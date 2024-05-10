Öğretmene kalkan eller kırılmalı…

Eşim öğretmen, kardeşim bir dönem öğretmenlik yaptı.

Nasıl bir zor görev olduğunu, sevilmeden yapılamayacağını yakından biliyorum,

Her bir çocuk ayrı bir sorumluluk ayrı bir hayat…

Ama her çocuk aynı değil…

Okullarda sorun çok…

Öğretmenlerin sorunları çok.

En başında da doktorların yaşadığı gibi şiddet olayları geliyor.

OKULDA MÜDÜRÜ VURDU

Ve şu günlerde;

Öğretmenler üzgün…

Öğretmenler kızgın…

Öğretmenler tepkili…

Çünkü Eyüpsultan’da özel bir lisede cinayet işlendi.

Iraklı 17 yaşındaki Y.K., Aralık 2023’te disiplin suçları nedeniyle atıldığı okula 5 ay sonra gitti, lisenin müdürü 74 yaşındaki İbrahim Oktugan’ın odasına girerek tabancayla ateş edip vurdu.

İbrahim Hoca kurtarılamadı…

Sevilen, sayılan, saygın bir eğitim emekçisi hayatını kaybetti.

43 yıl boyunca devlet okullarında sınıf öğretmeni ve müdür olarak görev yapmış. 9 yıldır önce de Özel Final Akademi Anadolu Lisesi’nin kurucu müdürü olmuş. Eşinin dinlen artık demesine karşın öğrencilerden kopamamış bir eğitimciyi hayattan kopardılar.

YASALARIN CAYDIRICILIĞI ÖNEMLİ

Türkiye’de herkes 74 yaşındaki İbrahim öğretmenin, 17 yaşındaki eski öğrencisi tarafından katledilmesiyle sarsıldı. Cinayete toplumun her kesiminden tepki yağdı, eğitim sendikaları okullara siyah kıyafetle gitme çağrısı yaptı ve bir günlük iş bırakma kararı aldı. İbrahim Hoca’nın görev yaptığı okulda dün öfke ve matem vardı. Ders yapılmadı.

Sendikalar da ayakta bugün de eylemler var. Siyah giyme, derse girmeme ve basın açıklamaları var. Bazı sendikalar da caydırıcı yasal düzenleme için bugün imza kampanyası başlatıyor.

Eylemlere saygı duymak lazım…

Ve gerçekten de yasaların caydırıcılığı önemli…

O EL TOPLUMA KALKIYOR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencisi tarafından vurulan İbrahim Oktugan’ın ardından Hürriyet’ten Nuran Çakmakçı’ya konuştu. Tekin, “Öğretmenlerimize, eğitim çalışanlarımıza kalkan el, tüm toplumumuza, geleceğimize, huzurumuza kast etmiştir. Şiddetin her türlüsüne karşı devlet olarak, millet olarak en sert şekilde karşı durmalı, en ağır tepkiyi vermeliyiz. Devletimiz tüm iradesiyle bu tür şiddet olaylarının karşısında olmuştur ve olmaya devam edecektir. Bu tür vahşet ve şiddet olaylarına karışanların gerekli cezayı alması için Bakanlık olarak bu işin peşini bırakmayacağız” demiş.

Eve o el sadece öğretmene değil, topluma karşı kalkıyor.

O el, geleceğimizi şekillendirecek eğitime karşı kalkıyor.

O el…

İşte o eli, öğretmene kalkan eli kırmak boynunuzun- boynumuzun borcudur, Sayın Bakan...

AMA VE LAKİNLERİ OLMASIN

Peki, eğitimde şiddeti önlemek o eli kırmak için bir çalışma var mı?

Bilmeyenler için söyleyeyim; Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenlik Meslek Kanunu’na (ÖMK) yönelik değişiklik teklifi çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede öğretmen ve eğitim çalışanlarına yönelik suçlara ilişkin de yeni bir düzenleme yapıldı.

Mayıs ayında Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor.

Bir- Buna göre öğretmen ve tüm eğitim çalışanlarına yönelik tehdit, hakaret, direnme, saldırı, kasten yaralama gibi suçlarda cezaların iki katına çıkarılması öngörülüyor.

İki- Özel okul öğretmenleri de kamu görevlisi sayılacak.

Üç- Ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 51’inci maddesinde düzenlenen hapis cezasının ertelenmesi hükümlerinin uygulanmaması istenecek.

Dört- Kasten yaralama’ suçu tutuklama sebebi sayılacak.

Önemli hamleler…

Benim en çok rahatsız olduğum şey, bizim ülkemizde her kuralın kanunun istisnalarının olması “ama” ve “lakin”lerinin olması…

Bu yasada olmasın…

O el mutlaka kırılsın…