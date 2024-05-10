İzmit Belediye Meclisi bu kararı alırsa, meclis düşer!

Önceki gün bu sütunda “ İzmit’te alevi toplumu için ne yaptınız?” başlıklı bir yazı kaleme aldım...



Bu makaleyi yazmamdaki neden, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in, 5 Mayıs pazar günü Mecidiye Köyü’nde düzenlenen Hıdırellez şenliklerinde, alevi yurttaşlarımıza müjde verir gibi bir söz sarf etti.



Dedi ki;



“Haziran ayında yapılacak belediye meclis toplantımızda Cem Evleri’nin yasal statüsünün ibadethane olarak sayılmasını kabul edeceğiz...”



Başkan Hürriyet’in bu çıkışına o gün törende bulunan Mecidiye Köyü’nde yaşayan alevi vatandaşlarımız alkışlamış olabilir, şenliklere giden alevi vatandaşlarımız, kendi yöneticileri ve personeli “bravo başkanım” diyerek ayakta alkışlamış olabilir(!)



Başkan Hürriyet’in müjde olarak söylediği sözlerin altının boş olduğunu, şenlikte bulunanların hiç birisinin bildiğini düşünüyorum.



Sevgili okurlarım;



Cem Evleri’nin yasal statüsünün ibadethane olarak sayılması konusunda bir karar alınacaksa, bunu bir ilçe belediyesinin alacağı bir karar değildir.



Belediyenin böyle bir yetkisi yok!



Yasal değil...



“Cem Evleri’nin ibadethane sayılması” kararını ancak TBMM’nde alınacak bir karardır.



İzmit Belediyesi gibi yerel belediyeler, kendi meclislerinde, ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren Cem Evleri’nin elektrik, su, yakacak faturalarının ödenmesi ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması konusunda ancak meclis karar alabilir.



Bu yasaldır...



Ama Cem Evleri’nin ibadethane sayılması ile ilgili karar alamaz!



Çünkü meclisin böyle bir yetkisi yok!



Belediye Meclisi, yetkisi dışında kalan bu kararı alırsa, yetki sınırlarını aşmış olur.



Bunun da ciddi hukuki sonuçları olacaktır!





HÜRRİYET, BELEDİYE KANUNUNU OKUMALI...



Buradan Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’e ve etrafındaki şürekâsına bir uyarıda bulunmak istiyorum:



İki dönemdir İzmit Belediye Başkanlık görevini yürütüyorsun.



Üstelik Hukukçusun.



Belediye Kanunu’nu okumalısın...





“Cem Evleri’nin yasal statüsünün ibadethane olarak sayılması” kararını almak belediye meclisinin yetki ve sorumluluk alanına girmiyor.



Böyle bir kararı meclise getirip ve meclis çoğunluğuyla karar geçerse; bu karar, belediye meclisinin feshine kadar gider!





BELEDİYELER KANUNU NETTİR...



Başkan Hürriyet’e 5393 Sayılı Belediye Kanunu hatırlatmak istiyorum...



Kanunun 30. Maddesi “b” fıkrası der ki;



Belediyeye verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasi konularda karar alırsa,

İçişleri Bakanlığının bildirimi üzerine Danıştay’ın kararı ile feshedilir...



İlgili maddenin devamında ise şöyle der;



İçişleri Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde meclisin feshine dair bildirim ile birlikte, karar verilinceye kadar meclis toplantılarının ertelenmesini de ister.



Danıştay, bu hususu en geç bir ay içinde karara bağlar. Bu şekilde feshedilen meclisin yerine seçilen meclis, kalan süreyi tamamlar.



Kanun son derece açık ve net...



Bu kararı alındığından itibaren İçişleri Bakanlığı gerekli gördüğü halde soruşturmayı başlatır...





BELEDİYE MECLİSİ DÜŞER



Bilindiği 31 Mart’ta yapılan yerel seçimde ikinci kez İzmit Belediye Başkanı seçilen Fatma Kaplan Hürriyet, bu kez meclis çoğunluğunu da elde etmişti...



Önceki gün yazdım, okuyucularıma yeniden hatırlatmak isterim:



Başkan Hürriyet, 2019’da başkan seçilmiş ancak meclis sayısal çoğunluğunu elde edememişti. Buna rağmen geçen dönem sırf İstanbul, İzmir ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisleri “Cem Evleri’nin yasal statüsünün ibadethane sayılması” gündemini meclislerine getirdikleri için Hürriyet’te bu gündemi meclise getirmiş ancak ret edilmişti.





Hürriyet, ikinci döneminde meclis sayısal çoğunluğunu da elde ettiği için rövanşı almak istiyor ve konuyu ikinci kez meclise getirmeye hazırlanıyor.





Belediye Kanunin ilgili maddesi net ve açık...



Bu kararı meclise getirir ve mecliste oy birliği veya oy çokluğuyla kabul edilmesi halinde MECLİS DÜŞER...



Çünkü meclis, yetkisi dışında bir karar almış olacak...





1999’DA EREĞLİ MECLİSİ DÜŞMÜŞTÜ



Açıkça ifade edeyim...



Başkan Hürriyet’in kabına sığmayan tavrı, tarzı, talepleri ve yönetim şekli, ileriki süreçlerde kendisini çok zor durumlara düşürebilir!



Benzer bir konuda okuyucularımın hafızasını tazelemek istiyorum...



Karamürsel ilçesine bağlı Ereğli Belediye Meclisi, 1999 yılında yapılan yerel seçimde seçilmişti.

2000 yılında Ereğli Belde Belediye Meclis seçimi yenilendi.



Neden mi?



Çünkü belediye meclisi feshedildi...



Meclisin neden feshedildiğini biliyor musunuz?



Ereğli Belde Belediye Meclisi, belediye kanununun 30. Maddesi “a” fıkrasına dayandırılarak feshedilmişti.



Belediye Meclisine kanunla verilen görevler var. Bu görevler harfiyen yapılmalı ve yerine getirilmelidir...



Ereğli Belediye Meclisi o dönem süresinde toplanamamıştı. Gecikmeli toplanan mecliste belediye bütçesi de onaylanmamıştı...



Meclis feshedildi ve seçim kararı alındı...



Ereğli Belde Belediye Meclis seçimleri, AK Parti’nin kuruluşundan sonra Türkiye7de girdiği ilk seçim oldu. 9 kişiden oluşan Ereğli Belediye Meclisi’nde AK Parti ilk zaferini kazandı ve 6 üye kazanmıştı.



Evet;



İzmit Belediyesi Meclisi, görev ve yetkisi dışında olan ““Cem Evleri’nin yasal statüsünün ibadethane olarak sayılması...” kararını mecliste kabul ederse; İzmit Meclisi feshedilmekle karşı karşıya kalır...



Bu konudaki yasalar ve kanunlar çok net ve açık!



Buyurun kararı çıkartın!



İlgili kanun maddesini olduğunu gibi yayınlıyorum:



BELEDİYE KANUNU



Kanun Numarası: 5393

Kabul Tarihi: 3.7.2005

Belediye Meclisie

Blediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Belediyenin görev ve sorumlulukları

Başkanlık divanı

Meclisin feshi

Madde 30- Belediye meclisi;

a) Kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal eder ve bu durum belediyeye ait işleri sekteye veya gecikmeye uğratırsa,

b) Belediyeye verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasî konularda karar alırsa,

İçişleri Bakanlığının bildirimi üzerine Danıştay’ın kararı ile feshedilir.

İçişleri Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde meclisin feshine dair bildirim ile birlikte, karar verilinceye kadar meclis toplantılarının ertelenmesini de ister. Danıştay, bu hususu en geç bir ay içinde karara bağlar.

Bu şekilde feshedilen meclisin yerine seçilen meclis, kalan süreyi tamamlar.