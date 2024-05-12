Cumartesi günü Kocaeli Stadı’ndaki oyunumuzu anlatacak her halde en doğru kelime…

Rezil olduk…

Kimse Sakaryaspor karşısında bu kadar kötü bir futbol beklemiyordu.

Mustafa Gürsel’e rağmen…

Son haftalarda kötü oynamamıza rağmen, taraftarımızın coşkusuyla kazanacağımızı umut ediyorduk.

Beklentilerimiz bu yöndeydi…

Ancak Cumartesi günü sahada kazanacak bir oyunumuz yoktu...

Aslında sahada Kocaelispor diye bir takım da yoktu.

Emir Ortakaya ve Yusuf Cihat’ı çıkın, sahada ruhsuz mücadele etmeyen bir takım vardı.

Bir de kaleci Gökhan Değirmenci’yi unutmayalım.

O da farkın açılmasını önledi…

Adamlar gol atmak için burnumuzun dibine kadar geldi.

Golü aslında ilk yarıda yiyebilirdik.

Sakaryaspor kaçırdı, biz skoru tuttuk.

Belki ikinci yarı düzeliriz diye bekledik.

Teknik heyetimiz oyuna müdahale eder dedik.

İlk 45 dakika sahada yürüyen bir Davit vardı, O’nu çıkarır Ramil veya Cem Ekinci’yi alır…

Ancak ikinci yarıya da aynı on birle başladık.

Birbirine benzer iki gol yedik.

İlkinde Del Valle, ikincisinde Dino…

… … …

Mustafa Gürsel, takım 2-0 geriye düştükten sonra Davit’i çıkardı.

Davit’e 82 dakika sabır gösterdi, takımın 10 kişi oynamasına neden oldu.

Bir oyuncunun yeteneği, kapasitesi çok iyi olmayabilir.

Ancak 1.Lig’de oynayacak bir futbolcunun koşamamasını anlayamıyorum.

Hem Davit, hem de ikinci yarı oyuna giren diğer Gürcü Giorgi koşamıyorlar.

Güçleri yok…

… … …

Koşan oyuncularımızın da oyuna katkısı yoktu.

Maça başladık, sanki deplasmanda oynuyoruz…

25 dakika sahamızdan çıkamadık.

Orta sahada topu alıp, 5 saniye ayağımızda tutamadık. Orta sahada dönen topları alamadığımız için Sakaryaspor topa sahip oldu.

Dörtlü defans, önünde üç orta saha oyuncumuz. Topu ileri vuruyoruz, dönen top bile yeniden atak oluyor.

… … …

Şaka gibiydi…

Kaleye ilk şutumuzu 32.dakikada attık, Amaral’ın vuruşu kaleyi de bulmadı.

İkinci yarı en net fırsatımız takımın stoperi Emir Ortakaya’nın 30 metren şutuydu.

Aslında bu oyunmuzu çok iyi anlatıyor.

Cumartesi günü bizim bu oyunla Sakaryaspor’a gol atmamız mümkün değildi.

Sakaryaspor bizi hak ederek yendi…

… … …

Maç günü yazımda stadın dolacağını, bu baskının bizim takımın aleyhine etki yapabileceğini belirtmiştim.

İki yıl önce 1.Lig’de düştüğümüz Altınordu maçını örnek göstermiştim…

Taraftarımız maçtan önce muhteşemdi.

Tribün şov, karografi hepsi güzeldi…

Güzel olmayan maç başlar başlamaz sahaya atılan yabancı maddelerdi.

Bunu niye yaptık anlayamadım.

Rakibin işini kolaylaştırdık.

Bizim maçı kazanmamız gerekiyor. Sahaya atılan yabancı maddeler yüzünden oyun duruyor, futbolcuların konsantresi bozuluyor.

25 binden fazla taraftar var.

Sahaya su şişesi atarak değil, takıma tezahürat yaparak destek vermemiz gerekirdi.

Biz sahaya su attıkça, rakip takım daha çok hırslandı, daha çok motive oldu.

Ligin ilk yarısındaki maçta Sakaryaspor bunları yaptı diye bizimde karşılık vermemiz doğru değildi.

Ters etki yaptı…

… … …

Maçtan sonra Mustafa Gürsel yine istifa etmedi, yenilgiye bir bahane buldu.

Bu kez de takımın virüse yakalandığını söyledi.

Kendisi istifa etmedi ama bu kez yönetim kurulu yolları ayırdı.

Mustafa Gürsel’den kurtulduk…

Her halde ondan daha kötü bir teknik direktör gelmez.

Daha kötüsünü hiç görmedik…