Başörtüsünün taşıdığı mana

İslam literatüründe "Türban" diye bir kavram yoktur; Cilbab vardır.

Kültürümüzde de başörtüsü, yazma, tülbent, eşarp gibi isimlerle anılır, ama yukarıda da ifade ettiğim gibi, Türban diye bir kavram yoktur.

12 Eylül 1980 darbesi ile birlikte dillendirilen ve 28 Şubat 1997 post modern darbesi ile birlikte "siyasal simge" diye topluma dayatılan bir kavramdır türban.

Özellikle 28 Şubat sürecinin ceberut yapısının ensesinde boza pişirdiği kesim mütedeyyin kesim olup bundan en çok da nasibini alanlar üniversitelerde okuyan başörtülü kızlarımız oldu.

O dönemde hakikaten sırf inançları gereği başını örtüyorlardı kız öğrencilerimiz. Ama ısrarla ve inatla zamanın zirvedeki mankurtları başörtülü üniversite öğrencisi kızlarımızı hedef tahtasına koyarak onların eğitimlerine mani oluyorlardı.

Nur Serter'lerin, Kemal Alemdaroğlu'ların ve Kemal Gürüz'lerin üniversitelerde kurdukları ikna odaları ve ötekileştirici uygulamaları ile başörtülü kız öğrencilerimizin eğitim hayatlarını kesintiye uğrattılar. O yüzden birçok tıp öğrencisi kızlarımız dahi üniversiteyi terk etmek zorunda kaldılar.

Hatırlayın, okul birincisi olmuş bir başörtülü kızın "fosforlu" bir hemcinsi tarafından ağzı kapatılarak kürsüden indirilmesine bile tanık oldu bu oğlum.

Neyse ki Ak Parti iktidarı ile birlikte bu ucube uygulama süreç içerisinde çöp tenekesine atıldı. Bu uygulamanın sarsılmaz savunucusu CHP bile süreç içerisinde bu uygulamanın absürtlüğüne onlar da inanmaya başladılar. Şu an siyasi arenada bu tiyneti savunacak kimse kalmadı gibi.

Lakin bu rahatlığın beraberinde getirdiği yozlaşma beni epeyce üzüyor. O dönem ben bir derneğin başındaydım. Üniversite kapılarında ağlaşan, itilip kakılan gözü yaşlı kız öğrencilerimiz vardı ve onlar başörtüsünü sadece Allah'ın emri olduğu için takıyorlardı.

Üzülerek ifade etmeden geçemeyeceğim. Şimdi ne yazık ki bunu bir süs, bir moda ve bir aksesuar olarak görerek takan eşarp rengiyle boyalı dudaklar ve tepede kapkara gözlüklerle etrafa caka satan kotlu-motlu zamane türbanlılar türediler.

Bakınız ünlü psikiyatr Prof. Dr. Nevzat TARHAN bu başörtüsü meselesini ne güzel açıklamış.

Noktasına, virgülüne dokunmadan paylaşmak istiyorum.

"Başını örtenler:

Eğer inanmadan örtünüyorsanız, başörtüsünü çıkarınız.

Eğer siyasi simge olarak örtüyorsanız, çıkarınız.

Eğer mahalle baskısı ile örtüyorsanız çıkarınız.

Eğer babanızın baskısı ile örtüyorsanız, çıkarınız.

Eğer kocanızın baskısı ile örtüyorsanız, çıkarınız.

Eğer ağabeyinizin baskısı ile örtüyorsanız, çıkarınız.

Eğer yaşadığınız ortamda prim yaptığı için örtüyorsanız, başörtünüzü çıkarınız.

Eğer gelenek olduğu için örtüyorsanız, çıkarınız.

Eğer sizi güzelleştirdiği için başınızı örtüyorsanız, çıkarınız.

Eğer Allah için örtüyorsanız, sizi tebrik ederiz.

Eğer inandığınız için örtüyorsanız, sizi tebrik ederiz.

Eğer dini gereklilik için örtüyorsanız, sizi tebrik ederiz devam ediniz. Ancak artık özgür olmadığınızı unutmayın. Başörtüsü ile sakız çiğneyerek dolaşamazsınız. Karşı cinsle sarmaş dolaş olamazsınız. Artık temsil ettiğiniz bazı değerlerin var olduğunu unutmayınız.

Eğer inandığınız için örtünüyorsanız içini doldurunuz. Dürüstlüğün, çalışkanlığınız, hoşgörünüzle örnek olurken; ahlaki anlayışınız, oturup kalkışınızda da daha dikkatli olmalısınız.

Çünkü başörtüsü sizin için hem bir hak hem bir değerdir.

Haktır; çünkü sonradan çıkarılmış bir kavram değildir. 1400 yıllık bir geçmişi vardır. O halde örtündüğünüz gibi yaşayın. Yaşadığınız gibi örtünün"

Size sorarım, Nevzat hoca söylediklerinde haksız mı?

Allah kendisinden razı olsun. Hissiyatımıza tercüman olmuş.

İnanarak ve ecrini Allah'tan umarak başını örten takva sahibi hanım kardeşlerimize selam olsun.