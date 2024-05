Sonu kötü olmasın

Sabahın ilk ışıklarında Bodrum yolculuğumuz başladı.

10.30’da Cennet vatanın turizmde popüler yerleşim merkezlerinden Bodrum’a vardım.

Harika bir hava vardı.

Temmuz kadar sıcaktı.

Maç saatine kadar ara ara taraftar gruplarına da katılarak 14.30’da stadın yolunu tuttum.

Geçmiş dönem yönetimde olan Önder Karakaş abiyle uzun süre Kocaelispor üzerine derin bir sohbetimiz oldu.

Maçın başında statta harika bir atmosfer vardı.

Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Başkanı Haluk Bozo ile derneğin basın sözcüsü Ufuk Turman maçtan önce Bodrumlulara tüm stadı gezerek pişmaniye dağıttı.

Bodrum takımı ısınırken Kocaelispor taraftarı eski futbolcusu ve kentin çocuğu Gökdeniz’i de unutmadı.

Isınmadaki yüksek müzik sesi Gökdeniz’in duymasına mani oldu.

Isınmalarda bu kadar yüksek sesle müziğin uzun süre çalmasına gerek yok.

Eğer bir motivasyon ve atmosfer amaçlanıyorsa bunun en güzeli taraftarın sesidir.

Futbolcuları çağrıldığı, tribünlerin besteler ve şarkılar söylediği bu anlarda çok uzun süre kulakları sağır edip yanındakini duymayacak kadar yüksek sesle müzik çalmasının bence pek manası yok.

Tabi Kocaelispor taraftarı her zaman olduğu gibi bu durumda da pes etmedi.

Bu kez santra yapılmadan Gökdeniz’e tempo tuttular. Gökdeniz de maçın başlamasına kısa bir süre kaldığı için onlara doğru birkaç adım atıp iki eliyle alkışlayıp elini kalbinin üzerine koyarak karşılık verdi.

Hodri Meydan’ın, “Bodrum Körfez el ele, hep beraber tribüne” daveti de harikaydı.

Yine Kocaelispor taraftarı “Bodrum sen bizim kardeşimizsin” tezahüratıyla sıcak ortamı daha da ısıttı.

Sonunda yine Kocaelispor taraftarının söylemeye başladığı, “Aşk Bodrum’da yaşanıyor güzelim” şarkısına Bodrumlularda büyük bir coşkuyla eşlik etti.

Gerçekten harika anlardı.

Maçtan önce son olarak Bahri Başkan’ın yaptığını gördüğüm bir hareket de gördüm.

Başkan Recep Durul eşiyle birlikte maçı izlediği bölümden ayrıldı ve Kocaelispor taraftarının olduğu bölüme geldi.

Taraftarla beste söyledi ve birbirlerini karşılıklı alkışladılar.

Maça gelirken aslında bu kadar kolay bir mağlubiyet beklemiyordum.

Daha çok başa baş bir oyun olacak ve kısır bir skorla beraberlik alacağız korkusu yaşıyordum.

Maçın hemen başında yediğimiz gol de hikayeyi tamamen değiştirdi.

Oyuna tutunamadık.

İkinci golden sonra sinirler epey gerildi.

Recep Başkan çok öfkelendi, epey de söylendi.

O sırada yöneticilerden Selçuk Kösemen ile Mevlüt Ağra arasında sert ama çok kısa bir diyalog bağlandı.

Bu da gayet doğaldı.

Sonuçta final gözüyle baktığımız bir maç, verilen onca emek, sahada beklenenden uzak olunca tansiyonlar çabuk çıkıyor.

Sonra zaten mesele tatlıya bağlandı, konu da kapandı.

Bahsi geçmişken bir iki cümleyle özet geçeyim...

Selçuk Kösemen için apayrı zor bir sezon oldu bu.

Hem merhum Ekrem Can ile hem de Ertuğrul Sağlam ile komitede yer aldı.

Günlerce bazen gündüz her dakikası birlikte olmak üzere geçen onca zaman sonra birisini bir daha hiç görmeyecek şekilde kaybetti...

Üstüne 15 maç ceza aldı, buna rağmen her antrenmanda ve maçta takımın yanından bir an ayrılmadı.

Onun yerinde olmayı çok kimse sanırım hem çok ister hem de bu sezon yaşadıklarından dolayı başına gelsin istemezdi.

Teknik Direktör Mustafa Gürsel ilk yarının sonunda iki değişilik birden yaptı.

Şahsen benim ilk 11’de beklediğim Davit’i maç 2-0 olunca oyuna aldı.

Kenarda maça başlamasını beklediğimiz Ramil saha kenarına gelen isim oldu...

Son haftalarda düşüşte olduğu görünen ve ikinci goldeki pas hatasıyla da kendisi de oldukça üzülen Burak’ı da kenara aldı.

Yine beklediğimiz bir diğer formasyon da o zaman oldu.

Emir stopere geçti, oyuna giren Vuko ise ön liberoya.

Tüm bu hamleler işe yaramadı.

Benim görebildiğim kadarıyla yine bir penaltımız verilmedi.

Verilse de samimi olmak gerekirse takımın maça ortak olacağına dair bir enerji bana geçmemişti.

Maalesef korkulan oldu ve kaybettik.

Maçtan sonra Teknik Direktör Mustafa Gürsel ile ilgili sıcak bir gelişme yaşanır mı beklentisi oluştu.

Sakaryaspor cephesinde yaşananlar da bizdeki “Neden olmasın” sorularını artırdı.

Ertesi akşam toplantıdan devam kararı çıktı.

Belki de koca sezonun bitmesine iki maçımız kaldı.

Cumartesi günü Sakaryaspor’u yenersek üçüncü bitireceğimizin ihtimalini daha yüksek görüyorum.

Sonu kötü olan maçların olduğu bir sezonun sonu kötü olmasın.