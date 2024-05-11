Siyaset yapan her partilinin bireysel düşüncesi vardır.



Ancak partisi ittifak grubunda ortaklık yapmışsa, bireysel fikri ikinci planda kalır ve ittifak anlaşmasına sıkı sıkıya bağlı kalırsınız...



Bireysel düşüncenizi ittifakta da sürdürürseniz sıkıntı oluşur...



Bunun en yalın örneği MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’dır...

Sancaklı’yı yakından bilen ve tanıyanlar Sancaklı’nın doğrucu bir şahsiyet olduğunu fark eder...

Nettir...

Doğru neyse onu ‘pat’ diye söyler...



Bu huyu, bazen kendisini sıkıntıya sokabiliyor...



Nitekim geçtiğimiz aylarda da böyle oldu...



31 Mart’ta yapılan yerel seçim öncesinde MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, AK Parti ile Cumhur İttifakı ortağı olmasına rağmen, ittifakın Kocaeli ayağına sıkıntı yaratacak bir çıkış yaptı...



Dedi ki, “Yerel seçimde MHP Kocaeli Teşkilatı’na da belediye başkan adaylığı verilmeli...”



Hepsi buydu...



İttifak anlaşmasına göre; AK Parti ile MHP, Kocaeli için ittifak anlaşması yapmıştı. Kocaeli’de MHP’ye belediye başkan adaylığı verilmeyecekti. Anlaşma bu yöndeydi...



Sancaklı’nın ağzından çıkan bu söylem yerel basının gündemine düşünce ortalık biraz karıştı!



MHP lideri Devlet Bahçeli, Sancaklı’nın bu çıkışına tepki gösterdi ve Sancaklı’ya partiden istifa etmesi için kapıyı araladı...



Sancaklı, liderine olan sadakatinden dolayı hiçbir şey söylemeden 9 Aralık 2023 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığım paylaşımla MHP’den istifa ettiğini açıkladı ve inzivaya çekildi...



4 DÖNEM BİRİNCİ SIRADAN ADAY GÖSTERİLDİ

Saffet Sancaklı, bu ülke için sıradan klasik bir siyasetçi veya kişi değildi.

Türk Milli Takımında yıllarca top koşturan milli bir futbolcuydu...



Tam 4 dönem MHP Kocaeli Milletvekili Listesinin birinci sırasından milletteki seçildi.

Mecliste, ‘Spor Yasası’nı çıkardan siyasetçidir...

Hem ülke genelinde hem de TBMM’de en çok tanınan isim...



MHP lideri Bahçeli, bu kadar kariyere sahip ve meclisin en tecrübeli milletvekiline, sırf ittifaka olan bağlığı ve sadakatinden dolayı istifasını istemişti...



GERİ ÇAĞIRDI...



Siyasette gönül kırıklıkları yaşanır ancak küskünlük yaşanmaz...



Bahçeli, yerel seçimden sonra teşkilatının en tecrübeli isimlerinden olan, evladı gibi sevdiği Sancaklı’yı yeniden partiye davet etti...



Sancaklı’da, bu çağrıya koşulsuz yanıt verdi ve partisine yeniden geri döndü...



İstifasının ardından katıldığı TBMM’deki ilk grup toplantısında Sancaklı’ya meclisteki milletvekili arkadaşları ayakta alkışladı. Sancaklı’yı bağırlarına bastılar...



Tabii Sancaklı’nın partiden istifa etmesi MHP Kocaeli Teşkilatını da zora sokmuştu...





Yerel seçimde MHP Kocaeli Teşkilatı’nın tüm yükü il başkanı Murat Demirbaş omuzlamıştı...



Başarılı bir seçim süreci yönetti.



İttifak ortağı AK Parti’ye sunduğu ‘Belediye Meclis Üye Listesi’nde bulunan 37 üyenin tamamı seçildi. Kimileri de ilçe belediye başkan yardımcısı bile oldu...



TEŞKİLATI ZİYARET ETTİ...



Sevgili okurlar, milletvekili Sancaklı ile ilgili olarak bu sütunda birçok yazı kaleme aldım.



Sancaklı, Türkiye siyasetinde ve Kocaeli siyasetinde önemli bir figür...

Kendisiyle ilgili çıkan her haber karşılık bulun ve ülke gündemine taşınır...



1 Mart’ta, yani seçimden tam bir ay önce Sancaklı’nın seçimden sonra partiye döneceği duyumunu aldım...



Bu sütunda “Sancaklı, MHP’ye geri mi dönüyor” başlıklı bir yazı yazdım...



Duyumun doğru çıktı ve Sancaklı, 15 Nisan 2024’te MHP’ye geri döndü...



İstifadan sonra katıldığı ilk meclis grup toplantısında eski partili arkadaşları Sancaklı’yı ayakta alkışlamış ve karşılamıştı...



Tam 4 dönem Kocaeli’nde milletvekili seçilen Sancaklı, istifasından sonra Kocaeli’ de dostlarını ziyaret etmeye gelmişti fakat partisine hiç uğramamıştı...



Sancaklı, 4 Mayıs günü MHP Kocaeli Teşkilatını ziyaret etti...



İl Başkanı Murat Demirbaş, kusursuz bir karşılama töreni gerçekleştirdi...

Karşılamada ilçe başkanları ve kalabalık bir partili grup tarafından karşılandı...



Milletvekili Sancaklı’nın Kocaeli Teşkilatı üzerinde aslında emekleri ve etkisi fazladır...



KATKISI İNKÂR EDİLEMEZ...



Aydın Ünlü’ nün görevden alınmasından sonra Yunus Emre Kurt’un il başkanlığına atanmasında, Kurt’un genel merkez tarafından görevden alınmasından sonra bu kez de Murat Demirbaş’ın il başkanlığına atanmasında Sancaklı etkili olmuştu.



Sancaklı ile Demirbaş birlikte gayet uyumlu bir siyaset yürüttüler.

Sancaklı istifa ettikten sonra Demirbaş ile hiçbir tatsızlık yaşamamıştı...

Taraflar bu süreçte karşılıklı olarak sadece suskun kalmışlardı...

Sancaklı, partiye dönüp il teşkilatını ilk ziyaret ettiğinde coşkuyla karşılandı...



“Sancaklı, MHP’ye geri mi dönüyor” Yazımda, Sancaklı’nın teşkilata dönmesi halinde il başkanı Demirbaş ile çok uyumlu çalışacağını ve “MHP Kocaeli Teşkilatında yeni döneme hazır olun...” yazmıştım...



Belirttiğim gibi ilk karşılaşmada uyumlu bir duruş sergilediler...



Doğru olan da buydu...

31 Mart’taki yerel seçimde istediklerini alan, milletvekili partisine geri dönmüş MHP Kocaeli Teşkilatı, ruhen ve psikolojik olarak artık dünden daha güçlü durumda...

