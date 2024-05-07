Keşke Ertuğrul Sağlam geri gelse

Taraftar ve basın için kolaydır da, normal sezonun bitimine bir hafta kala, Play-Off maçları öncesinde teknik direktör değişikliği yönetimler için kolay alınabilecek bir karar değildir. Geçmişteki örneklerine bakarsak olumlu da olumsuz da sonuçları vardır. Sanıyorum bizim tarihimizdeki en çarpıcı olanı en son Süper Lig’e yükseldiğimiz sezon son 3 hafta Kayhan Çubuklu’yu gönderip Engin İpekoğlu’nu getirmekti.

MAÇ BAŞI ORTALAMASI 1.2

Ciddi bir risk taşıyordu ve camianın genelinde büyük de tepki görmüştü. Ama takım hedefe ulaşınca sorun olmadı. Aksi bir durum olsa yönetim kan değişikliğinin hesabını veremezdi. Mustafa Gürsel’in karnesi iyi değil. 12 puan alıp 18 puan kaybetmiş. Maç başı 1.2 ortalama. Tabloyu daha net ortaya koymak gerekirse. Gürsel’in takımın başında olduğu 10 haftalık süreçte Kocaelispor ligde en az puan toplayan dördüncü takım konumunda. Bu süreçteki Göztepe ve Bandırma galibiyetleri çok çarpıcı. Bir bakımda Mustafa Hoca’yı burada tutan bu galibiyetler oldu.

HERKESİN DOĞRUSU FARKLI

Taraftarların geneli Sakaryaspor yönetiminin Tuncay Şanlı ile yolları ayırmasını örnek gösterip, “Adamlar hem üçüncü, hem bizden iyi top oynuyor. Böyle radikal kararlar almak lazım. Bizim yönetim de aynısını yapmalı” görüşünü ortaya atıyor. Ben bu bakış açısını doğru bulmuyorum. Sakaryaspor gönderdi, aynısını yapalım olmaz. Herkesin doğrusu farklı. Zira Başkan Recep Durul da bu düşüncede. Sonra Sakaryaspor yönetiminin bu kararının olumlu sonuç vereceğini kim söyleyebilir?

BURAK’I GÖNDERMEK BÜYÜK HATA

Tam tersine belki de bu hamleyle Süper Lig’i kaçıracaklar. Ki, ban öyle düşünüyorum. Sakaryaspor yönetiminin ruh hali iyi değil. Bir yenilgiyle alt üst olmuşlar. Takımın ayakta duran, golleri katkı sunan en önemli ismi Burak Süleyman’ı bile göndermelerinden bu çok net anlaşılıyor. Tamam Burak duygusaldır, Kocaelispor maçında ondan bir beklenti içinde olmaları beklenmemeli ama sonrasında Play-Off maçları var. Burak Süleyman’la şansları yüksekti, onsuz işleri çok zor. Önemli değil, bu bizim işimize gelir. Del Vale’yi de gönderebilirler!

ANLAMSIZ İNADI, ISRARI VAR

Mustafa Gürsel’in Emir ve Vukovic ile ilgili ısrarı ve inadına anlam veremiyorum. Koy Emir’i stopere, Vukovic’i ön liberoya, Davit’i de santrafora, olsun bitsin. Takımın menfaati bunu gerektiriyor. Ama Mustafa Hoca ısrarla Emir’i 6 numara pozisyonunda başlatıp sonra geriye çekiyor, Vukovic’i kesiyor, sonra eksikliğini görüp oyuna alıyor. Hemen her maç bunu yapıyor. Emir Mustafa Hoca gelene kadar bu takımın en iyisiydi, her maç belli bir çizdiği gidiyordu. Milli takıma bile davet edilmişti.

DAVİT İLE BAŞLAMASI GEREKİRDİ

Vukovic için de benzer bir durum geçerli. Ertuğrul Hoca’nın bankosuydu, gittikten sonra kızağa alındı. Davit Bandırma maçının son yarım saatinde diri gözüktü. Ramil tam tersi kötüydü. Zaten Ramil santrafor değil, kanat. Bodrum’da santraforda Davit ile başlamak akıllıcaydı ama Mustafa Hoca Ramil’i oynattı, baktı ki olmuyor devre biterken en başta yapması gerekeni yaptı. Devrenin bitimine 2 dakika kala sakatlık falan yokken iki değişikliği birden yapması izahı olmayan bir durum.

TAKIM İÇİN EN DOĞRU HAMLE

Sosyal medyada Mustafa Gürsel gitsin, yerine Ertuğrul Sağlam geri gelsin diye yazanların sayısı bir hayli fazla. Keşke ama bu mümkün olabilir mi? Başkan değiştiği yeni bir döneme geçildiği için ben yönetimin Sağlam’ı yeniden takımın başına getirmek isteyeceğine inanıyorum. Ama Sağlam kabul eder mi, o konuda şüphelerim var. Sağlam’ın kızgınlığı ya da kırgınlığı dönemin başkanınaydı, gittiği için olumlu bakabilir gibi duruyor ama emin değilim. Sağlam’ın geri dönmesi takım için atılabilecek en doğru hamle olur, Süper Lig’e yükselme şansımız kat ve kat artar. Dediğim gibi keşke olabilse.

Ah Mehmet Öztürk, ah, az kalsın takımını yakacaktın!

Karamürselspor ile Bağdatspor arasında oynanacak BAL’a yükselme baraj maçı öncesinde şok bir gelişme yaşanmış, Sarı-Lacivertli ekibin bu noktaya gelişinde büyük payı olan kaleci Mehmet Öztürk’e final maçıyla ilgili tedbir koyulmuştu. Nedir bu konu diye sorguladığımızda Mehmet Öztürk’ün, Körfez GB- Beylikbağı Play-Off son maçının ardından Körfez GB teknik direktörü Haluk Kaya’yı arayıp hakaret ve tehdit ettiği, ses kaydıyla yapılan başvuru sonucunda futbolcuyla ilgili tedbir koyulduğunu öğrendik. Sonra Karamürselspor itirazda bulundu, olağanüstü toplanan Disiplin Kurulu da itirazı kabul edip tedbiri kaldırdı. Böylece Mehmet baraj maçında oynadı. Tabi, tedbirin neden kaldırıldığına yönelik bilgiyi de aktarmamız gerekiyor.

TALİMATA AYKIRI BAŞVURU

Talimata göre itirazların il temsilciliği, ya da tertip kurulu üyesinden yapılması gerekiyor. Körfez GB ise doğrudan disiplin kuruluna başvurmuş. Disiplin Kurulu başta talimatı dikkate almayıp başvuruyu kabul etmiş ama itirazın ardından hatasını görüp geri dönmüş. Körfez GB itiraz başvurusunu doğrudan tertip kuruluna yapmış ve dosya oradan disipline gelmiş olsa, talimata uygun olacaktı. Böyle bir durumda tedbir kalkmayacaktı. Sizin anlayacağınız talimat Mehmet Öztürk’ü, daha doğrusu Karamürselspor’u kurtarmış. Yoksa, baraj maçını Mehmet’siz oynamış olsalardı işi penaltıya kadar götürmeleri de, penaltılarda üstünlük sağlamaları da kabul edelim çok uzak ihtimaldi.

YAKIŞIKSIZ VE SORUMSUZCA

Mehmet Öztürk BAL’da 100 maçın üzerinde deneyimi olan bir kaleci. Baraj maçında gördük ki, her takıma lazım. Performansı için kendisini yürekten kutluyorum. Umuyorum bu kentin takımlarına hizmet etmeye devam eder, bu kentin takımlarının başarısına yeni katkılar verir. Ancak Mehmet Öztürk’ün Körfez FB teknik direktörünü arayıp hakaret ve tehdit etmesi son derece yakışıksız ve sorumsuzca. Bir camianın kaderiyle oynadı resmen. Bu deneyimde bir insanın, kalecinin buna hakkı yoktu. Körfez GB teknik direktörüne Beylikbağı ile berabere kaldıkları için tepki göstermiş Mehmet Öztürk. Kaybetmiş olsaydılar kendileri doğrudan BAL’a çıkacaktı çünkü.

BARAJ MAÇI BİLE OYNAYAMAYACAKTINIZ

Teşvik primi falan aldıkları iddiasında bulunmuş. Neden yenilmediniz diye hesap sormuş. Öğrendiğimde inanamadım, nasıl böyle bir şey yapabilir dedim. Tamam, Körfez GB o maçta berabere kalınca Karamürsel baraj maçına kaldı ama aynı Körfez GB Bağdatspor’dan da puan aldı. Ki, o puana almasa, yani Bağdat o maçı kazansa Karamürsel baraj maçı oynamadan BAL hayaline veda edecek, Bağdatspor hedefe ulaşacaktı. Mehmet Öztürk işin bu tarafına niye bakmıyor? Körfez GB sayesinde baraj maçı oynadılar, BAL’a çıktılar, teşekkür etmesi gerekirken yaptığına bakın. Olmadı Mehmet Öztürk. Performansın 10 numara ama şu yaptığın hiç iş değil.