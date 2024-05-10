Sakaryaspor’u kime bırakacağız…

Beklenen gün geldi.

Kocaelispor, Cumartesi günü Sakaryaspor ile çok önemli bir maça çıkıyor.

Türkiye’nin en önemli derbilerinden biri…

Kocaelispor ile Sakaryaspor hangi ligde, hangi şartlarda oynarsa oynasın, derbilerin en büyüğüdür.

Cumartesi günü bunu bir kez yaşayacağız…

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Bu sezon ortalama 7-8 bin taraftara oynarken, Sakaryaspor maçında günler öncesinden biletlerin büyük bölümü satıldı.

İki yıl önce 1.Lig’de düşmeme mücadelesi yaparken, seyirci gelsin diye kampanyalar yapıyor, belediyeler seferberlik ilan etmişlerdi.

Yine de tribünleri dolduramıyorduk.

Ama Sakaryaspor maçı olunca şehir ve camia olarak zaten kenetleniyoruz…

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Cumartesi günü tribünler dolacak, bu kesin…

Bizi nasıl bir maç bekleyecek?

Kazanmamız halinde ligi üçüncü sırada bitirme şansımız olacak.

Üçüncü bitirememiz halinde bile 4. veya 5.olup Play-Off’ta iç sahada oynama avantjını kullanmalıyız.

Sakaryaspor’u yenmek, bizim camiamız için gerçekten çok önemli.

Kazandığımız zaman Süper Lig yolunda ne kadar avantaj sağlayacağımız da bir gerçek…

… … …

Bodrum FK deplasmanı öncesinde taraftarlarımızın sosyal medyadan futbolculara yönelik mesajları vardı.

“Bodrum FK maçını kazanın, Sakaryaspor’u bize bırakın” diye…

Maalesef Bodrum FK maçını kaybettik.

O maçı kazansaydık, Sakaryaspor maçının stratejisi de daha farklı olacaktı.

O zaman diğer maçların sonucuna bakmaksızın, Sakaryaspor’u yendiğimiz de final oynayacaktık…

Sakaryaspor maçında tribünlerin dolacağını, çok büyük coşku yaşanacağını tahmin edebiliyoruz.

Taraftarın bu coşkusunun maçı kazanmamızda elbette etkili olacağını da düşünebiliriz…

Sadace taraftarın desteği ile de bu maçı kazamayacağımızı da biliyoruz.

Mutlaka sahada teknik ekibimizin ve futbolcularımızın da bir katkısı olacak, olmalıdır…

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Bandırmaspor maçının ilk 45 dakikası dışında son haftalardaki oyunumuz umut vermiyor.

Son maçlarda çok iyi futbol beklentim yok.

Bunu beklemek de iyimserlik olur.

Yeter ki, biz maçı kazanacak doğru bir oyun oynayalım…

Bodrum FK maçında bunun yapamadık.

Rakibimizi hiç analiz etmeden maça çıkmışız.

Sonrada Mustafa Gürsel, “Rakimiz bize ders verdi” diyor.

Sadece Bodrum FK değil, lig ligde bize ders vermeyen takım kalmadı.

Mustafa Gürsel, kendi takımıyla uğraşmaktan, rakiplerini analiz edemiyor…

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Sakaryaspor maçında Mustafa Gürsel’in kadro tercihi ve hamleleri çok önemli hale geldi.

Yanlış tercihler artık maç kaybetmemize neden oluyor.

Mustafa Gürsel dışında futbolcularımıza da bu maçta çok iş düşecek.

Bu maçta taraftarımızın desteği, Mustafa Gürsel’in tercihi önemli…

Ancak iş yine futbolcularda bitecek.

Bodrum FK maçının o kötü futbolunu unutturmak, Sakaryaspor maçını kazanmakla olacak.

Bu maçı ne taraftar, ne de Mustafa Gürsel…

Cumartesi günkü derbiyi futbolcular alacak…

Umarım bizim futbolcular, bu derbinin Kocaelispor camiası için ne anlama geldiğini biliyorlardır…