Rahat olun: Sakaryaspor maçında Emir Ortakaya stoperde, Vukovic 11’de

Kocaelispor için önemi kadar anlamı büyük bir maç var yarın. Ezeli rakibimiz Sakaryaspor’u konuk edeceğiz. Taraftarımız sezon başından bu yana hep bu maçı bekliyordu. Camia için ezeli rakip önünde alınacak galibiyetlerin coşkusu çok daha fazladır. Sakaryaspor için de geçerli bu tabi.

CAMİA İÇİN ANLAMI BÜYÜK

Ki, ligin ilk yarısındaki maçı kazanınca şampiyon olmuş gibi sevinmişlerdi. Bizim duygularımız farklı olmayacak. Teknik Direktörümüz Mustafa Gürsel ve futbolcuların bu bilinçte olacaklarına ve gereğini yapacaklarına inanıyoruz. İşin ucunda lig üçüncülüğüyle doğrudan Play-Off finali var. Ki, ben daha önce de vurguladığım gibi biz kazanırsak Çorum ve Bodrum maçlarından istediğimiz sonuçların geleceğini düşünüyorum. Her ikisi de maçlarını çok zor kazanırlar. Bodrum yenilgisinden sonra topun ağzındaydı teknik direktör Mustafa Gülsel.

GEREKLİ UYARILAR YAPILDI

Taraftar sosyal medyadan gitmesi yönünde çağrılar yaptı. Yönetimde durumu sorgulandı, son karar devam etmek oldu. Yönetim böyle bir karar aldı ama mutlaka Mustafa Gürsel’e gerekli uyarıları yapmıştır diye düşünüyorum. Gürsel’in en büyük hatası işler iyi giderken taşları yerinden oynatmak oldu. Emir’in stoperden ön liberoya çekilmesi, Vukovic’in yedeğe alınması takımın dengesini bozdu. Gürsel böyle devam edemez. Sakarya maçında yeni bir macera daha arayamaz.

DENEME ZAMANI DEĞİL

Yani Emir’i savunmanın önünde oynatıp Vukovic’e yedek bekletemez. Aynı şekilde santraforda Ramil ile başlamak yerine oradaki tercihini Davit’ten yana kullanacaktır. Hani aklın yolu birdir derler ya öyle. Teknik direktör olarak sen kim hangi bölgede daha verimli oluyorsa oraya koy, gerisini onlara bırak. Denemeler yapılacak, ders çıkartılacak süreci çoktan geçtik. Yarınki maçla ilgili tek gerçeğimiz var, ezeli rakibimizi evine puansız göndermek. Bunun en başlıca yollarından biri de doğru 11’i, doğru dizilişle sahaya sürmektir.

Türkiye Kupası finali buraya verilir mi ?

TFF son yıllarda Türkiye Kupası finalinin nerede oynanacağını çok önceden belirlerdi. Bu sezon finalistler belli oldu hala maçın yeri belli değil. Bizi ne ilgilendiriyor Trabzonspor ile Beşiktaş’ın maçı diyenleri duyar gibiyim.

TRABZON İSTER

Takımlar ilgilendirmiyor elbette ama bu maçın ilimize verilme ihtimali söz konusu. Ulusal basında finalin oynayacağı yerler arasında Kocaeli Stadı’nın da adı yer aldı. Belli ki TFF kaynaklarından alınmış bilgi. Başta İstanbul ile Trabzon temsilcilerinin maçının Kocaeli’ne verilme ihtimali saçma bulunabilir. Sonuçta bu gibi durumlarda finalin kenti en baştan ilan edilmemiş, sona bırakılmışsa finali oynayacak illerin ortasında bir stadyum aranır. Böyle bir kriter vardır. Kocaeli, Beşiktaş’a 100, Trabzon’a 1000 km, dolayısıyla ne alaka denilebilir. Ancak burada finali oynayacak takımların isteği de önemli.

FAYDASI OLUR

Bu noktadan çıkışla Trabzonspor, maçın çok fazla taraftarı olan Kocaeli Stadı’nda oynamasına sıcak bakar. Ki, geçmişte cezalı maçlarını falan burada oynamıştır. Trabzonspor için sorun yoksa, Beşiktaş zaten balıklama atlar. Dolayısıyla finalle ilgili Kocaeli Stadı bir alternatif gibi duruyor. Tabi, bizim zeminin çok iyi olması da finalin buraya verilme ihtimalini güçlendiriyor. Yakın bir zamanda TFF’den açıklama gelir. Dilerim ki buraya verilsin. Bakarsınız TFF Türkiye Kupası finali oynanacak diye stadyumdaki internet gibi önemli eksikliklerin giderilmesini sağlar. Bir faydasını görürüz.

90’lı yıllarda 7-8’di, şimdi 2’ye düştü!

80’li 90’lı yıllarda imkanlar bugüne göre çok daha kasıtlıyken, bu kentin 7-8 profesyonel futbol takımı vardı. Süper Lig’de, 2.Lig’de, 3.Lig’de bu kent temsil ediliyordu. İlerleyen yıllarda koşullar iyileşmesine rağmen sportif başarıda çok geride kaldık.

5 YIL GEÇTİ

Düşünün önümüzdeki sezon ilimizin profesyonel ligde sadece 2 temsilcisi olacak. Ki, 40 yıldır bu meslekteyim, ilk kez böyle bir fotoğraf var karşımda. 5 koca yıl oldu bu kentten 3.Lig’e takım çıkmayalı. Gölcükspor’dan sonra Darıca GB de düştü. Komşu Sakarya’ya yıllarca tek, arada iki profesyonel takımı olduğu için gülüyorduk, neredeyse aynı hizaya geldik. Bizde 2, onlarda sadece Sakaryapor. Gebzespor’un imkanları çok iyi. Ama gel gelelim bir türlü sonunu getiremiyor. Geçen sezon son hafta kaçırmıştı, bu sezon sondan ikinci hafta havlu attı.

İLÇE TAKIMLARI

Gölcükspor son haftaya yerel lige düşme endişesi içerisinde giriyor. 1.Lig düzeyinde tesis imkanına sahip Kullarspor’un BAL’da devam edebilmesi hiç kolay gözükmüyor. Böyle gitmez, gitmemeli. Bu kentin profesyonel ligdeki takım sayısını eskiden olduğu seviyelere çıkartmalıyız. Bizim böyle bir potansiyelimiz var ama kullanamıyoruz, bir yerlerde hata yapıyoruz. Seneye Karamürsel ve Çayırova gibi futbol potansiyeli olan ilçelerimiz BAL’da mücadele edecek. Çayırova’da tesis anlamında güçlü bir alt yapı var ama Karamürselspor’un durumu içler acısı.

KARAMÜRSEL’E ÖNCELİK

Sarı-Lacivertli kulübün iyi bir tesise ihtiyacı var. İlçe belediyesi elinden geleni yapmalı ama yeterli olmaz, Büyükşehir Belediyesi mutlaka devreye girmeli. Sporu seven bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Yeni dönemde tesis anlamında en büyük ağırlık Karamürsel ilçeye verilmeli. Çünkü en çok onların ihtiyacı var. Önümüzdeki sezon ilçe takımlarımızın BAL’da iyi kadrolar kurmalarını ve şampiyonluk hedefi koymalarını istiyoruz. TFF’den isteğimiz 5 takımı aynı gruba değil, iki farklı gruba vermesi. Bu sayede 2 takımımızı profesyonel lige yükselme şansımız olsun.

İKİ GRUBA VERİLSİN

Kulüplerin genel isteği, beklentisi de bu yöndedir. Kocaeli kentinin sadece 2 profesyonel takımı olması hepimiz adına üzüncü olmanın ötesinde düşündürücüdür. Umuyorum ki yeni sezondan itibaren beklenen o atılımı sağlar, profesyonel ligdeki temsilci sayımızı her geçen yıl arttırırız. Karamürsel ile Çayırova için belli bir süre gerekli ama Gebzespor ile Gölcükspor’un amatör liglerde daha fazla devam etmemesi, olmaları gereken yere yükselmeleri gerekiyor. İzmit merkezin de kesinlikle en azından bir 3.Lig takımına ihtiyacı var. Bu konuda da bir pilot takım belirlenerek etrafında güç birliği yapılmalı.