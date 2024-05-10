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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası
Tümay Mercan

Tümay Mercan

Her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arasında  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından "İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası"  düzenleniyor.

Konuya dikkat çekmek için çeşitli çalışma ve toplantılar yapılıyor.

Her iş yeri, çalışan veya çalışmayan her insan için önemli.

Çalışmayan için neden önemli? İş güvenliği kurallarına uymayan bir kişi bir başkasının hayatını tehlikeye atmış olabilir. Örneğin inşaatta çalışan bir iş makinası için eksik alına önlem sokaktan geçen birine zarar verebilir. Böyle birçok örnek var.

İSİG raporlarına göre, Türkiye'de 2022 yılında iş kazalarında en az 1.843 kişi hayatını kaybederken

 2023 yılının ilk dokuz ayında da en az 1409 işçi hayatını kaybetmiş.

Alınan çeşitli önlemler ve eğitimler Kaza ve kayıpları azaltmayı  amaçlıyor.

İş yerlerine önemli sorumluluklar düşüyor.

Toplum olarak güvenlik algımız zayıf olduğu için “ bana bir şey olmaz” bir kereden bir şey olmaz” “bu kadar kurala ne gerek var” diyerek işin kolayına kaçmak zaafları ve iş kazalarını beraberinde getiriyor.

İşe başlayan her kişi İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimi alıyor. Nasıl alıyor?

Eğitim özenli ve işe yarasın diye mi veriliyor yoksa sıradanlaştırılarak mı? İşin püf noktası burada.

Sıradanlaşan eğitim gereksiz bir rutin gibi algılanıyor ve beklenen etkiyi yaratmıyor. İşe başlarken alınan eğitimin dışında çalışılan sektöre bağlı olarak da çalışanlar için eğitimler devam ediyor. İSG ’nin gereksizliğine yönelik algı burada da devam ediyor ve ortaya çıkan sonuçlar herkese zarar verip üzüyor.

İSG sektörünün kendi içinde de sorunlar var. Bu alanda birçok firma var. İş yeri sahipleri İSG kurallarına uymuyor ve İSG şirketlerini  ve çalışanlarını bezdiriyorlar. Halbuki herhangi bir olumsuzlukta iş yeri sorumlu olacak. Bazı kurumlarda risk çok yüksek olsa da aslında her iş yerinde çarpan etkileriyle birlikte güvenlikle ilgili risk küçümsenemeyecek kadar yüksek.

Özellikle işletme sahiplerinin bu konuyu ciddiye alıp, kurallara bizzat kendi uymaları, uyulması için gerekenleri yapması, “mış” gibi yapılmasını İSG uzmanına teklif etmemesi gerekiyor.

İSG konusunda ciddi çalışan firmalar da var elbette. Fakat onlarda bile çeşitli olumsuzluklar olabiliyor. İnsan faktörü İSG konusunda zaaf oluşturuyor. Kurallar bu zaafı önlüyor.

Sözün özü; Herkesin ve her işyerinin İSG kurallarına uyması dileğimiz. Belki bir gün olur ne dersiniz?

Öğr. Gör. Tümay MERCAN

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım B./Yönetim/İletişim Danışmanı [email protected] Twitter: @tumaymercan /Facebook: Tümay Mercan İnstagram:@mercantumay

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