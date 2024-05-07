Derince’de 32 yıllık sorun çözülüyor!

Gazeteci kanaat önderidir.



Yaptığı iş kamu görevidir.



Aykırılıkları yazar.



Gündeme taşıdığı sorunları ilgili muhataplarına hatırlatır. Çözümlenmesini ister...



Kocaeli’ de uzun yıllardır yerel gazetecilik yapan biri olarak kentin sorunlarına vakıf olduğumu söyleyebilirim.



Şehri gezerken, kafam önümde gezmem. Başım dik, etrafımı gözlemleyerek gezerim...



Nerede bir aykırılık varsa görürüm. Gördüğüm aykırılıkları gazetecilik refleksimle muhakkak ki haber yaparım veya bu sütuna taşır analizini yaparım...

Sevgili okurlar;



Derince Denizciler Caddesi üzerinde 31 yıldır inşaat halinde duran iki tane bina var.



Yarım kalmış inşaat, görüntüleri bile ürkütücü görünen bu binalar kimin. Kim yaptı ve yarım bıraktı?



Neden yarım kaldı. Yarım kalmış inşaatlar neden tamamlanmıyor?



Derince merkezinde hem de belediye binasının sadece 100 metre ilerisinde bulunan beton yığını ucube binaların akıbeti hakkında kimse bir şey bilmiyordu!



Yaklaşık iki yıl önce bir pazar günü binaların önünde geçerken, durup binaları inceledim.



Dikkatli baktığınızda yıllardır öylece duran binaların mevsimsel koşullara dayanamayarak ciddi hasar aldıklarını fark edebiliyordunuz...

Cep telefonumla binaların fotoğrafını çektim.



24 Mayıs 2022 tarihinde bu sütunda; “Derince’ deki ucube binalar neden yapılmıyor” başlıklı bir yazı yazdım.



Yazım bu sütunda yayınlandıktan bir gün sonra bina inşaatlarını kat karşılığı yapan dönemin inşaat firması sahibi olan Baki Küçük aradı.

Yarım kalan inşaatların hikâyesini anlattı.



Küçük’ ün açıklamalarını da 26 Mayıs 2022 tarihinde; “Derince’ de yarım kalan binaların sahibi konuştu” başlıklı ikinci bir yazı yazdım.



Dikkat ettiyseniz binaları konu ettiğim tarih 2022...

Yani iki yıl önce...



Birinci derece deprem fay hattı üzerinde bulunan bir kentiz...



Çevre illerimizde sıkça yaşanan depremler nedeniyle bu binaların ciddi bir risk oluşturduğunu hatırlatmak için

9 ve 22 Aralık 2022 tarihlerinde bu binalarla ilgili iki yazı daha kaleme aldım...

ÇOK KARIŞIK BİR DURUM VARDI...



Risk oluşturan bu binaların hikâyesini yaklaşık iki yıl önce gündeme taşıdığımda birçok şey öğrendim...



Binaları kat karşılığı yapan müteahhitti dinledim.



Binasını kat karşılığı yapanın avukatını dinledim.



Derince ve Büyükşehir Belediyesi’nde imar ve ruhsat bölümlerinden sorumlu yetkililerle konuştum



Geçen dönem Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ile konuştum...

Daha doğrusu konuyu gündeme taşıdığımda bu konu hakkında sorumlulukları bulunan bu kişiler arayıp binalar hakkındaki görüşlerini aktardılar...

Anlatılanlar ve binaların hikâyesi o kadar karışıktı ki, içinden çıkmak çok güçtü...

Konu yargıya intikal etmiş...



Taraflar anlaşamıyor...



Mesela, binaları kat karşılığı yapan müteahhit Baki Küçük’ ü Amerika’da yaşayan yer sahibi Sabiha Özakdoğan mahkemeye vermiş...

Özdoğan’ın buradaki işlerini takip eden Avukatı ise Kocaeli Barosu’ndan Nesrin Aktaş’tır...



Yargılama sonrasında Küçük’ e düşen bina altındaki işyerleri ve bazı daireler elinden alınmış.



407 daireli bina ve altında 8 işyeri bulunan binanın kaba inşaatını bitiren Baki Küçük büyük bir maddi zarara uğratılarak elinden her şey alınmış...

Müteahhit Baki Küçük ise, alacaklarını almak için yer sahibi hakkında dava açmış. Mahkeme henüz sürüyor...



BİNALARDA ONARIM BAŞLADI...



Geçen haftaların yanından geçerken binada onarım yapıldığını fark ettim.

Dün eski müteahhit Baki Küçük’ ü aradım. Küçük, binalarda onarım başladığını doğruladı.

“Evet, yaklaşık 30 yıl inşaat halinde kalan binalarla ilgili ruhsat işlemleri halledilmiş. Ruhsatlar alınmış. Amerika’da yaşayan bina sahibinin binayı sattığını duydum. Binanın yeni sahibi her kimse yasal işlemleri tamamlamış ve binayı yeniden onarıp, güçlendirip tamamlamak istiyor. Benim alacağım işyeri ve katlarla ilgili ise davam sürüyor...” dedi.



1992’DE TEMELİ ATILDI



Sevgili okurlar, 1992 yılında inşaatına başlanan, sözleşmeye göre 1996 yılında tamamlanması planlanan Derince’ deki bu ucube binalarla ilgili yasal sorunların çözülmesi ve binaların onarılıp, güçlendirilip tamamlanmak istenmesine çok sevindim...



Şundan çok enimim ki, iki yıl önce o binalarla ilgili haber yapmasaydım, yazı yazmasaydım.

Konuyu gündeme taşıyıp tarafları rahatsız edip harekete geçirmeseydim, o ucube binalar mevcut haliyle kalacaktı...



Bu yazıyı yazmadan önce birkaç telefon görüşmesi daha yaptım.



Binayı satın alan yeni sahibi, binaların taşıyıcı kolonlarının sağlam olup olmadığını, depreme dayanıklı olup olmadığını öğrenmek için konuyu mahkemeye taşımış. Mahkeme üniversitede tayin ettiği uzman

kişilere inceletmiş.



“SAĞLAM” RAPORU VERDİ



Uzmanlar, bina zeminin sağlam olduğunu, taşıcı kolonların sağlam olduğu raporunu yazmış.



Bina sahibi çıkan bu rapordan sonra bina içerisinde proje tadilatı ve zemin iyileştirme çalışmasını başlatmış...



Gazetecilik budur işte...



Yazdık-çizdik ve konuyu gündeme taşıdık.

İlgilileri nihayet uyandırdık. Yıllardır bölgede görsel, çevresel kirlilik yaratan, risk oluşturan beton yığını halde çirkin bir şekilde duran bu binalar artık onarılıyor.

Konum olarak Derince ilçesinin en değerli bölgesinde bulunan bu binalar tamamlandığında bölgeye farklı bir görsel mimari kazandıracağı aşikâr...



Yazdık, gündeme taşıdık, ilgilileri harekete geçirdik ve Derince ilçesindeki 32 yıllır sorun çözülüyor...



Haydi hayırlı olsun...

