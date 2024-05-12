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Makale Yazısı-

Bu kez otobüs şoförü haklıydı...
Cemalettin Öztürk

Cemalettin Öztürk

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi uzun yıllar önce şehir içi ulaşımında radikal bir karar alarak, ücretli binişleri sonlandırmıştı. 

Kent Kart ve Mastercart işbirliği ile temassız kart dönemini başlatmıştı...

Toplu taşımalarda şehir içi ve şehirlerarası ücretsiz seyahat yapacak kurum ve meslekler gerekli mevzuatlarda, kanun maddelerinde ve Cumhurbaşkanı Kararnameleri ile sabittir...

Şehir içi ulaşım araçlarında hangi seyahat kartlarının geçerli veya geçersiz olup olmayacağı bellidir...

Kocaeli’de şehir içi ulaşım araçlarında kimlerin ücretsiz seyahat kartı kullanacağı kart örnekleri, büyükşehir belediyesi ve özel halk otobüslerin içerisinde, şoförün oturduğu koltuğun arkasında bulunan levhada asılı...

Tüm yolcular da bu örnek kartları görebiliyor...

Şunu söylemeliyim ki şehir içi ulaşım sisteminde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin uygulamaya koyduğu sistem Türkiye’de örnek olmuştur...

Birçok il belediyesi bizdeki ücretsiz ulaşım sistemini alıp kendi illerindeki ulaşım sisteminde kullanmıştır...

Bu kez otobüs şoförü haklıydı...


  
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ve Ulaşım Park AŞ, Kocaeli’ deki şehir içi ulaşım sisteminde büyük bir başarı ortaya koyuyor...
Özellikle Serhat Çatal’ın Ulaşım Park AŞ Genel Müdürlüğü’ne atanmasından sonra belediye otobüslerinin şehir içi ulaşım ağındaki düzeni, sistemli çalışması, hijyen olmaları, şoförlerin yolculara karşı nazik yaklaşımları büyük bir takdir topluyor...

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ BERBAT!
 
 Derince ilçesinden İzmit’teki işime gidip gelirken şehir içi ulaşım araçlarını kullanıyorum.

32 yıldır bu böyledir.

Yolculuk sırasında özel halk otobüslerinde ve belediye otobüslerinde karşılaştığım insan hikâyeler çok fazladır...

Özellikle de özel halk otobüslerinde karşılaştıklarımı bu sütunda çok yazdım...

Otobüs şoförlerinin yolculara çoğu zaman kaba-saba davranması, otobüslerin eski-kırık-dökük ve çoğu zaman içlerinin pislik içinde olması, hijyenden uzak olmasını çok yazdım...

Özel halk otobüslerinde halen bu görüntülerle karşılaşıyorum...
 
Eskiyen otobüsler yenilenemiyor, değiştirilmiyor.

Otobüs sahiplerinin gerekçesi hazır; ““Otobüs fiyatları çok pahalı, alamıyoruz...”

O zaman adama derler, “arkadaş, otobüsünü pahalı diye değiştiremiyorsan o zaman bu sektörden çekil...” derler...

Yolcu bedelini ödüyor ve bedelinin karşılığında konforlu ve hijyen bir otobüste seyahat etmek isteyecektir.

Hem bedelini öde hem de pislik içinde seyahat ederse elbette ki yolcu buna tepki gösterecektir ve hakkını arayacaktır...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımında çalışan özel halk otobüs esnafına sınırsız destekler ve imkânlar sunuyor ve sunmaya da devam ediyor. Ancak bütün bu iyi niyete ve desteğe rağmen otobüs esnafı ve-i nimetleri olan yolcuları istenilen konforlu bir ortamda taşımıyor...

Bu kez otobüs şoförü haklıydı...

BELEDİYE OTOBÜSLERİ HİJYEN...

İşime gidip gelirken; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ulaşım Park AŞ, bünyesinde şehir içinde çalışan belediyle otobüslerini de kullanıyorum...

Özellikle sabah saatlerinde bindiğim otobüs mis gibi kokuyor. Geceden tertemiz edilmiş, yıkanmış, dezenfekte edilmiş ve temiz.

Havalar soğuksa sıcak klima açılıp otobüsü ısıtmıştır. Havalar sıcaksa serinletici klima açılıp otobüsün içi serinletiliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri sabah saatlerinde bu şekilde sabah seferlerine başlıyor...

Tabi belediye otobüsleri de Derince- İzmit Hattında çalışırken, elbette ki dört dörtlük ve kusursuz değildir.

Kusur sadece otobüslerin hijyeni ile ilgili değil, bazen aksi, görevini suiistimal eden şoförlerde olabiliyor.

Mesela, geçtiğimiz günlerde sabah saat 07.00’da Yenikent’te otobüs durağında otobüs beklediğimizde, el kaldırıp durmasını istediğimiz otobüs durmadı ve gaza basıp geçti. Onlarca yolcu o zaman mağdur oldu. Kimi işine geç bile kaldı.


Durumu Ulaşım Park AŞ Genel Müdürü Serhan Çatal’a bildirdim. Çatal, yarım saat içinde dönüş yaptı ve gerekenin yapıldığını söyledi.

Belediye, olası bir tatsızlık ve şikâyette konuya anında duyarlılık gösteriyor ve konuyu çözümlüyor. Gösterilen bu hassasiyet tamamen yolcuların memnuniyeti içindir...

BELEDİYE OTOBÜSÜNDEKİ DENSİZ YOLCU...

Sevgili okurlar, şehir içi ulaşımında sadece şoförleri ve özel halk otobüsü esnafını haksız görmek vicdani değil...

Seyahat ederken çoğu zaman yolcuların da şoförlere haksızlık yaptıklarını, aksi davrandıklarını, şoförlere haksız yere tepki gösterdiklerine ve yanlış ücretsiz kartla seyahat ettiklerine tanık oluyorum.

Geçen hafta böyle bir tatsızlığa tanıklık yaptım.

Sabah saat 07.00 sıralarında Yenikent Ertuğrul Gazi Bulvarı BİM Marketi karşısındaki durakta, 135 Nolu Körfezkent-Yenikent-Yahya Kaptan arası çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediye Otobüsüne bindim.

Bir iki durak sonrasında otobüse; orta yaşlarında bir kadın bindi.

Otobüs şoförü kadın yolcuya, kibar bir şekilde, kullandığı kartın geçersiz olduğunu, dün de aynı kartı okuttuğu konusunda kibarca uyarıda bulundu.

Kadın yolcu, neredeyse “Panter Emel”  yaklaşımıyla neredeyse şoförün üzerine çullanacaktı. Sözleriyle şoförü otobüs içerisindeki diğer yolcuların yanında kırdı. “Bu kart benim hakkımdır, benim hakkım olana itiraz edemezsin. Şikâyet mi edeceksen, git kime şikâyet edersen et...”

Kadın bu tarz konuşunca, otobüs sürücüsü ikazını tekrarladı, “O kart geçersiz hanımefendi. Geçersiz olmazsa uyarmam sizi. Siz bir yolcumuzdan rica edin ücretini ödeyin kartı okudun...” demesine rağmen kadın yolcu sürücüye; “sen otobüsünü sür” dedi ve pişkin bir şekilde otobüsün arkasına doğru ilerledi.

Tabu bu durumdan otobüste bulunan tüm yolcular olarak kadının tavrından rahatsız olduk.

Meymenetsiz kadın yolcu, hiçbir şey olmamış gibi pişkin bir şekilde ne başka bir yolcuya ücretini ödeyip kart okuttu ne de otobüsten indi...

ÜSTLERİNE BİLDİRDİ...

Otobüste kadın yolcuyla yaşadığı diyalogdan rahatsız olan otobüs sürücüsü, üstlerini arayıp bilgilendirme yaptı, yaşananları anlattı.

Yıllardır şehir içi ulaşım araçlarıyla seyahat ediyorum. Otobüslerde çoğu zaman insanı çileden çıkartacak haksız durumlar yaşanıyor!

Tabi sadece sürücüler haksız olmuyor, çoğu zaman yolcularda haksız...


Diyeceğim odur ki, seyahat edecek yolcular da sürücülere sıkıntı ve zorluk çıkartmayacak kültüre sahip olmalı...

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Yazar Cemalettin Öztürk - Mesaj Gönder --- Okunma

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