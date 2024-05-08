Gel bakalım Sakarya, 30 bin yürek ayakta!

TFF Planlama Dairesi’nin son hafta maçlarını hangi güne, hangi saate vereceği merak ve heyecan konusuydu. Kocaelispor’un ezeli rakibini ağırlayacağı maçın taraftar için en uygun olan zamana verilmesine dair bir beklenti oluşmuştu. Cumartesi veya Pazar gece ve Pazar gündüz Kocaelispor taraftarı için en uygun zaman dilimiydi.

BİZE ÖZEL BİR ŞEY YAPAMAZ

Ancak TFF’den maçın cumartesi saat 16.00’da oynanacağı açıklandı. Sosyal medyada birçok paylaşım gördüm yönetim bastırsın maçı geceye veya Pazar gündüze aldırsın diye. TFF Planlama Dairesine de ciddi bir tepki vardı. Kuşkusuz ki maçın gece olmasını, olmadı Pazar gündüze verilmesi çok iyi olurdu. Ancak malum son hafta oynanıyor ve maçların aynı gün, aynı saatte oynatılması gibi bir kural var. TFF’nin bize özel bir şey yapması beklenemezdi. Baktım tek tek maçlara hepsini gece oynatmak mümkün müydü diye. Yani cumartesi veya Pazar 19.00.

TUZLASPOR İŞİ BOZDU

Tuzlaspor dışında sorun yok. Hepsinin ışıklandırmalı sahaları var, gece oynatılabilir. Ama işi bir takım bozuyor. Sancaktepe 15 Temmuz Stadı’nda gece maçı oynanamıyor. Bu yüzden Tuzlaspor’u gündüz oynatıp, diğerlerini geceye vermek söz konusu olamazdı. Diyenler olabilir Tuzla maçını da ışıklandırması olan bir stadyuma verselerdi diye. Adam maçlarını orada oynuyorsa, başka bir sahayı istemez, böyle bir teklifi kabul etmez. Yerlerinde biz olsak da aynı şeyi yapardık. Sezonun hayati maçına çıkacaksın, sürekli oynadığın sahan varken, başka bir sahaya gideceksin.

FEDAKARLIK YAPACAĞIZ

Haksız bir durum olur. Dolayısıyla bu maç diğerlerini de etkiliyor. Mecburen o maçtaki şartlarda uymak zorunda kalınıyor. Son hafta Tuzla-G.Birliği yerine G.Birliği- Tuzla maçı oysaydı, TFF tüm maçları gece oynatırdı. Bu noktada TFF’ye, yönetime kızmaya hakkımız yok. Ezeli rakiple her zaman oynamıyoruz. Esnafsak dükkanı erken kapatacağız, vardiyaya denk geliyorsa değiştirmeye, olmadı o gün izin almaya bakacağız, böylesi özel bir maç için fedakarlığımızı yapacağız.

ANLAMI VE ÖNEMİ BÜYÜK

Hem ezeli rakiple oynuyoruz, hem ucunda üçüncü olup doğrudan Play-Off final bileti almak var. Böylesi anlamlı ve önemli bir maça gitmezsek, hangisini gideceğiz? İlk gün satışlar fena değildi. Umarım devam eder. Ben tüm biletlerin tükeneceğini,30 bine oynayacağımızı düşünüyorum. İlk maçta onlar tribünlerin bölük bölümünü doldurup ürkütücü bir atmosfer oluşturmuş, bunun sonucunda kazanmıştı. Daha fazlasını biz yapmalıyız. Tribünde tek kişilik yer bile kalmaması, inanılmaz bir atmosfer yaratmalı ve rövanşı almalıyız. Haydi Kocaelisporlular şimdi biletlere saldırma zamanı!

Taner Gülleri, İnegölspor ve Selahattin Dinçel

Küçük bir umudumuz vardı. Bir sürpriz olur İnegöl, Etimesgut’a yenilmez, Belediye Derincespor ligde kalır diyorduk. Özellikle Taner Gülleri dönemindeki performansıyla düşmeyi hak etmediğini düşünüyorduk çünkü.

SON ANLARDA DİREKTEN DÖNDÜ

Tabi Ankara’daki maçtan önce bizim kazanmamız gerekiyordu. Küme düşen Denizlispor beklemediğimiz derecede zorladı bizi. Öne geçtiler, devre biterken beraberliği sağladık ama öne geçecek o gol bir türlü gelmedi. Son dakika oynanıyordu. Etimegut maçı berabereydi ama biz kazanamadığımız için bunun hiçbir anlamı yoktu. Çok şükür ki son dakikada öne geçecek golü bulduk. Bizim maç bittikten sonra Ankara’da 6-7 dakika vardı. TFF Youtube’den o maçı açıp izlemeye koyulduk. Ev sahibi ciddi baskı kurdu, hatta bir topları da direkten döndü. Çok şükür ki maç 1-1 bitti. Bu sonuç ikili averaj farkıyla bizi ligde bıraktı.

TEŞEKKÜRLERİMİZİ GÖNDERİYORUZ

Türkiye’de genel anlamda herkes kendine yetecek sonuçları alır. Bizim korkumuz bundandı. Ama çok şükür İnegöl gibi delikanlıca oynayan, bizi düşecek takım ilgilendirmez, biz işimize bakarız diyen camialar da var. İnegölspor camiasına teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Bir teşekkürü de bir önceki hafta hiçbir iddia veya endişesi olmadığı halde Etimesgut’a yenilmeyen Fethiyespor’a ve Kocaelispor’u 2.Lig’e çıkartan teknik direktörleri Selahattin Dinçel’e göndermemiz lazım. Fethiye geçen hafta o maçı kaybetmiş olsaydı Başkent ekibi kurtarmış, dolayısıyla temsilcimiz son maç öncesinde küme düşmüştü.

EN BÜYÜK ALKIŞ KRAL TANER’E

Tabi, en büyük alkışı Taner Gülleri’ye göndermemiz gerekiyor. 26’ncı haftanın ardından göreve geldiğinde takım düşme hattındaydı ve çizginin üzeriyle arada 3 puan fark vardı. Bu takımı kimse kurtaramaz deniyordu, mental anlamda büyük bir çöküş yaşanıyordu. Gülleri kısa zamanda takımı ayağa kaldırdı. 12 maçlık süreçte 5 galibiyet, 3 beraberlik, 4 yenilgi ile 18 puan topladı. Ki, Gülleri’den önce 24 maçta takım 22 puan, yani 4 puan fazla toplamıştı. Şanssız kaybedilen puanları da unutmamak lazım. Grubun dişli takımlarına bile kafa tuttu, yenilmedi. Sonuçta Belediye Derincespor’u ligde bırakan isim Taner Gülleri oldu. Başkan Erdinç Şehit’in öncelikle teşekkür edeceği isimdir. Helal olsun sana Taner Gülleri.