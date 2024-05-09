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Makale Yazısı-

Sakaryaspor maçı için yönetimin yanlış kararı
Hayrettin Albayrak

Hayrettin Albayrak

Doğrusu Sakaryaspor maçı biletleri satışa çıktıktan 3-4 saat sonra kulüp tarafından açıklanan 7 bin dolayında bilet satışı oldu haberine şaşırmış ama daha çok sevinmiştim. Akşam saatleri o rakam 11 binlere çıktı. Dün 20 binler aşıldı.

NE ALAKA ŞİMDİ?

Tamam, ezeli rakiple oynuyoruz, tamam çok önemli maç ama yine de rakamın buralarda olması dikkat çekiciydi. Sonuçta Kocaelispor Passolig kartı olanların sayısı belli. Tüm kartı olanlar mı bilet aldı diye düşündük önce. Ancak daha sonra işin gerçeğini öğrendik. Kulüpten dört büyük kulübün Passolig kartına sahip kişilere de bilet satıldığı bilgisi geldi. Ne alaka demekten kendimi alamadım tabi.

MAĞDUR OLDULAR

Sezon başından bu yana sadece maç günleri diğer kulüplerin Possolig’lerine satış yapılıyordu, neden değişti diye sorduğumda, “ Yoğun talep” yanıtı aldım. Talebin yoğun olması çok normal de, bence yapılan yanlış. Önce Kocaelispor taraftarına satış yapılır, kalanı diğer Passolig kartlılarına ayrılır. Olması gereken budur. Sezon başından bu yana uygulandığı gibi. Şimdi Kocaelispor Passolig kartı olup her maça giden birçok taraftar, yer olmadığı için bilet bulamadı ve mağdur oldu.

DIŞARDA KALACAKLAR

Haklı olarak isyan ediyorlar, tepki gösteriyorlar. En azından 3 gün falan sadece Kocaelispor Passolig kartlılara satış yapılır, sonra diğerlerine açılırdı. Kimin, kimlerin fikriyse yanlış yapıldı. Cumartesi günü ikinci takımı Kocaelispor olanlar tribünde, ilk ve tek takımı Kocaelisporlu olanlar dışarda olacak. Bu haksızlık. Bu saatten sonra yapılabilecek ikametleri Sakarya yazılı biletlerin iptalini sağlamak. Yönetim her halde onu yapar.

 

Sakaryaspor maçı için yönetimin yanlış kararı

 

Körfez’de artık o adım atılmalı

 

 

Kentimizde Büyükşehir Kağıtspor’un ardından en fazla sporcuya sahip olan, en fazla branşta faaliyet gösteren kulüp Körfez Gençlerbirliği. Bildiğim kadarıyla 2-3 branşta faal değiller. Her branşta önce alt yapı, spor okulları diyorlar. Körfez Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren bir kulüp. Bir önceki dönem kulüp kurulmuş, ilk adımlar atılmıştı. Büyüyerek devam ediyor. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ü ve tüm emeği olanları kutlamamız gerekiyor.

BAL TAKIMI BİLE YOK

Çağırımın oyunu futbol. Kuşkusuz ki belediye bünyesindeki kulüpler farklı branşlara yönelsin, daha çok genci spor yapma imkanı sağlasın ama futbolun yeri başka. Körfez ilçe geçmişte uzun yıllar profesyonel liglerde temsil edildi. Körfez FK ve Kocaeli Birlikspor projelerinde kullanılan Körfez Belediyespor kapandı gitti. İlçenin bırakın profesyoneli BAL’da bile takımı yok.

EN DÜŞÜK BÜTÇELİ TAKIM

Körfez GB geride bıraktığımız sezon Amatör Süper Lig’de Play-Off oynadı, orada belirleyici olsa da, BAL hedefi yoktu. Soruşturduğumda toplam maliyetin 400 bin TL olduğunu öğrendim. Sanıyorum Play-Off’taki 6 takım içindeki en düşük maliyetli takım. 5-6 kat fazla harcayan takımlar olduğunu biliyorum. Körfez GB çok iyi yönetilen bir kulüp. Parayı doğru kullanıyorlar.

SÖĞÜT’ÜN TALİMATI BEKLENİYOR

Spor Müdürü Ali Osman Baş öncülüğünde güvenilir ve işin ehli bir ekip var görevde. Futbolda A takım bütçesini biraz arttırarak BAL’a çıkmak mümkün. Önümüzdeki sezonla ilgili böyle bir beklenti var. Sonrasında 3.Lig hedeflenmeli. Körfez ilçenin futbolda yeniden profesyonel ligde temsil edilmesi gerekir. Bununla ilgili Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün talimatı bekleniyor.

BRUNGA 1-2 YILA BOŞALACAK

İlçede şu an için bir tesis sorunu var. Brunga’ya Kocaelispor kullanıyor. Dolayısıyla iddialı bir futbol takımı oluşumu sağlamanın önünde böyle bir engel olsa da, Sevindikli tesisleri için düğmeye basıldı, 1-2 yıla biter diye düşünülüyor. Kocaelispor Brunga’dan ayrılacak, orası boşalacak. Körfez GB 2-3 yılda profesyonel lig hedefi koyar, bunanla ilgili şimdiden adımlar atarsa tesis sorunu da olmaz.

HARAKETE GEÇİLMELİ

İlçelerde profesyonel takımların varlığı amatör kulüpler için lokomotiftir, yetenekli gençler için kendilerini göstereceği, daha yukarıları hedefleyeceği yerlerdir. Her ilçede bir profesyonel takım olmalıdır, başka belediyeler ve o ilçenin iş insanları bu projeyi desteklemesi. Körfez ilçede bu potansiyel fazlasıyla var. Artık harekete geçme zamanıdır.

 

 

Sakaryaspor maçı için yönetimin yanlış kararı

 

 

“Özür dilese şikayetçi olmayacaktım”

 

Haluk Kaya tanıdığım en karakterli insanlardan, en düzgün futbol adamlarından biridir. İş disiplinine, spor ahlakına önem verir, aldığı görevi layıkıyla yapmaya çalışır. Sevgili Haluk kardeşim bir süredir son dönem kurumsal anlamda öne çıkan Körfez GB Kulübü bünyesinde teknik direktörlük yapıyor. A takımın teknik sorumlusu.

GEÇMİŞTE BİR OLAYLARI YOK

Malum kısa bir süre önce Karamürselspor kalecisi Mehmet Öztürk ile bir olay yaşadı. Daha doğrusu Mehmet Öztürk’ten kaynaklı bir hadiseydi. Spor kamuoyu her şeyi biliyor, yeniden aynı şeyi yazmak istemiyorum. Kamuoyunun geneli yaşananları öğrenince ikili arasında önceye dayalı bir olay olduğunu düşündü. Sevgili Haluk’a sorduğumda, “Hiçbir olayımız olmadı” yanıtı verdi.

ÖZÜR DİLESE VAZGEÇECEKTİM

Olayın hemen ardından Mehmet Öztürk’ün babasının kendisini aradığını belirten Haluk Kaya, “Başta çok tepkiliydi, kendimi ifada ettiğimde haklı buldu. En kısa zamanda oğlumla seni ziyarete gelip özür dileteceğim dedi. Pazartesiden perşembeye bekledim ama gelen giden olmadı. Gelseler şikayetçi olmaktan vazgeçecektim, gelmeyince başvuruyu yaptım” dedi.

SMS HASTALARINA BAĞIŞ

İl Tertip Kurulu’na ceza için başvuruda bulunduklarını söyleyen Haluk Kaya, “Olayın adli tarafı da var. Avukatıma talimat verdim suç duyurusunda bulunacağız. Maddi-manevi dava açacağım. Yanlış anlaşılmasın para, tazminat peşinde falan değilim. Eğer tazminat kazanırsam tüm parayı SMS hastaları için bağışlayacağım” dedi.

KARAMÜRSELSPOR’U SEVİYORUM

Karamürselspor ile hiçbir meselesinin olmadığını da belirten Haluk Kaya, “Bu olayla ilgili Karamürselspor’un mağdur olmasını asla istemezdim. Çünkü Karamürselspor’u seviyorum ve iyi yerlerde olmasını istiyorum. Ama söz konusu futbolcunun yaptığı bu davranışın ardından en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Bunun için gerekeni yapacağım” dedi.

PİŞMANLIK DUY, GİT ÖZRÜNÜ DİLE

Bu arada bir haftadır konuşulan o meşhur ses kaydını dinledim. 10 sanayilik bir kayıt. Ağır ifadeler var. Mehmet Öztürk nasıl bir ruh halindeyse, kendini kaybetmiş. Çok ayıp etmiş. Haklı bir sebebi olsa yine gam yemeyeceğim. Hadi kızgınlık anında yaptır bir yanlış, sonradan kendini toparla pişmanlık duy git özrünü dile. Onu bile yapmıyorsun.

Sakaryaspor maçı için yönetimin yanlış kararı

 

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Yazar Hayrettin Albayrak - Mesaj Gönder --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Korfezli Savasci - Kocaeli pasoligi olan beyler neden son günü bekliyor cumartesi bilet alınca parası cebinde kalınca karmi yapacak .kağıt bilet satildigindada şehirde yaşayan FB GS bjk li taraftarlarda maça giriyordu hem pasolig bir sacmaliktir benim tuzladan Bursa'dan eskisehirden kendi pasoligiyle kocaelispora sempati duyan dostlarım gelecek

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Mayıs 00:18
02

İşçi41 - Ne alaka abi benim ikahmet kaydım sakarya ve Sakarya'da oturuyorum ama hiç bir iç saha maçını kaçırmadım ki ben Sakarya'dan geliyorum maçlara bu sezon 7 bin kişiye oynarken ses çıkmıyor da ki yağmur camur demeden geldik bir maça 1 mac dolacak diyemi bu isyan geri kalan zamanda gene 6 7 bin kişiye oynr

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Mayıs 00:16
01

Sadece 41 - Allah aşkına bu yönetim neyi doğru yaptı ki?

Sakarya hocayı yolladı

Çünkü isler iyi gitmiyordu

Biz hala aynı tas aynı hamam devam ediyoruz.

Ne zaman uyanacağız biliyor musunuz ? Sakarya maçını kaybettiğimizde. İnşallah ta kaybederiz yoksa kötü yönetim ve kötü futbolcular burda saltanat sürmeye devam eder.

Ayrıca süper lig kolay değil. En az 300 milyon lazım. Kim verecek bize o parayı?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Mayıs 00:16
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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