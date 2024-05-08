1.Lig’in en iyisiydi, ne hale getirdik

Kocaelispor’da ligin ilk yarısında en formda oyuncu kim desek, her halde herkes Emir Ortakaya derdi.

Hatta ligin ilk yarısı biterken, Emir Ortakaya’nın devre arasında Fenerbahçe’ye dönmesi bile gündeme gelmişti.

O dönem Fenerbahçe’de stoperler çok kötü olduğu için Emir Ortakaya’nın ismi konuşuluyordu.

Fenerbahçe’nin bu oyuncuyu geri alma opsiyonu var mı diye tartışılıyordu.

Emir Ortakaya, ligin ilk yarısında o kadar etkili bir oyuncuydu.

Sadece savunma anlamında değil, skora da katkı sağlıyordu.

Serbest atışlarda ileri çıkıp, 3 gol attı.

Asistleri de var.

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Ligin ilk yarısının flaş ismi Emir Ortakaya, Mustafa Gürsel geldikten sonra ikinci plana itildi.

Mustafa Gürsel geldiği ilk haftalarda Emir Ortakaya’yı kestiği bile oldu.

Ankara’da 2-0 yenildiğimiz Gençlerbirliği maçında yedekti.

Biz sakat olduğu için oynatılmadığını düşünüyorduk, öyle değilmiş.

Mustafa Gürsel, Emir Ortakaya’yı bu maçta oyun gereği ilk on bire almamış.

O zaman çok şaşırmıştık.

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Sonraki süreçte Mustafa Gürsel, Emir Ortakaya’yı orta sahada 6 numara pozisyonun da oynattı.

Emir Ortakaya’nın 6 numara pozisyonunda başladığı maçlarda Kocaelispor, ilk golü yiyip, geri düştü.

Oyundan çıkan ilk futbolcu da Emir Ortakaya oluyordu.

Doğan olarak bu durumdan etkileniyordur.

Bandırmaspor maçında oyundan çıkarken Emir Ortakaya’nın yüz ifadesi çok iyi değildi.

Bu çocuk buna rağmen küsmedi, darılmadı mücadelesini sürdürdü.

Stoperden orta sahaya çekilince, bir ikilem yaşadı.

Performansı çok düştü.

Ligin ikinci yarısında daha olması beklenen Emir Ortakaya, geriye gitti.

U-21 Milli Takımının değişmez oyuncusu iken sonraki dönemde gözden düştü.

Fenerbahçe’den Kocaelispor’a gelişmek için gelen emir Ortakaya, son haftalarda çok büyük düşüş yaşıyor.

Bu düşüş hem Emir Ortakaya’yı, hem de Kocaelispor’u etkiliyor.

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Mustafa Gürsel, geldiğinden beri Kocaelispor’a hiçbir katkısı olmadı.

Ne futbolumuzu geliştirdi, ne de oyuncularımızın gelişimine katkı sağladı.

Elindeki hazır oyuncuları bile kullanamadı.

Emir Ortakaya örneğinde olduğu gibi…

… … …

Cumartesi günü Sakaryaspor ile derbi maçına çıkacağız.

Bu maçta Emir Ortakaya 6 numara pozisyonunda mı oynayacak, yoksa kendi yeri stoperde mi?

Emir Ortakaya’nın eski öz güvenine kavuşması için stoperde oynaması daha mantıklı olur.

Zaten stoperde de Burak Öksüz çok çok hata yapıyor…