Sakaryaspor’u bize bırakın diyenlere selam olsun…

Bu şarkıyı bir çok kişinin sevdiğini zannediyorum.

Sanki Kocaelispor’un hatıralarını anlatır gibi.

Bize Kocaelispor’un şanını-şöhretini unutturdular.

Maçın başında gol yemek adetten oldu.

Halbuki bu maça 5’li savunmayla çıkabilirdik.

Gol yemeden top çevirip moral bozsak olurdu…

… … …

HAYAL ÇELEN devam ediyor.

O bunu yapar bu şöyle olursa 3.olabiliriz.

Ne güzel değil mi kağıt üzerinde şişirmeler.

Bodrum’a giderken hayallerimiz vardı.

10-15 gazeteci aynı şeyi söylüyordu.

Kimimiz uçakla, kimimiz taksisiyle bizde 9 kişi minibüsle gittik.

9+9= 18 saat yolculuk sıktı.

Birde bu kötü oyun hepten bozulduk…

… … …

Şimdi hocayı gönderelim hiç katkısı olmuyor diyoruz.

Halbuki Engin Koyun ile beraber gönderilmeliydi.

İş işten geçtikten sonra 1 maç kalmış.

Giderse taraftar mutlu olur.

Fakat bu iş takıma iyilik getirmez.

Yeni sezon için çok iyi bir hoca bulmalıyız.

Aceleyle halledemeyiz…

… … …

Bu hafta yine takımı tanıyamadık.

Kimin ne yaptığı belli olmadı.

İyi oyuncular dediğimiz de kötü oynadılar…

İsim yazmaya gerek yok.

SAKARYAY’I BİZE BIRAKIN DİYENLERE SELAM OLSUN...