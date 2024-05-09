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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

İnanıyorum, siz de inanın
Erdoğan Çalın

Erdoğan Çalın

İstanbul Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi yakın bir zamanda teknik adam değişikliğinin takımların doğrudan performansına yansıyıp yansımadığına ilişkin bilimsel bir çalışma yapmışlardı.

Sezon başından hoca değişikliğine ve sonrasında toplanan puanların yüzdesel değerlerine kadar çok ince hesaplar yapılmış, olumlu sonuçlar elde edildiği gözlemlenmişti.

Yeni hocaların genelinin, beş maçlık dönemde %50'lik, sezon sonuna kadar olan süreçte ise %30'luk puan artış performansıyla yönetimin kararına doğruluk payı kazandırdıkları açıkça görülmüştü.

Peki bizdeki durum nedir?

Ertuğrul Sağlam sonrası teknik heyet değişiminin ele avuca gelen bir kazanımı oldu mu diye bakıldığında,

Mustafa Gürsel tercihinin sıkıntısını, yıkımını yaşadığımız görülüyor..

Kocaelispor olarak haklı bir kararla Ertuğrul Sağlam Hoca'yı gönderip ahbap-çavuş ilişkileriyle Mustafa Gürseli o yüce makama oturttuk.

Lakin Gürsel'in beklentilere cevap veremediğini, bilimsel kriterlerin çok dışında kaldığını kısa sürede yaşayarak öğrendik.

Katkıdan vazgeçtik, saçma sapan kadro oluşumlarıyla, inatlaşmalarla karşılaştık.

Gürsel'in teknik adamlık serüvenine göz atıldığında, çalıştığı iki kulüpte de çok kısa zaman diliminde sabır sınırlarını zorladığı, uyum sorunu yaşadığını, oyunun detaylarını gözden kaçırdığını, dolayısıyla dönüş biletinin kısa sürede eline verildiğini anlıyoruz.

Eski başkan Engin Koyun'un kendi döneminde Mustafa Gürsel'den bir teknik adam yaratma çabaları bizim de tahammül sınırlarımızı zorlarken,

Mustafa Gürsel'in de Emir'den ön libero yaratma işgüzarlığı, oyuncu tercihleri, değişiklik dakikaları hepimizi gerdi.

Mustafa Gürsel'le bu iş olmaz noktasına getirdi.

KOCAELİSPOR, kişilerin hayal alemine teslim edilemeyecek kadar büyük bir değerdir.

Yükselme, zıplama tahtası değildir.

Fethi Demircan'larla, Adnan Dinçerler'le, Güvenç Kurtar'larla,

Hikmet Karaman'larla, Holger Osieck'ler'ie ve dahi Mustafa Denizli'lerle kucaklaşmış, ülke futbol tarihine onlarla elele vererek imzasını kazıyarak atmış Kocaelispor'a Mustafa Gürsel asla uymadı.

Aranan özellikler bulunmadı.

Takımı aldığı noktadan geriye götürdü.

Yine başarı kriterlerinin içinde şans denilen bir faktör bulunsa da, kendisine altın tepside sunulan, birçok hoca için büyük bir talih kuşu olan "Kocaelispor tribünlerinin gücünü" arkasına almasını beceremedi.

Böylesine bir M.Gürsel'le neden devam kararı alındı, hangi şartlar bunu gerektirdi bilmesek de, toplantı sonunda rahatsızlık geçiren Recep Durul Başkan'ın karar vermede aşırı zorlandığı kesin.

"Sadece sınırlarını aşmanın riskini alanlar ne kadar ilerlediklerini görürler" felsefesiyle hareket ettiğini düşünüyorum.

Kulüplerin başarısında teknik direktör nasıl ki çok önemli bir faktörse, başkanda, tribünlerde aynı derecede etkili faktördür.

Gidişatı lehimize çevirmemiz elimizde.

Recep Başkanın sorumluluk bilinci, enerjisi, oyunculara dokunuşu, tribünlerin muhteşem gücü,

Süper Lig kapısını bize açacaktır.

Hiç kuşkum yok.

İnanıyorum, sizde inanın.

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Yazar Erdoğan Çalın - Mesaj Gönder --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Kürşat - Takımın nasıl bir futboii oynadığını göremediğimiz için neye inanacağımızı bilemedik hala

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Mayıs 10:09

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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