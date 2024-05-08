Şahin Talus’tan önemli açıklamalar

Şahin Talus sorumluluktan kaçmayan ve siyaseti kendisi için yapmayan bir isim…

Şu zorlu zamanda AK Parti için büyük şans oldu.

Genel seçim öncesi Mehmet Ellibeş 3.5 yıl yaptığı il başkanlığı görevinden aday adayı olabilmek ocak ayında için istifa etmişti. Yerine 1 Mart’ta Şahin Talus atandı. Talus, 2008 yılında AK Parti Başiskele Kurucu Yönetim Kurulu’nda başlamış. 2009-2012 yılları arasında Kocaeli İl Sosyal İşler Başkan Yardımcılığı, 2012-2014 yılları arasında Kocaeli İl İdari İşler ve Mali İşler Başkan Yardımcılığı yapmış. 2014-2018 yılları arasında AK Parti Başiskele İlçe Başkanlığı görevini üstlenmişti. 13 ayı aşkın süredir de il başkanı…

İkinci seçimini yaşadı…

İki dönem kampanyasındaki performansının şahidiyim. Çok çalıştı. Teşkilata liderlik yaptı.

GAZETEMİZİ ZİYARET ETTİ

Tabi seçim sonrası da çok önemli…

Çünkü 31 Mart Yerel Seçimleri AK Parti açısından da çok iyi analiz edilmesi gereken sonuçlar verdi. Üstelik Kocaeli, AK Parti için önemli bir hale geldi.

Geçen 38 günde nasıl bir analiz yapıldı. Bundan sonra ne olacak?

Tüm bunlar için Talus’un görüşleri önemli…

Şahin Talus, Tanıtım ve Medya Başkanı Murat Ergelen ve İbrahim Gürsel ile birlikte gazetelere teşekkür ziyaretlerine başladı. İlk durağı da gazetemiz Özgür Kocaeli oldu.

Biz de Talus’u dinleme fırsatı bulduk.

KOCAELİ’NE DÜŞEN SORUMLULUK

Talus, AK Parti’yi anlamamız için önemli detaylar verdi, bir bakalım:

Bir- Kocaeli’nin yeni pozisyonu: 31 Mart yerel seçimlerinin ardından AK Parti’nin kazandığı en güçlü belediyelerden biri olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte AK Parti teşkilatlarına Marmara bölgesinde büyük sorumluluk düştüğünü söyleyen İl Başkanı Şahin Talus, bu sorumluluk karşısında çok çalışmaları gerektiğini düşünüyor. Bu çıkışın temelinde de seçmeni ve Kocaelilileri mutlu etmek, verilen sözleri tutmak var: “Büyükşehir ve 9 ilçede verdiğimiz sözlerin tamamını yerine getirmek için çalışmaya hızlı başlamalıyız. Seçim beyannamelerimizdeki sözlerimizi tek tek yerine getirmeliyiz. İnancımız tam. Başkanlarımız ve teşkilatlarımızla süreci birlikte yürüteceğiz” diyor.

AK Parti’de sağduyu hakim…

Nasıl bir yol izleyeceklerini biliyorlar.

TALUS UYUMDAN ÇOK MEMNUN

İki- Teşkilat ve ittifak: Talus teşkilatının çalışma temposundan çok memnun, İttifaktan da, “Bu seçimlerde en iyi istişareyi yapan, en iyi ittifakı yürüten teşkilatlar olduk. İttifak ortaklarımız MHP ve BBP ile çok uyumlu çalıştık. Bu kentte ve Türkiye’deki en şeffaf ittifakı yürüttük. İttifak partilerinin tüm teşkilatlarına da teşekkür ediyoruz. Herkes gece gündüz demeden çalıştı” diyor.

Gerçekten takdire şayan bir ittifak uzlaşması gördük. Bu da seçim başarısının önemli nedenlerinden biri oldu.

DANIŞMALAR BAŞLIYOR

Üç- Danışma Meclisleri: Şahin Talus, Bayram öncesi danışma meclislerini başlatacaklarını açıkladı. Ama bu geçen süreçte her ilde ana kademe, kadın ve gençlik kolları ile 5-6 saatlik toplantılarla bir analiz yapmışlar. Talus bütün teşkilatı dinlemiş. Danışma Meclisleri bu toplantılarda yapılan analizleri, detaylandıracak, güçlendirecek.

KONGRE TAKVİMİ BELLİ DEĞİL

Dört- Kongre süreci: Özellikle seçimi kaybeden illerde büyük değişimin yaşanması beklenen AK Parti’de en rahat illerden biri de seçimi kazanan Kocaeli. Ama buna rağmen hiç çatlak ses yok denemez… O sesleri kesecek olan da kongreler… Ancak kongre sürecinde nasıl bir çalışma yapılacağı henüz netleşmedi. AK Parti il Başkanı Şahin Talus, “İllerin kongre takvimi MKYK toplantısında karara bağlanır. Ama şu anda bir takvim yok” dedi.

Bu konuda biraz daha bekleyeceğiz.

UYUMUN İSTİSNASI OLMAMALI

Beş- Muhalefetle ilişkiler: AK Parti İl Başkanı Şahin Talus’a Erdoğan ve Özel buluşmasını da sorduk. Fazlasıyla memnun, “Cumhurbaşkanımız ve Özgür Özel’in görüşmesinin yarattığı atmosfer toplumun beklentisiydi. Çünkü 4 yıl seçim yok ve millet birlik ve beraberlik görmek istiyor” dedi.

Yerelde bu görüntüleri ne zaman göreceğiz sorumuza da “Kocaeli’de biz muhalefet ile zaten görüşüyoruz” dedi.

Bülent Sarı ve Şahin Talus’un ihtiyaç duyulduğu anda iletişim kurduklarını bilmek güzel. Ayrıca Tahir Büyükakın ve Ahmet Çalık ile Sertif Gökçe arasında da sorun yok. Ama yukarıdaki yeni süreci Kocaeli’deki hiçbir siyasetçi de ıskalamamalı…

TEMPOYU DÜŞÜRMEDEN…

Sonuç olarak; Şahin Talus, seçimden sonra ara vermeden çalışmaya devam ediyor. Teşkilatları dinliyor, medyayı geziyor. Seçimdeki tempoyu düşürmeden devam ediyor.

AK Parti’de ritmin de böyle olması lazım.