Karar alsanız da yasal olmaz!

İzmit Belediyesi birkaç gün önce gazetelere bir haber servis etti...



Haber, Cem Evleri ile ilgili...



İkinci kez İzmit Belediye Başkanı seçilen Fatma Kaplan Hürriyet, 5 Mayıs günü İzmit Mecidiye Köyü’nde düzenlenen Hıdırellez Şenliklerinde İzmit’te yaşayan alevi vatandaşlarımız için bir müjde vermiş(!)



Demiş ki Hürriyet;



“Haziran ayında yapılacak belediye meclis toplantımızda, Cem Evleri’nin yasal statüsünün ibadethane olarak sayılmasını kabul edeceğiz...”



Toplumun hassas sinir uçlarıyla oynamak buna denir işte!



Geçen döneme gidelim...



2019 yerel seçimden sonra CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi Cem Evleri’nin yasal statüsünün ibadethane olarak sayılması için kendi meclisinde karar almıştı.

CHP’nin İzmir meclisinde sayısal çoğunluğu vardı...



İzmir’deki bu kararın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’ da Cem Evleri’nin ibadethane statüsüne alınması için kendi meclisinde önerge vermişti. İstanbul meclisinde CHP’li meclis üyelerinin sayısal çoğunluğu olmadığı için önerge reddedilmişti...



İmamoğlu’nun ardından bu kez de Ankara Büyükşehir Belediyesi’ de benzer önerge reddedilmişti...

İzmir, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerini taklit eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geri kalır mı?



Hürriyet’te mecliste sayısal çoğunluğu olmamasına rağmen o tarihlerde benzer önerge vermiş, ancak meclis çoğunluğu olmadığı için önerge reddedilmişti...



HÜRRİYET ALGI PEŞİNDEYDİ...



İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet o tarihlerde bu konuyu İzmit’in gündemine taşımış ve AK Partili meclis üyelerinin Cem Evleri’nin ibadethane statüsüne alınmasını istemedikleri konusunda “algı” yaratmaya çalışmıştı...



Hürriyet’in o tarihlerde gündeme getirdiği bu konuyu Kocaeli’ndeki Alevi Örgütleri tarafından pek karşılık bulmamıştı!



Çünkü Kocaeli’nde yaşayan alevi yurttaşlarımızın ibadethane ve ibadet sorunu yoktu...





KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR ALEVİ VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA...



Çok net ifade etmeliyim ki bugün Kocaeli genelinde yaşayan alevi vatandaşlarımızın Cem Evleri ile ilgili fiziki sorunları yok, ibadethane ve ibaret sorunu yok...



İddia ediyorum ki bu şehirde yaşayan alevi yurttaşlarımız ibadethane konusunda mutlu ve huzurlu...



Gerilere gidelim...



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Başkan İbrahim Karaosmanoğlu döneminde ilimizde yaşayan alevi yurttaşlarımızın ibadethaneleriyle ilgili ciddi iyileştirmeler yapılmaya başlandı...



İlçelerde Cem Evleri yapıldı...



Cem Evi dedeleri ve hocaları ilçe belediyelerinde ve büyükşehir belediyesinde istihdam edildi.



Cem Evleri’nin elektrik ve su giderleri belediye tarafından karşılandı.



Cem Evleri’nde verilen hizmetlerde büyük kolaylıklar sağlandı ve sağlanmaya da devam ediyor...



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de bir ilki başlatarak alevi örgütlerini bir araya getirerek Muharrem ayında “Sevgide Buluşalım” etkinlikleri düzenlenmeye başladı...

Bu etkinlik gelenekselleştirildi...

BÜYÜKAKIN, HİZMET AĞINI GENİŞLETTİ...



Eski başkan İbrahim Karaosmanoğlu döneminde Kocaeli ’deki alevi yurttaşlarımızın ibadetlerine yönelik sağlanan fiziki, sosyal ve kültürel imkânların tamamında, o dönem genel sekreter yardımcısı ve genel sekreter olarak görev yapan, 2019’da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın payı çok büyük...



O dönem Kocaeli’ de Cem Evleri ile ilgili yapılan ve alınan tüm kararların fikir babasıydı, öncüsüydü...



Başkan seçildikten sonra ise da alevi yurttaşlarımızın ibadethane sorunu için kökten çözümler üretti...



CEM EVİ BİNALARI YAPTI...





Şunu çok rahat söylüyorum ki, Başkan Büyükakın’ın Kocaeli’de yaşayan alevi yurttaşlarımız için sağladığı imkânlar, ortaya koyduğu samimi yaklaşım, yaptırdığı Cem Evleri ve ibadethaneleri CHP’li belediye başkanları bile yapmamıştır...



Bakın Kocaeli’de neler yapmıştır...

TAVŞANTEPE CEM EVİ...



Tavşantepe Cem Evi Binası, tek katlı ve köhne bir yerdi. Yetersiz ve kullanışsızdı. Başkan Büyükakın, buraya 5 katlı Cem Evi Binası yaptı. İçini donattı. Tavşantepe Cem Evi bugün Kocaeli’nin değil Marmara Bölgesinin en görkemli ve konforlu ve Cem Evi binalarından biri oldu...



DERİNCE İLÇESİNDEKİ CEM EVLERİ...



Derince ilçesinde Çınarlı Mahallesi’nin Esentepe (otoban altı) ve Erzurumlular (otoban üstü) mevkii denilen alanlarda iki tane Cem Evi binası var.

Bu binalar eskiden yapıldı fakat bugün Büyükşehir Belediyesi bu ibadethanelerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Fiziki yapılarını iyileştiriyor. Cem Evi dedeleri ve hocaları belediyede istihdam ediliyor.



DERİNCE YENİKENT CEM EVİ...



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Derince ilçesinde üçüncü Cem Evi binası yapıyor. Yenikent Mahallesinde yapımı devam eden 5 katlı Cem Evi binası önümüzdeki yaz aylarında tamamlanacak ve hizmete açılacak.



DARICA CEM EVİ...

KÖRFEZ CEM EVİ...

ÇAYIROVA CEM EVİ...



Bugün Kocaeli’nde tam 12 tane Cem Evi Binası var...



Hepsinin de fiziki yapısı son derece güzel, temiz ve konforlu...

Hepsinde de ibadet yapılıyor ve sorun ve sıkıntı yok...





BÜYÜKŞEHİR’DE ALEVİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURULDU...



Büyükşehir Belediyesi yaptığı hizmetlerle yetinmemiş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ALEVİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİRİMİ kurdu...



Birim, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal’a bağlı.



Birimin başına ise alevi olan Mutlu Beyazgül görev yapıyor. Beyazgül, ilimizdeki Cem Evleri’nin ihtiyaçları, sorunları ve talepleri koordinatörlük üzerinden Uysal’a aktarıyor. Uysal, talep edilen koşulsuz yerine getiriyor...



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı bu hizmeti başka bir ilde bulamazsınız...





ALEVİ PLATFORMU BÜYÜKŞEHİR’İN YANINDA...



Kocaeli’de bulunan Cem Evleri Başkanları’ndan oluşan bir platform var. Kocaeli Cem Evleri Platformu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı ile diyalog ve iletişimleri güçlü.

Başkan Büyükakın’ da platformdan gelen hiçbir talebi bugüne kadar geri çevirmedi...



Büyükşehir Belediyesi alevi vatandaşlarımıza sunduğu hizmetler sınırsız...



Mesela, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nevşehir Hacıbektaş ilçesinde sosyal tesis hizmete açtı.



Her yıl Hacıbektaş’ta düzenlenen şenliklere yurt dışından, yurt içinden ve ilimizden binlerce alevi yurttaşlarımız Hacıbektaş’a gidiyor.

Vatandaşlar sosyal tesislerde kalıyor...



Alevi yurttaşlarımızın yurt içindeki türbeleri ziyaretlerinde Büyükşehir Belediyesi ulaşım sorununu çözüyor...



Büyükşehir Belediyesi’nin alevi vatandaşlarımıza bu hizmetleri sunuyor...

HÜRRİYET, ALEVİLER İÇİN NE YAPTI?

Peki, İzmit’te yaşayan alevi vatandaşlarımızla ilgili İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ne yaptı?



Yaptığı bir hizmet varsa söyleyin yazalım...



Türbe ziyaretleri için alevi vatandaşlarımıza bir tek otobüs bile vermiş mi?



Alevi vatandaşlarımız ile ilgili hiçbir hizmet sunmayan Hürriyet, Hıdırellez şenliklerinde alevi yurttaşlarımıza müjde vermiş(!)





Demiş ki;



“Haziran ayındaki meclise Cem Evleri’nin yasal statüsünün ibadethane olarak sayılması için önerge sunacağız”...



Tabi, Hürriyet, önergeyi sunduktan sonra kabul edileceğini de biliyor çünkü meclis üstünlüğü kendisinde...



Önerge kabul edilse ne olacak ki?



Ne değişecek?



Kocaeli’ de hatta İzmit’te farklı bir şey mi olacak?



Bir hatırlatma yapayım.



Hürriyet, geçen yıl hizmete açılan Tavşantepe Cem Evi açılışında bile katılmadı! Aslında açılış öncesi tören alanına geldi, birkaç kişi ile el sıkışıp protokol gelmeden alandan ayrıldı!



Neden tören sonrasına kadar durmadı?

Neden protokol ile birlikte açılış sonra Cem Evi binasını dolaşmadı?



ORTALIĞI BULANDIRMAYA GEREK YOK!



Tekrar sorayım; Hürriyet, İzmit’te alevi yurttaşlarımız ile ilgili hangi hizmeti yaptı?



Eski Belediye Başkanı Hikmet Erenkaya, Gültepe Cem Evi’ni yaptı. O Cem Evi şimdi ne durumda bilmiyorum...



Bu Cem Evi ile ilgili bir iyileştirme yaptı mı?

Yapsalardı haber yapıp servis ederlerdi?



Hürriyet’in haziran ayında meclise getireceği Cem Evleri’nin yasal statüsünün ibadethane olarak sayılmasını kararı ortalığı bulandırma, toplumun sinir uçlarıyla oylama dışında hiçbir şeyi ifade etmez!



Çünkü bugün Kocaeli’de alevi yurttaşlarımız ile ilgili ibadet ve diğer fiziki mekânlarla ilgili hiçbir sorun yok...



Ortalığı bulandırmaya hiç gerek yok!

