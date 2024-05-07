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Makale Yazısı-

Kocaelispor’a ihanet ediyorsunuz
Uğur Uludağ

Uğur Uludağ

Kocaelispor, son dönemde en başarısız teknik adamla çalışıyor.

Zirveye oynayan bir takımın teknik direktörü 1,2 maç ortalamasıyla oynuyorsa, başarısızdır…

Ligde oynadığı 10 maçta sadece 3 galibiyet alıyorsa, başarısızdır…

Bu galibiyetin biri de her takımın yendiği, ligden düşmesi kesinleşen Giresunspor ise başarısızdır…

İç sahada Göztepe ve Bandırmaspor galibiyetleri Mustafa Gürsel ve ekibini kurtarmaz…

Bunu görmek için futbolu bilmeye gerek yok.

Bu takımın son 10 maçını izleyen herkes görmüştür.

Ne yazık ki, bunu göremeyen sadece Recep Durul ve yönetim kurulu üyeleri kalmıştır…

Mustafa Gürsel ile devam kararı alarak da bunu göstermişlendirdir.

… … …

Kocaelispor, bu puan ortalaması ve istatistiği ile Süper Lig’e çıkma şansı çok azdır.

Hele son Bodrum FK deplasman maçındaki takımın halini gördükten sonra Mustafa Gürsel ile devam etmek Kocaelispor’a ihanet etmektir…

Bodrum FK, maçından sonra Mustafa Gürsel ile devam eden bir yönetim kuruluna söylecek tek lafım bile yok.

Çünkü Kocaelispor’da bir yönetimin olduğunu da zannetmiyorum.

Eğer gerçekten böyle bir yönetim varsa, bu arkadaşların içinde birazcık Kocaelispor sevgisi de bulunuyorsa, bu kararı almazlardı…

… … …

Bu karar nasıl alındı, bilemiyorum.

Şuan da Kocaelispor’un yönetim kurulu gerçekten de toplantı yapıyor mu, karararlar alıyor mu, bundan da emin değilim.

Engin Koyun istifa ettikten sonra ortada yönetim de kalmadı.

Parayı Recep Durul veriyor, kararları da kendisi alıyor.

En son Bandırmaspor maçının primini Kocaelispor kulübünün sosyal medya hesabından “Primleri Başkanımız Recep Durul  kendi şahsı hesabından verdi” açıklaması da bunu gösteriyor.

Ne demek ki, diğer yönetim kurulu üyeleri Engin Koyun’dan sonra para vermiyorlar.

Aslında böyle bir açıklamayı Kocaelispor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılması da doğru değil.

Bu diğer yöneticileri de yok saymaktır…

… … …

Burada Recep Durul’un etrafında bulunan, ona akıl hocalığı yapanlar kimse, bilsinler ki, Kocaelispor’a çok büyük zarar veriyorlar.

Çünkü bu kararda Recep Durul’un yanındaki akıl hocalarının etkisi büyüktür.

O akıl hocaları Kullarspor’a Eser Kardeşler’i getirip, küme düşmesine neden oldular.

Şimdi de Kocaelispor’a zarar veriyorlar…

… … …

Kocaelispor, bu hafta Sakaryaspor ile derbi maçına çıkacak.

Bu maçı kazanmak için teknik direktöre gerek yok.

Zaten bu maça şehir ve camia olarak konsantre oluyoruz.

Cumartesi günü bunu herkes görecek.

Altyapıdan bir antrenör ile de çıksak, maçı kazanabiliriz.

Benim korkum, teknik direktörsüz bile çıkıp, kazanabileceğimiz bu maçı Mustafa Gürsel’in yine yanlış tercihleri ile kaybedeceğiz.

Üçüncü olamazsak, bizim için Play-Off maçları çok daha önemli.

Mustafa Gürsel’de, bu maçları yönetecek bir vizyon, bilgi ve birikim yok…

… … …

Kocaelispor yönetiminin son 3-4 yıldır en büyük sorunu yönetim kurulunda futbolun içinden gelen bir ismin olmamasıdır.

Kocaelispor kulübünde profesyonel bir yönetici yok.

Amatör kulüpte bile yöneticilik yapmamış genç arkadaşların, 1.Lig’de nasıl yöneticilik yapıp, karar merci olabilirler.

Bu sezon böyle gidecek.

Haziran ayında yapılacak genel kurulda göreve gelecek yönetimi seçerken, dikkatli oy kullanmamız gerekecek.

Artık bırakalım Kocaelispor’u futbolun içinden gelenler yönetsin…

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Yazar Uğur Uludağ - Mesaj Gönder --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Skubali - Bu kadar eleştiriden sonra, bodrum maçında 44. dakikada yaptığı oyuncu değişikliğinden sonra hoca artık doğru kadroyu çıkaracaktır diye düşünüyorum, ders çıkaracağız da dedi zaten. İyi konsantre olmamız gerekiyor bu maça ve bunun için de şehri havaya sokmamız gerekiyor artık, bunda sizin etkiniz çok büyük. Yazılarınız bu yönde olmalı diye düşünüyorum.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Mayıs 09:37

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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