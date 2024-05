Özgür Özel’in başına gelenleri, ilimizde Sarıbay da yaşamıştı

Konumuz, CHP Lideri Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasındaki uzlaşma gayreti ve ona karşı oluşan tepkiler.

İki isim buluştu, siyasetin iklimi yumuşadı ya, neler oluyor neler…

Özgür Özel resmen hedef tahtasında…

Son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in iktidara yakın gazeteci Taha Hüseyin Karagöz’le görüşmesini muhalif medya diline dolamış. Türlü türlü eleştiriler…

KAVGA BİTMESİN İSTENİYOR

Ahmet Hakan “Evet, Taha Hüseyin Karagöz, hükümete yakın bir gazetecidir. Ama sadece böyle tanımlanamaz. Bu tanımlama onu anlatmaya yetmez. Gazeteci Taha Hüseyin anlatıldığı gibi biri değil. Şöyle özellikleri de var Taha Hüseyin’in: Trol gibi davranmaz. Diyalog yanlısıdır. Nefret kusmaz. Küfür, hakaret bilmez. Düşmanlıktan uzak durur. Medenice tartışır. Hakkaniyeti elden bırakmaz. Muhalefete mensup siyasilerle diyalog kurmaya özen gösterir” diye yazmış.

Hakan’ın yazdıkları doğru mu bilemem ama bu tartışmayı dindirecek bir şey değil..

Çünkü asıl konu Taha Hüseyin Karagöz değil.

Birileri kavga ortamı bitmesin istiyor. O ziyaret de bahane…

İMAMOĞLU’NUN DURUŞU

O kavga, CHP içindeki yeni bir çatışma alanından besleniyor. Abdülkadir Selvi, “İmamoğlu Neyi Kendine Yönelik Operasyon Olarak Görüyor” başlıklı yazısında “Bakmayın öyle bizim siyasetçilerimiz de Batılı ülkelerde olduğu gibi birbirleriyle görüşsünler diyenlere. Bakmayın öyle ülke kutuplaşmadan çok çekti yumuşama olsun diye konuşanlara. İki lider görüştü mü, karşılıklı olarak adım atıldı mı, siyaseti yumuşatacak diyalog kuruldu mu gerçek yüzleri ortaya çıkıyor. Sağlanan yumuşama iklimini yok etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. …Yeni siyasi iklimin mimarı üç lider; Erdoğan, Özgür Özel ve Bahçeli. Ama AK Partili olup Erdoğan’ı, CHP’li olup Özgür Özel’i, MHP’li olup Bahçeli’yi anlamayanlar var. Bu süreçten en kazançlı çıkacak lider Özgür Özel, ama aynı zamanda işi en zor olan lider de yine Özgür Özel. Çünkü öncelikle Ekrem İmamoğlu şu günlerde hop oturup, hop kalkıyor. Üç lider arasındaki diyaloğun kendisine karşı kurulmuş bir tuzak olduğunu düşünüyor.

İmamoğlu medyasının Özgür Özel’in diyalog siyasetine karşı çıkmalarının nedenini anladınız mı?” diye soruyor.

EN KOLAYI KAVGA ETMEKTİR…

Reddetmek, karşı çıkmak, kavga etmek kolaydır. Tüketmek kolaydır.

Barışmak, uzlaşmak ve üretmek zordur.

Kötüsü, niyetiniz barışmak da olsa kavganın yarattığı statükoyu yıkmak, kavgadan beslenenleri vazgeçirmek hiç kolay değildir.

Her çatışmanın beslediği öbekler her yerde vardır. Siyasette, medyada, hayatın her yerinde böylelerini bulmak mümkündür. İmamoğlu cenahının Özgür Özel’e verdiği reaksiyonları da böyle yorumlamak gerekir.

Böyle durumlarda kavgadan yana olanların işi kolaydır.

Çünkü barışmak, uzlaşmak ve üretmek zordur.

KOCAELİ’DE KURULAN İL BAŞKANLARI MASASI

Bunun örneğini geçmişte Kocaeli’nde gördük. Hatırlayın 15 Temmuz sonrası il başkanları buluşmaları başlamıştı. AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, SP İl Başkanı Nurettin Çelik, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu ve BBP İl Başkanı Serhat Duyar her ay bir araya geliyordu.

Magazin yönleri ile eleştiri konusu bile olsa o buluşmalar, o masa ilimizdeki birçok sorunun çözümüne vesile olmuştu.

SARIBAY BASKILARA DAYANAMADI

Sonra ne oldu?

2017’nin son aylarında CHP’de il kongre süreci başladı il başkanları masasında olması Cengiz Sarıbay’ın en büyük handikapı olarak gösterildi. Tekrar seçilmek isteyen Sarıbay 7 Ocak 2018 kongresi öncesi masadan kalktı, masa da dağıldı.

İşin ironik tarafı dağılmak zorunda kalan o masanın isimleri hala her ay toplanıp sohbet ediyorlar. Çünkü siyaset çatışma geçici, dostluklar baki…

Ama dağılan o masa siyasetin şahinlerinin baskısı yüzünden tekrar kurulamıyor.

KİM KAZANÇLI ÇIKACAK

Gelelim yazımızın ana konusuna…

Şimdi Özel ve Erdoğan arasında kurulmaya çalışılan masa ise daha kurulmadan dağıtılmak isteniyor.

Peki kim kazançlı çıkacak bundan?

Elbette kavganın statükocuları…

Elbette…

O buluşmaların devam etmesi Türkiye’nin menfaatinedir.