16 yıldır AK Parti’nin yükünü sırtında taşıyor...

Bazı insanlar hep kalır. Hatırlanır, yokken bile sayılır. Özü, sözü, gülüşü bile anımsanır.

Bazı insanlar, diğer bazı insanlar için şükür sebebi sayılır. Çünkü huzur, umut, sevgi, şefkat, merhamet ile bu insanlar sayesinde tanışılır...



Girizgâh bir giriş oldu farkındayım...



Ancak bazı insanları tarif etmek için böylesi girizgâh cümleler kurmak gerekir diye düşünüyorum...



Nedense son yıllarda toplumumuzda başarılı olan insanlara karşı bir hasetlik var...

Takdir etmeyi unutmuşuz...

Başarılı insanları takdir etmekten çekinmemeliyiz...

Bugünkü köşe konuğum AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. ŞAHİN TALUS...



Talus, bir doktor...

Henüz 52’sinde...

Aslen Mardinli...



Doğu insanın tüm sıcaklığını, samimiyetini ve misafirperverliğini üzerinde taşıyor...



Tıp fakültesinde mezun olduktan sonra yüksek lisans yaptı. Uzmanlık eğitimleri aldı.

Yaklaşık 12 yıl kamu hastanelerinde görev yaptıktan sonra özel sektöre geçiş yaptı.

1996 yılında, o dönem henüz ilçe olmamış Başiskele Seymen mahallesinde ilk özel polikliniği açtı...



Çalışkan ve girişimciliğiyle kendisini sevdiren Talus, İzmit ve Gölcük ilçelerinde Aile Konak Hastanelerini açtı. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü.



Sonraki yıllarda Aile Konak Hastanesi ortaklığından ayrıldı. Kendi ortaklarıyla bugün sahibi olduğu İstanbul, Gebze, Gölcük, Sakarya’da bulunan MEDAR hastanelerinin sahibi...

Şahin Talus, insana hayat veren, can katan bir mesleğin uzmanı...

Doğal olarak insan yönetme, insanla iletişim ve diyalog kurma konusunda uzman...



Kocaeli’nde iş dünyasında ortaya koyduğu başarılı ve girişimci ruhu ve insan ilişkilerinde kurduğu güçlü bağla öne çıkan Şahin Talus, siyasetin radarına girdi...



Biliyorsunuz siyaset, malzemesi insan olan başarılı isimleri çemberine alır...

ÖNEMLİ VE İCRACI GÖREVLERDE BULUNDU



Talus, 2008 yılında dönemin iktidar partisi, Kocaeli’de de başarılı siyasi hamleler yürüten AK Parti’den gelen teklifi kabul etti ve aktif siyasete böylece giriş yaptı...



2008’de AK Parti Başiskele Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi...

2009-2012 yılları arasında Sosyal İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı oldu.

2012-2014 yılları arasında İl İdari İşler ve Mali İşler Başkan Yardımcılığı...

2014-2018 yılları arasında AK Parti Başiskele İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.

2018’da yapılan genel seçim öncesinde milletvekili aday adaylığı...

1 Mart 2023’ten bu yana da AK Parti Kocaeli İl başkanı olarak görev yapıyor...



AK Parti İl Başkanı olmak sıradan, basit ve klasik bir görev değil...

AK Parti İl Başkanlığı etkili ve çok önemli bir görev ve sorumluluk...



Partili Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Cumhurbaşkanın Kocaeli ’deki en üst sözcüsü-temsilcisidir...



Muazzam bir güç...



Bu görev öyle herkese bahşedilemez. Her yönüyle donanımlı ve eğitimli olmalısınız...





AK PARTİ’NİN EN ZOR SÜRECİNDE İL BAŞKANI OLDU...



Başkan Şahin Talus, AK Parti iktidarında en zor dönemde il başkanlığı gibi çok zor ve onurlu bir görevi üstlendi...



AK Parti’yi Kocaeli’nde 14 Mayıs 2023’te yapılan genel seçime hazırladı.



Kocaeli’ndeki 14 milletvekilinin yarısını kazandı...

Büyük bir başarı...



31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimde Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 13 belediyenin 10’unu kazandı...

Türkiye genelinde AK Parti’nin başarılı illerin başında Kocaeli...



Ortaya konulan bu başarılar, 22 yıllık AK Parti iktidarının en zor sürecinde Kocaeli’de kazanılan başarılar...



Evet;

AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Kocaeli’de tam 16 yıldır AK Parti'nin yükünü en zor süreçlerde omuzlayan ve başarıdan ödün vermeyen bir siyaset aktörüdür...



BAŞARISIZ OLMADIK...

Üstlendiği zor göreve rağmen her an ve her ortamda bile nezaketini ve yüzündeki gülümsemeyi eksik etmeyerek insanlara büyük bir moral aşılayan Başkan Talus, yerel seçim sonrası gazetemize ve çalışanlarına teşekkür ziyaretinde bulundu...



Talus ziyaretinde teşkilatın seçimde yaşadıklarını ve gelecek hedeflerini samimi bir şekilde anlattı:

“AK Parti Kocaeli Teşkilatı olarak başarıya odaklanan bir siyasi hareketiz. Kocaeli’ de birinci parti olduk. Partimizin Türkiye ortalamasının üzerinde oy aldık. Yerel seçimde 13 belediyenin 3’ünü kaybetmek bizi gelecek seçimler öncesinde daha da dirayetli hale getirmiştir. Bu kayıp, bizi elbette ki rehavete sokmayacaktır. Seçimden hemen sonra 12 ilçeyi gezdim. Seçim kazandığımız ilçelerdeki oy oranlarının düşüşünü teşkilatlarımızda istişareler ettim. Seçim kaybettiğimiz üç ilçemizde de gereken çalışmayı yaptık. Hatalarımızı ve eksikliklerimizi analiz ettik. Vatandaşın bize verdiği mesajı aldık. Bu mesajı iyi analiz ederek çalışmalarımızı buna göre yapacağız...”



AK PARTİ TEMPOYU ARTIRIYOR...



AK Parti Kocaeli Teşkilatı’nın yerel seçimde üç ilçe belediyesini kaybetti diye muhalefet kanadını sevindirmişti...



AK Parti ise 13-0’a kilitlendiğini için bu sonuca üzülmüştü...

Bu şehirde teşkilatın başında Şahin Talus varsa, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın varsa, AK Parti Teşkilatı bu şehirde yeniden dirilir, kaybettiği ilçeleri yeniden kazanır...



Başkan Talus, Türkiye’deki son siyasi gelişmeleri göz önünde bulundurduklarında Kocaeli’de üç ilçenin kaybedilmesinin başarısızlık olmadığı belirtti...



Şöyle açıkladı:



“Bu seçimlerin bizim için iki sonucu var. Birincisi bir zafer elde ettik. İkincisi ise vatandaş bizi ikaz etti. Biz bu ikazı genel manası ile değerlendireceğiz. Bu değerlendirmeler bizim için çok önemli. Emekliler sandığa gitmedi demekle seçim kaybettik demiyoruz. Buna sığınmıyoruz. Bu seçimde 361 bin kişi yani neredeyse Gebze nüfusu kadar insan sandığa gitmemiş. Biz bu gerçekleri göz önünde bulundurarak gerçekçi bir analiz yapacağız. Biz vatandaşla buluşup eksiklerimizi bulacağız, bunlarla ilgili çalışma yapacağız. Asla vatandaştan kopmayacağız...”

Başkan Talus son derece gerçekçi ve reel bir yaklaşım ortaya koyuyor...



Sözlerinde en can alıcı cümle ise “ Sonuç ne olursa olsun asla vatandaştan kopmayacağız” diyor...



Siyasetin malzemesi insandır. Vatandaştan koptuğunuz gün kaybetmişsiniz demektir.



Sözün özü şudur ki, en cafcaflı döneminde de, en zorlu ve sıkıntılı sürecinde de 16 yıl boyunca AK Parti’de en önemli icracı görevler verilen Şahin Talus, kısacık il başkanlığı sürecinde Cumhurbaşkanlığı, milletvekilliği ve yerel seçimler olmak üzere tam üç büyük seçim yönetti ve başarıyla çıktı...



AK Parti’nin Kocaeli’de 13 belediyenin 10’unu ( biri Büyükşehir) kazandıysa bu büyük bir başarıdır...



AK Parti’nin kalesi sayılan Konya’daki 31 ilçenin 16’sını AK Parti kaybedip sadece 15’ini kazanıp CHP’nin altına düşüyorsa Kocaeli’nde 13 belediyenin 10’unun kazanılması çok büyük bir başarıdır...



AK Parti Kocaeli’de başarısız oldu diye kimse Başkan Talus’ u itham etmemeli...



Cumhurbaşkanı’nın Kocaeli temsilcisi Şahin Talus, Kocaeli teşkilatının başındaysa, zamanı geldiğinde kaybettiklerini geri kazanmasını bilir...



AK Parti Kocaeli Teşkilatı toparlanma sürecine girdi bile...