Sakarya maçının önemi azalmadı

Bandırma maçında seyrettiğim Kocaelispor bu sezonun en iyi futbolunu oynamıştı.

Beni de camiayı en çok umutlandıran şey işte bu futbol oldu. Gerçekten umutlandık.

Olmadı.

Bodrum karşısında ağır bir yenilgi aldık. 3 puandan fazlasını kaybettik.

Bodrum İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmada Bodrum FK maça golle başladı. 3.dakikada ligin en beğendiğim oyuncularından Kenan’ın golüyle ev sahibi öne geçti.

Biz ise geri dönemedik.

39’da Samet’in golüyle iki farklı yenik duruma düştük; bizim teknik heyet de kontrolden çıktı. İlk yarının bitimine 1 dakika kala yapılan iki değişikliği anlayan varsa beri gelsin. Ne futbolcu psikolojisine, ne kurallara ne de stratejiye uygun bir davranış …

Eğer Gökdeniz, 41 numaralı formayı giydiğini unutsa ve maça konsantre olsa yarım düzine gol de yiyebilirdik. Musah skoru 66’da belirledi. 3 puanı 3 golle verdik.

TAKIMIMIZI TANIYAMADIM

Bodrum FK maçında takımı tanıyamadım.

Mustafa Gürsel, “Maça istediğimiz gibi başlayamadık, geldiğimizden beri hep geriye düşüyoruz. İstediklerimizi sahaya yansıtamadık. Oyunun genelinde rakip bizden daha çok istedi. Geçen hafta iyi oyunla kazandıktan sonra hedefe ulaşılmış gibi bir hava vardı. Bugün bize büyük bir ders oldu. Sonuç aldığımızda hemen çıkmış gibi hem oyuncularımız hem de camia olarak o enerjiye girersek bugün bize o anlamda büyük bir ders oldu. Ayaklarımızı yere sağlam basmamız lazım, play-off maçlarının telafisi yok” demiş.

Kaçamak konuşma…

Artık doğrudan üçüncülüğe dair bir şey söylenmiyor.

Yazık.

ÇOK İHTİMAL BİR ARAYA GELMELİ

Bodrum maçı öncesi ligi 3. bitirmek ve doğrudan Play Off Finali bileti almak bizim elimizdeydi.

Şimdi değil.

Maçtan önce “Rakamlardan değil futboldan umutluyuz” diye yazmıştım.

Şimdi rakamlardan umutluyuz çünkü; futbolumuz bizi bir kez daha umutsuzluğa itti.

“Süper Lig’e 3 galibiyet kadar yakındık” şimdi 3 ihtimalin bir araya gelmesi gerekiyor.

Biz Sakaryaspor’u yeneceğiz…

Bodrum, Göztepe deplasmanında, Çorum da Bolu deplasmanında kazanamayacak.

Bolu- Çorum maçı üç ihtimalli çünkü Bolu da play offa kalmaya çalışıyor. Kazanmak zorunda. Ama Süper Lige çıkmış Göztepe’nin Bodrum maçına konsantre olmasını beklemiyorum.

GÖKHAN’IN SÖYLEDİKLERİ

Evet küçük de olsa bir ihtimal var.

Sadece kaptan Gökhan Değirmenci bu şansı zorlayan laflar etmiş:

“Bir şansımız vardı, önümüzdeki hafta her şey bizim elimizde olacaktı. Maalesef istediğimiz sonuç olmadı. Son hafta kazansak bile diğer maçlara bağlı olacak.

Rakibin yapmak istediklerine ayak uydurduk. Bizden kaptıkları toplarla savunma arkasına sarkacaklarını biliyorduk çalıştık ama o şekilde goller yedik. Kazanamadık ama yapacak bir şey yok. Önümüzde Kocaelispor camiası için çok önemli bir maç var. O maçı kazanıp pla-off’lar için avantaj elde etmek istiyoruz. Play off’lar çok farklı oluyor o gün daha çok isteyen takımlar başarılı oluyor. Play off’ta iyi takım kötü takım yok. Hoca geldiğinden beri play offla’ra hazırlanıyoruz. Herkes sonuna kadar mücadele edecek.”

ÜÇ NEDENLE BU MAÇ ÖNEMLİ

İyi de Sakarya maçının önemi kayboldu mu?

Hayır.

Bir- Sadece 3.’lük açısından değil, play off finaline kalmak için elemeler oynayacaksak ev sahibi avantajını yakalayabilmek açısından da Sakaryaspor maçı önemli.

Komşu da karışık. Tuzla’ya kaybedince Tuncay Şanlı gönderildi, Burak Süleyman sezon sonuna kadar izinli sayıldı ve sözleşmesi sonlandırıldı.

Belli ki komşuda da bizim gibi ayağa kadar gelen fırsat tepilince sinirler yerinden oynamış.

Yine de şansları bizden fazla. 3.’lük kendi ellerinde…

İki- Ezeli rakibiz… Bu bile Sakaryaspor maçını önemli kılıyor. Bizim umutlarımızın azaldığı 3.’lük konusunda Sakaryaspor’un tüm umutlarını da biz almalıyız. Rekabet budur.

Üç- Ve küçük de olsa 3.’lük şansımızı sonuna kadar kovalamalıyız.