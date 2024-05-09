Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Ekmeğe yapılan zam normal
Adem Turgut

Adem Turgut

Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı ile yıldızımız bir süredir barışmıyor. Daha doğrusu barışmıyordu.

Benim gazeteci olarak kimseye düşmanlığım olmaz, sonsuz küslüğüm olmaz. Olamaz..

Bu meslek buna müsait değil. Objektif olabilme- kalabilme kriterinizi elinizden alır.

Ama Sarı, 11 ay önce Muhammet Emin Can’ın bir ‘ekmeğe zam istiyorlar’ haberi üzerinden bizi yalancılıkla suçlamıştı.

Yalan” benim kırmızıçizgim…

Bu gazete yanlış yapabilir ama yalan yazmaz. Bu gazete yanlışı yapmamak için teyit etme mekanizmalarını en çok ve en iyi çalıştıran gazetedir.

Bizim yalan haberden açılmış tek davamız yok, olamaz da

Sarı zam talebini biz erken öğrenince başka gazetecilere gelişmeyi yalanlama yöntemini seçmişti. Ama zaman bizi haklı çıkardı. Sonuçta ekmeğe bizim haberimizdeki kadar zam yapıldı.

Geçtik…

Dediğim gibi biz gazeteciyiz ve kimseye sonsuz kızgınlıkla bakmayız. Benim de kalbimde Sarı’ya karşı bir kızgınlık kalmadı.

BAKANLIK ONAYI UYGULAMA İÇİN GEREKLİ DEĞİL

Ekmeğe bu hafta başında yine zam olduBiliyorsunuz 210 gr ekmek 8 liradan satılıyordu. Son alınan karar ile 200 gram ekmek 10 TL’den satılmaya başlandı. Bunu haber yaptık. Ancak bu zamma bakanlığın olumlu görüş vermediğini, onaylamadığını da önceki gün yazdık.

Tabi ekmek zammı karışık bir konu, farklı süreçler var. Bakanlığın olumsuz görüş vermesi zammın uygulanmasının önünde engel değil. Esnaf ve Sanatkârlar Birliği’nin onayı yeterli. Sonrası karışık bir prosedür. Mahkemeye kadar giden bir süreç…

Eğer öyle gelişirse onu da takip ederiz.

HEDEFTEKİ ADAM ALİ SARI

Tabi vatandaş bakanlığın onaylamadığı bir zammın nasıl uygulandığına dair bir detay bilgisi olmadığı için Ali Sarı hedefteki adam…

Sarı da bu durumdan çok rahatsız, sürekli zam yapan başkan olarak bilindiği için fırınındaki işlerinin düştüğünü, haberlere gelen yorumlarda kendisine “hırsız”a kadar varan ağır yorumlar olduğunu söylüyor.

Gerçekten de amacı aşan çok yorumlar yapılıyor bazı haberlere…

Biz alışığız. Köşe yazılarımızın altına veryansın ediyorlar. Neler neler yazıyorlar, kendi ellerimizle onaylıyoruz. Ama Sarı bunların etkisinde kalıyor.

SARI GAZETEYE GELDİ

Ali Sarı uzun zamandır gazeteye gelmiyordu…. Ancak son gelinen noktada Ali Sarı’nın kendini anlatma ihtiyacı vardı. Ahmet Kul ve İshak Yıldırım ile gazetemize geldi.

Oturmadan konuşmaya başladı.. Nefes bile almadan o kadar çok şey anlattı ki. Bakanlık onayının bir hukuksal zorunluluk olmadığının altını çizdi. Ancak asıl mesele fırıncıların beklentilerini karşılarken vatandaşı da üzmemeye çalıştıklarını söyledi.

Sarı, “10 lira ancak maliyetlerimizi kurtarıyor. Fırıncı geçimini sağlamak için ya eksik personelle ya da ailece çalışıyor. Biraz para kazanmak için ekmeğin fiyatının 12,5 lira olması gerekiyor ama vatandaşı da düşünmek zorundayız. Böyle bir ara formül bulduk” dedi.

ZAM ORANI YÜZDE 35

Gelelim benim yorumuma…

Uzun zaman ulaşım, su, doğal gaz ve elektrik zamlarında olduğu gibi ekmek zammı konusunda da tepkili oldum. Yazdık çizdim; Sarı ve fırıncıların tepkisini de çektik. Ama ben bu tür ürünler ve hizmetlerdeki fiyatın kontrol altında olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü vatandaşın bütçesini doğrudan etkiliyorlar.

Ama artık zamlar, günümüzün gerçeği...

Memleketin birinci sorunu enflasyon…

İğneden ipliğe zam gelirken ekmeğe zam yapmayın demek de imkansız. Evet, dar gelirlinin bütçesindeki deliği biraz daha büyütüyor ama ekmek zammı da kaçınılmaz.

Hele de Ali Sarı’nın dediği gibi gerçekten vatandaş düşünülerek dengeli bir zam yapıldıysa hiç lafım olmaz.

Zam oranı yüzde 35 civarında. Enflasyon ise iki katı. Böyle bakınca bir denge de korunmuşa benziyor. 

Zam iyi bir şey değil elbette ama böyle bakınca yüksek de görünmüyor.

***

Bence mesele ekmeğin fiyatı değil, enflasyonla mücadeleyi kazanmaktır. Bu konuda da Mehmet Şimşek başkanlığında ekonomi yönetimi kararlı bir stratejik plan uyguluyor.

Bekleyip göreceğiz.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Adem Turgut - Mesaj Gönder --- Okunma

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Yahyakaptan - Almanya'da ALDI gibi marketlerde satılan en ucuz ekmek 1 kg'dur ve 1.4 Euro yani yaklaşık 50 TL'dir. Bu ekmek esmer ekmektir ve ekşi maya tadı alırsınız. Yani besin değeri yüksektir. İçeriğine göre satılan ekmeklerin fiyatları da artabilir. Ama konumuz en ucuz ekmek olsun.

Türkiye'de satılan 200 g'lık ekmek 10 TL'dir yani kilosu 50 TL'ye gelir.

Baktığımız zaman ekmeklerin kalitesinde Almanya daha yüksek, kazanılan maaşlarda Almanya'da en az 3 kat daha çok kazanıyor.

Ama size göre Türkiye'de ekmek fiyatları uygun.

Gerçeklikten uzaktasınız..

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 09 Mayıs 00:23

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit Gebze arası çalışacak, KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0543 722 74 74

TEMİZLİK ELEMANI ARANIYOR

Yahyakaptan’da halı sahada yatılı çalışacak, TEMİZLİK ELEMANI aranıyor. Tel:  0532 421 27 15 - 0262 311 49 66

MOTOSİKLET TESLİMAT PERSONELİ ARANIYOR

HONDA Haldız Motosiklet’te görevlendirilmek üzere, *Sıfır motosikletlerin kontrolü ve teslimatını tamamlamakla görevli, *20-45 yaş arası BAY TESLİMA...

BAHÇIVAN VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Kartepe civarında oturan, Site işlerinden anlayan, BAHÇIVAN ve TEMİZLİK PERSONELİ alınacaktır. Tel: 0532 219 8153  

DEPO GÖREVLİSİ ARANIYOR

Kullar Yolunda yer alan gıda şirketimizde, Ürünlerin yüklenmesi, düzeni, istiflenmesi, Depo düzenini sağlayacak , İş dağılımlarında görev alacak 40...

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; BAY ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

SAHAN YEMEK PERSONEL ARIYOR

AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI, SERVİS ELEMANI VE ŞÖFÖR alımı yapılacaktır. SAHAN YEMEK TOPTAN GIDA VE İNŞ.TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ İletişim: Hilal Gidici Sa...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL