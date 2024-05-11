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Makale Yazısı-

Kocaelispor-Sakaryaspor bir maçtan çok daha fazlası
Uğur Uludağ

Uğur Uludağ

Kocaelispor, son yıllardaki en önemli maçlarından birine çıkacak.

Süper Lig yolunda Sakaryaspor ile karşı karşıya geliyoruz…

Bu maçın skoru ligin sıralamasında iki takımın da yerini belirlemesi açısından çok önemli.

Sakaryaspor kazanırsa, onlar kesin olarak üçüncü olup, final oynama şansını elde edecekler.

Biz kazanırsak, üçüncülük şansımız var ama Çorumspor ve Bodrum FK’nın maçlarına bağlı.

Sadece Kocaelispor-Sakaryaspor’u değil, Play-Off yarışı yapan diğer takımları da yakından ilgilendiren bir maç…

… … …

En önemlisi de Kocaelispor-Sakaryaspor derbi müsabakası…

Her zaman büyük yankı uyandıran, yansımaları yıllarca konuşulan, bir maçtan çok daha fazlasının yaşanacağı bir derbi…

Kocaeli Stadı açıldığından beri ilk kez biletli 30 bin civarında bir taraftar topluluğu bu maçı izleyecek.

Daha önceki yıllarda rekor kırılması için kapıların açıldığı, taşıma yoluyla yeni stadın dolduğunu biliyoruz.

Bu kez gerçek anlamda, herkes biletini alıp, maça gelecek.

Ve bu takıma gönül vermiş, gerçek Kocaelisporlular tribünde olacak…

Yani gerçek 30 bin Kocaelispor taraftarı…

Tıpkı yıllar önce İsmetpaşa Stadı’ndaki o coşkulu atmosferi yaratan taraftarlar olacak.

… … …

Süper Lig yolunda bu maç bizim çok büyük önem taşıyor. Kazanıp, diğer maçların sonucuna göre de üçüncü olup, final oyanamak istiyoruz.

Eğer biz finale kalamaz isek, Play-Off’tan 3-4 maç oynayarak Süper Lig’e çıkma şansımız az olur.

Bunun için ya üçüncü olup, direkt final oynayacağız. Ya da 4. veya 5.olup Play-Off’ta iç saha avantajını kullanacağız…

Bunun için Sakaryaspor karşısında çok akıllı oynamamız gerekiyor.

Bu maçta taraftarımızın çok büyük desteğini arkamıza alacağız…

Bu baskıyla çok daha coşkulu oynayacağız…

Coşkulu oynayalım derken, tedbiri de elden bırakmamamız şart…

Taraftar doğal olarak bu maçta itici güç olacak.

Bu gücü çok kontrollü kullanmalıyız.

Bu tür maçlarda bazen ev sabini ekip avantajlı gibi gözükse de, baskı ve stres favori olmayan takımın kazanmasına da neden olabiliyor.

İki yıl önce kazandığımız zaman kümede kalacağımız, 30 bin seyirci önünde oynadığımız Altınordu maçını unutmadık.

O maçtaki taraftar baskımızı kazanmaya yetmedi…

Futbolun dışına çıktığımız icin kaybettik…

Böyle maçlardan çok korkuyorum, çekiniyorum…

… … …

Sakarya’da ilk maçta bizim oyuncularımıza karşı spormenlik dışı hareketler vardı.

Buna rağmen 1-0 öne geçip, ilk yarı 1-1 sona ermişti.

Maçın ikinci yarısına biz daha iyi başlamış, pozisyonlar da bulduk.

O maçta 66.dakikada Ertuğrul Sağlam’ın gereksiz yere Fofana ve Barış Alıcı’yı oyundan çıkarıp, yerine Yusuf Emre Gültekin ve Mert Çölgeçen’i almasıyla işler tersine döndü. Son 20 dakikada iki gol yedik, maçı 3-1 kaybettik…

… … …

Şunu anlatmak istiyorum….

Biz o baskıda bile puan alabilecek bir oyun oynadık.

Sahaya her türlü yabancı madde attılar, bizi oyundan düşürmeye çalıştılar.

 Bizi o gün Sakaryaspor değil, Ertuğrul Sağlam’ın hatalı oyuncu değişikliği yıktı.

Biz iç sahada bu hataya düşmeyelim.

Bu maçta bize galibiyet lazım. Bunun için sahaya yabancı madde atıp, oyuncuların motivasyonunu bozmaylım.

Sakin kalalım, sadece takımı destekleyelim.

Maçta geri düşsek bile oyundan kopmayalım.

Biz bu maçı akıllı ve sakin oynarsak kazanırız…

… … …

Tanque’den sonra forvet sıkıntısı yaşıyoruz.

Bu çok önemli değil. Orta saha oyuncularımızın oyuna ve skora katkı sağlamasını bekliyoruz. Tıpkı Bandırmaspor maçında olduğu gibi.

Amaral ve Yusuf Cihat, üçüncü bölgeye daha çok gelip, kaleye yakın oynamalılar.

Kanatlarda kim oynayacak bilmiyorum.

Çok fazla çizgide kalmayıp, ilk maçta Cem Ekinci’nin attığı goldeki gibi  ceza sahası içinde golü düşünmeliyiz.

Bu maçta özellikle iki bekimizinde ilk dakiklarda çok fazla hücumu düşünmeyip, yerlerini kaybetmeleri gerekiyor.

Özellikle sağ bek Oğuz Ceylan….

Del Valle, ters kanatta oynayıp, içeri kat ederek hep aynı golleri atıyor.

Bu oyuncuya çok dikkat etmeliyiz…

Bugün sakin kalır, doğru oynarsak derbiyi kazanır, yine yıllarca konuşuruz…

Bu maçı kazanmak kesinlikle bizim elimizde…

 

 

 

 

 

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