Sakaryaspor’u bize bırakın diyenlere selam olsun…

Bu şarkıyı bir çok kişinin sevdiğini zannediyorum.
Sanki Kocaelispor’un hatıralarını anlatır gibi.
Bize Kocaelispor’un şanını-şöhretini unutturdular.
Maçın başında gol yemek adetten oldu.
Halbuki bu maça 5’li savunmayla çıkabilirdik.
Gol yemeden top çevirip moral bozsak olurdu…
… … …
HAYAL ÇELEN devam ediyor.
O bunu yapar bu şöyle olursa 3.olabiliriz.
Ne güzel değil mi kağıt üzerinde şişirmeler.
Bodrum’a giderken hayallerimiz vardı.
10-15 gazeteci aynı şeyi söylüyordu.
Kimimiz uçakla, kimimiz taksisiyle bizde 9 kişi minibüsle gittik.
9+9= 18 saat yolculuk sıktı.
Birde bu kötü oyun hepten bozulduk…
… … …
Şimdi hocayı gönderelim hiç katkısı olmuyor diyoruz.
Halbuki Engin Koyun ile beraber gönderilmeliydi.
İş işten geçtikten sonra 1 maç kalmış.
Giderse taraftar mutlu olur.
Fakat bu iş takıma iyilik getirmez.
Yeni sezon için çok iyi bir hoca bulmalıyız.
Aceleyle halledemeyiz…
… … …
Bu hafta yine takımı tanıyamadık.
Kimin ne yaptığı belli olmadı.
İyi oyuncular dediğimiz de kötü oynadılar…
İsim yazmaya gerek yok.
SAKARYAY’I BİZE BIRAKIN DİYENLERE SELAM OLSUN...
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.