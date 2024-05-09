Süper Lig'in yıldızı olur

Son yıllarda ilimizden yetişen en yetenekli oyunculardan biri.

Oktay Gürdal…

Kerem Aktürkoğlu’nu Türk futboluna kazandıran Hisareynspor’da yetişti…

2002 doğumlu olan Oktay Gürdal, sağ bek de görev yapıyor…

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Bu oyuncuyu 4 yıldır takip ediyorum.

Hisareynspor’da oynarken amatör maçlarda izledim.

Daha sonra Kocaelispor U-19 takımına geldi.

O dönem A Takıma çıkacak ilk futbolculardan biri olmalıydı.

Nedense o dönemli bizim A takım sorumlularımız bu çocuğu göremediler.

Oktay Gürdal, Kocaelispor’dan ayrıldı BAL’da yer alan Kullarspor’a gitti…

18 yaşındaki bir oyuncunun BAL’da forma giymesi çok zordu.

Oktay Gürdal, Kullarspor’un ilk on birinde sahaya çıktı.

Fizik gücü çok yüksek, ikili mücadelelerde ayakta kalan bir isimdi.

Sadece savunma özelliği değil, hücumda da etkili bir oyuncuydu.

Kullarspor, o yıl 3.Lig’e çıkmayı yarı finalde kaybetti…

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Oktay Gürdal, ertesi yıl 2.Lig takımlarından Vanspor’a transfer oldu.

Vanspor’da 12 maçta görev yaptı. Özellikle Kocaelispor’un eski futbolcusu Erhan Altın’ın çalıştırdığı dönemde yıldızı parladı.

Geçen yılda 1.Lig takımı Manisa FK’ya transfer oldu.

Oktay Gürdal, BAL’dan 2.Lig, sonrasında 1.Lig’e transfer olmayı başardı.

Manisa FK’da Türkiye Kupası’nda 3 maç, 2’de lig maçında Pendikspor ve Bodrum FK maçlarında sonradan oyunu girdi.

Bu sezon daha çok maç oynaması için Batman Petrolspor’a kiralandı.

Oktay Gürdal, Güneydoğu ekibinde 3.Lig’de 28 maçın 26’ısında forma giydi.

Batman Petrolspor, 28 maçta 60 puanla şampiyon oldu.

Bu ekipte bir dönem Kocaelispor formasını giyen Gökhan Meral ile geçen yıl Derincespor’da 3.Lig şampiyonluğu yaşayan Uğurcan Bekçi de yer alıyordu.

Oktay Gürdal, diğer iki eski Kocaelisporlu futbolcu Gökhan Meral ve Uğurcan Bekçi ile birlikte takımlarını şampiyonluğa taşıdı…

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Oktay Gürdal’ın Manisa FK ile bir yıl daha anlaşması var.

Bu sezon Batman Petrolspor’da gösterdiği performanstan dolayı Süper Lig dahil, 1.Lig’den birçok takımın transfer listesinde yer aldığını biliyorum.

Bu ilde yetişen, Gölcükspor ve Kocaelispor altyapısında da görev yapan Oktay Gürdal, gelişmeye açık bir oyuncu.

Çoğu takımın eksikliğini hissettiği iyi bir sağ bek.

Kocaelispor’un da son 3-4 yıldır bir türlü bulamadığı sağ bek oyuncusu.

Şuan takımda iki sağ bekimiz var.

Mehmet yılmaz ve Oğuz Ceylan…

İki isminde performansı tartışılıyor.

Üstelik bu oyuncuların yaşları 30’un üzerinde…

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Futbolcuları takımlara önermek gibi bir düşüncem hiç olmadı.

Ancak Oktay Gürdal’ın, bu ilde kalmasını, Kocaelispor’u kadrosunda bulunmasının çok faydalı olacağını düşünüyorum.

Bu çocuk, gerçek anlamda bir profesyonel, çalışmayı da çok seviyor.

İnanıyorum ki, Kocaelispor bu oyuncu alması durumunda ileriki yıllarda para bile kazanabilir.

Oktay Gürdal’ın 3.Lig’de oynadığına bakmayın.

Bu oyuncunun potansiyeli 1.Lig, hatta Süper Lig’de bile oynayacak düzeyde.

Yeter ki o şansı bulsun…