Başınızı yere eğmeyin

Sakaryaspor son 8 deplasmanında sadece ligin en zayıf takımı Giresunspor’u yenmişti. O da güçlükle, son dakikalarda attığı gollerle…

Üstelik Tuncay Şanlı ve Burak Süleyman’ı gönderdiler.

Biz de içeride fena oynamıyorduk.

Böyle bakınca avantajlı gibiydik. Üstelik 30 bine yakın taraftarımızın önünde oynayacaktık.

Olmadı.

Bu kadar kötü bir Kocaelispor’u hiç görmedim. Koskoca 100 dakikada sadece 1 şut atan takım olur mu? Oldu işte.

Ne derseniz deyin komşu galibiyeti, 3 puanı ve doğrudan finali hak etti.

Biz ise normal sezonu 6. sırada bitirdik. Ekibimizin Play-Off ilk turundaki rakibi Çorum FK oldu.

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Yolumuz uzun hala bir umudumuz var. Üç maçlık bu zorlu yolculuk için Sakaryaspor’un yaptığı gibi yapmalıydık. Kangren olmuşsa oyun anlayışı, zorlamamak lazım.

Takımımızı Play Off maçlarına başka bir kafanın hazırlaması gerekiyordu.

Yönetim elini çabuk tuttu…

Doğru yaptılar.

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Ama bir adım ötesini de düşünmemiz lazım…

Eğer play off’ta da başarısız olursak daha derin bir sıkıntıya düşebiliriz.

Hatırlayın, Bu takım TFF. 1. Lige ilk çıktığı sene 44 puanla düşerek büyük travma yaşamıştı. İkinci kez geldiğimiz Trendyol 1. Lig’de bu kez de doğrudan Süper Lig’e ve sonrasında doğrudan play off finaline çıkma fırsatlarını kaçırarak başka bir travmanın içine girdik.

Play Off’ta da başarısız olursak korkum bu travmanın girdaba dönüşmesi…

Korkum ezeli rakibe yenilip yaşadığımız utancın ardından sezonunu başarısızlıkla bitmesi halinin bizi daha derin karanlıklara itmesi…

İşte bu yüzden bu renklere gönül veren hiç kimsenin başını öne eğmemesi gerekiyor.

Başınızı öne eğmeyin.

Biz çok büyük bir camiayız.

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Neler gördü, bu camia…

Depremler yıkamadı…

Parasızlık yıkamadı.

Bu camia küllerinden doğdu. En dibi gördü. Armasını, adını satmadan, “hülle” yapmadan buralara geldi.

Bu camianın gücü özsaygısından, dayanışmadan ve vazgeçmemekten geliyor.

Aynı duygu ve davranışlarla Süper Lige de çıkacağız.

Bugün olmazsa yarın…

Buna inanın.

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Elbette Play Off’larda şansımızı zorlayacağız. Ama orada olsun olmasın bu takım eninde sonunda Süper Lig’e çıkacak…

Eğer şimdi oldu, oldu…

Olmadı yeniden başlayacağız.

Önümüzde bir kongre var. Kocaelispor kendisini yönetiminden başlayarak yenileyecek ve yeni bir başlangıç yapacağız.

Öfkelenmeyin, vazgeçmeyin, başınızı eğmeyin.

Biz Kocaelispor’uz.