmıştı. Her ne kadar evinde iyi sonuçlar almış, fazla gol yememiş olsa da Bodrum’dan istediğimizi alarak döner, son hafta Sakaryaspor’u da halledip 30 Mayıs’taki Play-Off finaline doğrudan bilet alırız inancı içerisindeydik.

KADRO AYNI

Maç öncesinde kadroyla ilgili merakımız vardı. Acaba Vukovic’le başlayıp Emir’i faydalı olduğu yerde oynatır mı, Ramil’i kanada alıp Davit’i ilk 11’de sahaya sürer mi bekleyişi içerisindeydik. Ama olmadı. Mustafa Gürsel, kazanan takımı bozmadı, Bandırma maçının 11’ini sahaya sürdü. Emir yine savunmanın önünde, Vukovic kenarda, Davit kulübede.

ÖNCE EMİR, SONRA BURAK

Maça adeta yenik başladık. Henüz 3.dakikada Emir’in pas hatasında atağa kalkan ev sahibi takım usta oyuncusu Kenan’ın kafa golüyle öne geçti. Kocaelispor bu yarıda bir kez tehlike yaratabildi. 13.dakikada kornerde iyi yükselen Emin’in vuruşunda top az farkla auta gitti. Bir dakika sonra Gökdeniz farkı ikiye çıkartabilirdi, atamadı. İlk yarının ortasında savunmanın arkasına atılan topta Oğuz’un vuruşu direkten döndü ama öncesinde ofsayt vardı. İlk yarının sonlarına doğru Bodrum baskısı arttırdı. 39.dakikada ikinci gol gerdi. Burak’ın pas hatasında ev sahibi takım göbekten geldi, Samet farkı ikiye çıkardı.

İLK YARI 3-0, 4-0 BİTEBİLİRDİ

Devrenin son dakikasında Gökdeniz yine elverişli pozisyon buldu, yine kaçırdı. Son anlar oynanırken Mustafa Gürsel Burak ile Ramil’i kenara alıp Vukovic ile Davit’i sahaya sürdü. Emir asıl yerine geldi. İlk yarıda son derece dağınık bir Kocaelispor vardı. Takım adeta nasılsa Play-off biletini cebime koydum, üçüncülük çok önemli değil anlayışında oynadı. İki bireysel hata golleri getirdi. Ancak soyunma odasına 3-0, 4-0 geride de gidebilirdik. Gökdeniz iki net fırsatı kullanabilse ilk yarıda işimiz bitikti. Gürsel’in değişiklik için devre arasını beklememesini Ramil ile Burak’ın performansına olan kızgınlığına yorumladık. Yaptığı bana göre doğru değildi. 2 dakika bekleyip arada o değişiklikleri yapmalıydı.

FARKI BİRE İNDİREBİLSEK

İkinci yarıda Duhan-Atila hamlesiyle bir haydi istekli ve atak başladık. Cihat’ın pasında Atila müsait durumda tam orta yapacakken, rakip savunma tehlikeyi kornerle önledi. Hemen ardından Musa Muhammed’in sert vuruşunda top Bodrum ağlara gidebilirdi. İlk bir saat geçilirken Beridze’ye yapılan hareketi biz penaltı olarak değerlendirdik. VAR incelemesinden ne yazık ki sonuç çıkmadı. 61’inci dakikada Musa Muhammed’in yakın mesafeden kafa vuruşunda Gökhan inanılmaz çıkardı. İnşallah kader anı olur, buradan maçı çeviririz dedik ama tam tersine kısa süre sonra üçüncü golü ağlarımızda gördük. 70’da Cihat’ın harika ara pasında Davit golü yaptı ama ofsayttı. Kalan süreçte değişen bir şey olmadı, mücadele 3-0 sona erdi.

BİR HAFTADA BÜYÜK DEĞİŞİM

Bandırma karşısında sezonun en iyi oyunu dedik ya, dünkü maç da sezonun en kötülerine adaydı. Sadece bir hafta içinde siyah ile beyaz derecesindeki bu değişim şaşırtıcıydı. Erken yediğimiz gol planlarımızı bozdu ama ne olursa olsun bu kadar kolay teslim olmamalıydık. Bakmayın maçın 3-0 bittiğine inanın 5’lik 6’lık falan da olurduk. Tüm futbolcular tel tel döküldü. Ayakta kalan kimse yoktu. Mustafa Hoca Vukovic ve Davit ile başlayıp Emir’i gerçek yerinde oynatsa sanıyorum böyle bir oyun ve sonuçla yüzleşmezdik. Mustafa Gürsel taşları yerine koydu, fabrika ayarlarına geri döndü ama iş işten geçmişti, 2-0’dan maçı çevirmek hiç kolay değildi.

Gürsel’in Emir ve Vukovic ile ilgili anlamsız inadı ve ısrarına anlam vermek mümkün değil.

DİREKT VEYA ENDİREKT

Sakarya’nın kaybettiği, Çorum’un berabere kaldığı haftada üçüncülük için çok büyük bir fırsat kaçırdık. Son haftaya üçüncü sırada girme şansını elimizin tersiyle ittik. Şimdi Sakaryaspor’u yenmemiz de yetmeyecek. Bodrum’un Göztepe’ye yenilmesini, Çorum’un da Bolu’da en azından berabere kalması ihtimallerine ihtiyaçlarımız olacak. En kötü ihtimal kazandığımızda diğer sonuçlar ne olursa olsun Sakaryaspor’u geçiyor ve Play-Off ilk turunda saha avantajını alıyoruz. Gereken dersleri çıkartıp dünkü maçı unutacağız ve ezeli rakibe konsantre olacağız. Öyle veya böyle, direkt veya endirekt o finale gideceğiz, Süper Lig’e çıkacağız.