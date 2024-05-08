AK Parti’nin değişmesi ve CHP’nin alternatifliği

Birlikteliğimizin sürdürülmesini sağlayan toplumun baskın çoğunluğu; çatışmaların sonlandırılarak, gelirimler ve belirsizlikler üretmeden, bir birimizi dışlayıp baskı altına almadan; ortak kurallarla, kurullarla ve kurumlarla sürdürülebilecek sistemin inşa edilmesini istiyor.

Türkiye’ de pek çok çatışmalar, gerilimler ve belirsizlikler yaşanarak ve bedeller ödenerek, halkın baskın büyük çoğunluğunun iradesiyle; herkesi gelişime ve değişime katabileceği demokratik hukuk devletinin inşa edilmesinin zorunluluk haline geldiği bütün siyasi partilerin kabul edebileceği hale getirilebildi.

Tarihi dönemeç döneminde 10 ay ara ile yapılan seçimlerde halkın iradesinin belirleyici olduğunun bütün siyasi partilerin kabul ettiği temel gerçeklik haline gelmesi siyasetin değişmesini zorunlu hale getirdi.

Demokratik kurumsal sürdürülebilirliğe taşınabilecek siyaseti temsil etmeye en yakın ana akım siyasi partinin CHP olduğu yerel seçimlerde halkın iradesiyle 1. Parti haline gelmesiyle belli oldu.

Ana muhalefet partisi; yerel yönetimlerde ulaştığı kapsayıcı, demokratik, eşitlikçi, çoğulcu, dayanışmacı, şeffaf ve hesap verebilir uygulamalarını halk onayladığı için demokratik kurumsal dönüşümünü başarmaya çok yakın.

Demokratik kurumsal sürdürülebilirliğin gerçekleştirilmesiyle ortaya çıkarılacak örgütlülüklerin, çalışmaların, temsillerin ve mücadelelerin toplumun tamamını demokratik hukuk devletinin inşasına katabilmesine ihtiyaç var.

Demokratik toplumsal gelişime ve değişime toplumun tamamını katabilecek demokratik kurumsal değişimlerin siyasi partilerce gerçekleştirilip temsile ve mücadeleye taşınabilmesi zorunluluk durumunda.

AK PARTİ VE DEĞİŞİM

Ak Parti, milli görüş siyasi geleneği içerisinde yetişen önemli kadroların merkez siyaseti temsil etmek kararı vererek değiştiklerini açıklamalarıyla, çok partili sisteme geçilmesinden sonraki, liberal, muhafazakar, milliyetçi ve demokrat önemli birikimlerle birlikte; vesayet sisteminin aşılmasını sağlayacak örgütlülük, temsil ve mücadele hedefiyle oluşturuldu..

Demokratik siyasi mücadele tarihimizin bütün birikimleri ve deneyimleri merkez sağ alternatiflik kapsamında değerlendirilip, temsile, örgütlülüğe ve mücadelelere taşınabildiği için vesayet sisteminin etkisizleşmesi kapsamında bu sistemin neden olduğu temel sorunların çözülmesine yönelik girişimler ve kararlılıklar sergilenebilmişti.

Vesayet sisteminin çözülmesinden sonra onun yerine inşa edilecek demokratik hukuk devletinin inşası sürecinde sorunlar yaşanmaya başlandı ve ulaşılan başarıları sahiplenip sürdürmek isteyenlerle, toplumun tamamını gelişime ve değişme katabilecek demokratik hukuk devletinin inşasını merkeze almaya çalışanlar arasında tartışmalar ve ayrışmalar başladı.

Çözülen vesayet sisteminin yerine inşa edilecek sistemle ilgili en önemli sorun; sistemin içerisine sızarak, çözülmesini sağlamak için demokrasi dışı kurguları planlayıp uygulanmasını sağlayan FETÖ/PDY ile ortaya çıktı ve darbe girişimine kalkışan bu yaklaşım, bütün siyasi partilerin, sivil toplumun, duyarlı kamu görevlilerinin müdahalesiyle önlendi.

Hem FETÖ/PDY’nın aşılması, hem de toplumun tamamını kapsayacak sistem arayışı, ekonomik, demokratik kurumsal sürdürülebilirlikle başarılamayıp, Ak Parti’nin ulaştığı konum üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılınca çoğunlukçu sistemin inşa edilmesiyle karşı karşıya kalındı.

Çoğunlukçu sistemle sürdürülebilecek siyasi belirleyiciliğin merkeze alınmasından itibaren Ak Parti’nin temsili, örgütlenmesi ve mücadeleleri kamusal güçleri ve kaynakları kendi anlayışına, önceliklerine ve kadrolarını göre değerlendirmeye başlandı ve halkın sorunlarını temsil ederek mücadelelerini vermeye çalışan anlayış, kamusal güçlerle ve kaynaklarla ilişkili hale gelen parti görevlileri tarafından karşılanmaya başlandı.

Ak Partinin siyasi etkinleri bu gerçekliğin farkında oldukları için kuruluş değerlerine veya fabrika ayarlarına geri dönmek anlayışı ile değişikliklerle korumaya çalıştı ancak belirleyici hale gelen siyaseti aşabilecek alternatiflik ortaya çıkarılamadığı için şimdiye kadar sürdürülebilmişti.

Tarihi dönemeç döneminde 10 aylık sürede yapılan genel ve yerel seçimlerde halk, anlayışına, önceliklerine ve kadrolarına sıkışan, kamusal güçlerin ve kaynakların değerlendirilmesi üzerinden sürdürülen siyasetin perdelenemeyeceğini ortaya çıkardı.

CHP’ NİN DEĞİŞİMİ VE ALTERNATİFLİĞİ

CHP Çok partili sisteme geçilmesinden itibaren halkın iradesinin belirleyiciliği kapsamında iktidara ulaşabilmek mücadeleleri veriyor.

Gelişimin ve değişimin devletin merkezde olmasıyla ve kamusal güçlerle birlikte kaynakların etkisiyle sağlanmaya çalışıldığı koşullar aşılamadığından CHP; merkez sol değerleri veya sosyal demokrat anlayışı temsil ederek; hem devletin merkezde olmasının neden olduğu sorunlarla hem de vesayet sisteminin dışında bırakılanların “devletçi parti” suçlamalarıyla mücadele etti.

12 Mart 1971 müdahalesine karşı çıkarak en yükseğe ulaşan devlet partisi konumunu aşmak yaklaşımları 1. Parti haline gelmesini ve iktidarı oluşturmasını sağladıysa da gelişeme ve değişme toplumun tamamını katabilecek demokratik hukuk devletinin inşasını başarmaya yetmedi ve 1980 darbesiyle sivil demokratik mücadele birikimleri yok edilmeye çalışıldı.

1980 Darbesi sonrasında yeniden sivil demokratik birikimlerle 1. Parti haline gelerek iktidara ulaşmak mücadeleleri sürdürülmeye çalışıldı ancak yeterli hale gelemedi ve vesayet sisteminin sürdürülemez hale gelmesi merkez sağ birikimi temsil eden Ak Parti ile aşılmaya çalışılınca, iktidarın belirleyiciliğini aşmak mücadeleleriyle karşı karşıya kaldı.

Ak Partinin anlayışını ve önceliklerini merkeze alan çoğunlukçu sistemle belirleyici hale gelmeye başlamasından itibaren başlayan alternatiflik ihtiyacını karşılamak arayışları adalet yürüyüşü ve 2019 yerel seçimlerinin başarısıyla ve en son 14/28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanının 2. Turda seçilmesiyle iktidara gelmeye çok yaklaştı.

Yoğunlaşan hayat şartlarının iyileştirilmesiyle birlikte kapsayıcı, demokratik, eşitlikçi ve çoğulcu yaklaşımlarla hesap verebilir, dayanışmacı anlayışlarla CHP yerel yönetimlerince kabul edilebilir hale getirilince; Ak Parti siyasetinin belirleyiciliğinin ve baskılarının aşılabileceğini ortaya çıktı ve üst yönetimin değişmesinde etkili oldu, değişen yönetim de ulaşılan kabul edilebilirlikleri merkeze alarak 10 ay sonra yapılan yerel seçimlerde 1. Parti haline geldi.

Ekonomik ve demokratik sürdürülebilirliğin sağlanarak ihtiyaçların karşılanmasını yerel yönetimlerin etkin ve önemli çoğunluğunda yönetebilecek hale gelen CHP, örgütlülüğünü, temsilini ve mücadelelerini demokratik kurumsal sürdürülebilirliklere taşıyarak demokratik hukuk devletinin inşasının öncülüğünün ve yönlendiriciliğinin sorumluluğunu sahiplenmek zorunda.

CHP’nin demokratik toplumsal dönüşümü temsil edememesine neden olan temel sorunu; suçlandığı ve yüzleşmediği eski alışkanlıkları aşamamış olması.

İktidar partisinin çoğunlukçu sistem kapsamında ve vesayet sisteminin uygulamalarıyla sürdürülmeye çalışılmasına karşı 2019 yerel seçimlerinde kazanılan yerel yönetimlerde; toplumun tamamını kapsayan daha demokratik, daha eşitlikçi daha çoğulcu yaklaşımlarla mücadeleler verilerek kabul edilebilirliğe ulaşılması ve bu yaklaşımların etkisiyle üst yönetimin değişmesi, değişen yönetimin de 1. Parti haline gelinmesini başarması, ana muhalefeti demokratik kurumsal dönüşümü başarmaya çok yaklaştırdı.

CHP’nin ulaştığı konum eski siyasi alışkanlıklarla sürdürülemeyecek hale geldiğinden, yerel yönetimlerde ulaştığı kabul edilebilirlikleri demokratik kurumsal sürdürülebilirliklere taşıyarak demokratik hukuk devletinin inşasını sahiplenmekten başka seçeneği bulunmuyor.