Yolumuzdan çekil Sakarya, Süper Lig bizi bekliyor

Dile kolay 14 yıl sonra ezeli rakibimizi İzmit’te lig maçında ağırlıyoruz. Özlemişiz, hep bugünü beklemişiz. Anlamı gibi önemi de çok fazla. Alırsak, doğrudan Play-Off final yüksek olasılık. Oradan ver elini Süper Lig. Haydi inşallah diyor Kocaelispor’umuza yürekten başarı dileyerek detaylara geçiyorum.

İDEAL 11 SAHADA

Teknik Direktör Mustafa Gürsel’in dün özellikle altını çizmeye çalıştığım gibi böylesi hayati bir maçta macera arayacağını sanmıyorum. Taşları yerine koyacaktır. Yani Emir stoperde, Vukovic ilk 11’de, Davit santraforda. Gürsel’in savunmanın solunda Duhan ile Atila arasında yapacağı tercihi de merak ediyorum. Gerçi Duhan’dan çok memnun ama belki Atila ile başlayabilir. Merak ettiğim başka bir konu Ramil’i kesecek mi, yoksa kanatta mı kullanacak. Beridze’yi hamleye bırakmak daha akıllıca geliyor bana. Ramil olmadı, Barış ile başlanabilir.

AMARAL’İN LİDERLİĞİ

Bizim için önemi ve anlamı büyük maçta kazanmak için tüm takımın terlerinin son damlasına kadar mücadele etmesinin yanında saha içi lideri olan Amaral’ın tıpkı Bandırma maçındaki gibi üst düzey performans göstermesi de gerekiyor. Bu sözlerim Caddeias için de geçerdi. Yusuf Cihat ile ilgili bir kaygım yok. Son hafların en iyi. Her iki yönlü oynuyor. Araya attığı paslar gerçekten bir harika. Orta sahalar sonuçlarla belirleyicidir. İlk maçı nasıl verdiğimiz belli. Bu kez orta alanda rakibimize üstünlük sağlamalıyız. Ben bugün Davit’ten de bir patlama bekliyorum doğrusu.

HATIRLATMAK İSTERİM

Gözüken o ki, tamamı dolu tribünler önünde oynanacak maç. Düştüğümüz sezon Manisa ve Bandırma maçlarını da kapalı gişe oynamıştık ama orada kapılar açılmıştı, bu maçta tüm biletler satıldı. Muhteşem bir atmosfer bekliyor bizi. Küfür olmasın isteyeceğim ama bunun zor olduğunun farkındayım. Sadece şunu hatırlatmak isterim, küfürden bloke cezası gelirse söz konusu taraftarlar olası bir Play-Off bir ve ikinci turdaki iç saha maçlarına alınmayacak. Biliyorum bunu göze alacak çok kişi vardır ama ben yine de uyarmak istedim.

TAŞKINLIK YAPMALAYIM

Taşkınlık, sahaya yabancı madde atılması konusunda ise daha ciddi bir uyarım olacak. Eğer seyircisiz ceza alırsak oldu da Play-Off’ta ilk turu içerde oynadık veya ikinci tura kaldık, boş tribünler önünde oynamak durumunda kalacağız. Bugünkü seyircisiz oynama yaptırımı Play-Off turlarını bağlıyor. Sadece tarafsız sahada oynanacağı için Play-Off finaline denk gelirse, orada uygulanmıyor. Yani, bugünkü maçla ilgili seyircisiz cezası alırsak, doğrudan finalist olduğumuzda etkilemeyecek, ceza önümüzdeki sezona kalacak.

DEPLASMAN GÖRSÜNLER

İlk yarıdaki maçta oradaydım. Tamamı olmasa da, yüzde 90’u doluydu tribünlerin. Çok fazla gürültü çıkardılar, sahaya sis bombaları, yanıcı madde ne bulursa attılar. Misafir takımı ürkütmek için ellerinden geleni yaptılar. Nitekim 1-0 öne geçtiğimiz maçta atmosferden olumsuz etkilenip mücadeleyi kaybettik. Bize tam bir deplasman ortamı yarattılar. Biz aynı zorluğu onlara taşkınlık yapmadan çıkartalım. 30 bin kişinin çıkartacağı gürültüde Sakaryasporlu futbolcuların ayakları titreyecektir. Hiç susmadan takımımıza destek verelim. Bizimkileri itelim, rakibi ürkütelim.

DEL VALLE’YE DİKKAT

Sakaryaspor’un en büyük özelliği rakibi üzerine çekip uzun toplarla kontra atağa çıkmak. Çok maç aldılar bu sistemle. Tuzaklarına düşmemek lazım. Kuşkusuz ki, Sakaryaspor’da en çok dikkat etmemiz gereken isim Del Valle. İlk yarıdaki maçta da bizi yıkan isim olmuştu. Venezuelalı futbolcunun 33 maçta 15 gol ve 5 asisti bulunuyor. Komşu 48 gol atmış, neredeyse yarısında Del Valle’nin katkısı var. En büyük özelliği soldan içeriye girip şut atmak. Aman vermeyeceğiz, boş bırakmayacağız. 8 golü bulunan Kasongo da etkili bir santrafor. Ona da dikkat etmemiz lazım gelir.

KAZANMAK YETECEKTİR

Puan durumu ortada. Kazandığımızda üçüncü olma şansımız bana göre yüzde 90. Göztepe evinde hem şampiyonluk için, hem dostu Sakaryaspor için oynayacaktır. Kaybetme şansları yok denecek kadar az. Boluspor’un Play-Off için kazanmaya ihtiyacı var, taraftarı önünde oynayacak. Çorum FK en fazla beraberlik kopartabilir diye düşünüyorum. Yani bize bir galibiyet yetebilir. Hadi kötüsünü düşünelim Çoru ile Bodrum kazandı diyelim, biz Sakaryaspor’u yenersek onları altımıza alıyor Play-Off’ta saha avantajına sahip oluyoruz. Bu da önemli.

Çeto’dan çok güzel hareket

Son günlerde en çok konuşulan konulardan biri Karamürselspor kalecisi Mehmet Öztürk’ün Körfez GB teknik sorumlusu Haluk Kaya’ya hakaret içerikli ses kaydı göndermesi. Ben de köşemde yorumlar yaptım, olayı derinlemesine sorguladım. İl Disiplin Kurulu deneyimli kaleciye 2 maç ceza verdi. Haluk Kaya suç duyurusunda bulundu, dava açtı.

ÇETİN ZERENOĞLU’NA ALKIŞ

Dün beni çok mutlu eden ama pek ummadığım bir gelişme yaşandı. Kocaelispor yönetim kurulu üyesi ve Dergah Ocakbaşı’nın sahibi Çetin Zerenoğlu namı diğer Çeto devreye girmiş. İlimtepe FK döneminden iyi tanıyormuş Mehmet’i, babası ile de iyi görüşüyormuş. Dün Mehmet Öztürk ile Haluk Kaya’yı mekanında buluşturup, barıştırmış. Haluk Kaya beni aradı, “Çetin Ağabeyin bendeki hatırı büyük. Ricasını kıramazdım” dedi. Çetin Zerenoğlu’na kocaman bir alkış benden gelsin. Çok iyi yapmış. Kırgınları barıştırmak sevaptır. Belli ki Mehmet Öztürk’ün babasının bu buluşmada payı var.

HALUK KAYA BÜYÜKLÜK GÖSTERDİ

Keşke daha önce söylediği gibi oğluyla Haluk Kaya’yı ziyaret edip özür dileselermiş. Neyse, sonuçta hata yapmış ve karşılığında 2 maç ceza almış. İşin adli yönünde para cezası falan çıkar deniyor. Çıksın. SMS hastalarına gidecek o para, iyi olur. Önemli olan gerginliğin bitmiş olması. Mehmet Öztürk yetenekli bir kaleci. Birkaç gün önce beni aradığında kızgın ve kırgın olduğunu, futbolu bırakmayı düşüneceğini söylemişti. Tatlıya bağlanın bu olayın ardından sanırım bu kararını gözden geçirir. Daha uzun yıllar kalecilikten ekmek yer. Haluk Kaya’yı da kutlamak isterim. Büyüklük gösterdi, affetti. Çok değerli bir iş yaptı. Ondan beklenen de buydu.

Buyur, buradan yak!

Malum çocuklarını futbol okullarına, alt yapılara gönderen tüm veliler, anneler-babalar onların gelecekte yıldız futbolcu olacağını, önemli kulüplerde forma giyeceğini sınır, büyük paralar kazanacağını hayal eder. Oysa futbolculuk dünyanın en zor, en güç ulaşılan mesleklerinden biridir. Yetenek dışında, çok çalışmak ister.



HERKES OĞLUNU MESSİ SANIYOR



Başımdan geçen ilginç bir olayı aktarayım. 4-5 yıl kadar önce Bir alt yapı kulübünün velilerle yaptığı toplantıya konuşmacı olarak katıldığımda bu önemli noktaların altını çizmiş, “ Her veli oğlunun Maradona, Messi olduğunu düşünüyor, böyle bir şey yok” dedim.



YOK ARTIK:“BENİM OĞLUM CASİLLAS”



Velinin bir elini kaldırıp, “Ben öyle düşünmüyorum, benim oğlum ne Maradona, ne Messi” dedi. Sevindim, “İşte bu, tebrik ediyorum. Tüm velilerin düşüncesi, bakış açısı bu olmadı” dedim. Veli bu sözlerim üzerine ne derse beğeninsiniz: “Benim oğlum kaleci, benim oğlum Casillas”

Buyur bakalım buradan yak!