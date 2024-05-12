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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Rezil olduk…
Uğur Uludağ

Uğur Uludağ

Cumartesi günü Kocaeli Stadı’ndaki oyunumuzu anlatacak her halde en doğru kelime…

Rezil olduk…

Kimse Sakaryaspor karşısında bu kadar kötü bir futbol beklemiyordu.

Mustafa Gürsel’e rağmen…

Son haftalarda kötü oynamamıza rağmen, taraftarımızın coşkusuyla kazanacağımızı umut ediyorduk.

Beklentilerimiz bu yöndeydi…

Ancak Cumartesi günü sahada kazanacak bir oyunumuz yoktu...

Aslında sahada Kocaelispor diye bir takım da yoktu.

Emir Ortakaya ve Yusuf Cihat’ı çıkın, sahada ruhsuz mücadele etmeyen bir takım vardı.

Bir de kaleci Gökhan Değirmenci’yi unutmayalım.

O da farkın açılmasını önledi…

Adamlar gol atmak için burnumuzun dibine kadar geldi.

Golü aslında ilk yarıda yiyebilirdik.

Sakaryaspor kaçırdı, biz skoru tuttuk.

Belki ikinci yarı düzeliriz diye bekledik.

Teknik heyetimiz oyuna müdahale eder dedik.

İlk 45 dakika sahada yürüyen bir Davit vardı, O’nu çıkarır Ramil veya Cem Ekinci’yi alır…

Ancak ikinci yarıya da aynı on birle başladık.

Birbirine benzer iki gol yedik.

İlkinde Del Valle, ikincisinde Dino…

… … …

Mustafa Gürsel, takım 2-0 geriye düştükten sonra Davit’i çıkardı.

Davit’e 82 dakika sabır gösterdi, takımın 10 kişi oynamasına neden oldu.

Bir oyuncunun yeteneği, kapasitesi çok iyi olmayabilir.

Ancak 1.Lig’de oynayacak bir futbolcunun koşamamasını anlayamıyorum.

Hem Davit, hem de ikinci yarı oyuna giren diğer Gürcü Giorgi koşamıyorlar.

Güçleri yok…

… … …

Koşan oyuncularımızın da oyuna katkısı yoktu.

Maça başladık, sanki deplasmanda oynuyoruz…

25 dakika sahamızdan çıkamadık.

Orta sahada topu alıp, 5 saniye ayağımızda tutamadık. Orta sahada dönen topları alamadığımız için Sakaryaspor topa sahip oldu.

Dörtlü defans, önünde üç orta saha oyuncumuz. Topu ileri vuruyoruz, dönen top bile yeniden atak oluyor.

… … …

Şaka gibiydi…

Kaleye ilk şutumuzu 32.dakikada attık, Amaral’ın vuruşu kaleyi de bulmadı.

İkinci yarı en net fırsatımız takımın stoperi Emir Ortakaya’nın 30 metren şutuydu.

 Aslında bu oyunmuzu çok iyi anlatıyor.

Cumartesi günü bizim bu oyunla Sakaryaspor’a gol atmamız mümkün değildi.

Sakaryaspor bizi hak ederek yendi…

… … …

Maç günü yazımda stadın dolacağını, bu baskının bizim takımın aleyhine etki yapabileceğini belirtmiştim.

İki yıl önce 1.Lig’de düştüğümüz Altınordu maçını örnek göstermiştim…

Taraftarımız maçtan önce muhteşemdi.

Tribün şov, karografi hepsi güzeldi…

Güzel olmayan maç başlar başlamaz sahaya atılan yabancı maddelerdi.

Bunu niye yaptık anlayamadım.

Rakibin işini kolaylaştırdık.

Bizim maçı kazanmamız gerekiyor. Sahaya atılan yabancı maddeler yüzünden oyun duruyor, futbolcuların konsantresi bozuluyor.

25 binden fazla taraftar var.

Sahaya su şişesi atarak değil, takıma tezahürat yaparak destek vermemiz gerekirdi.

Biz sahaya su attıkça, rakip takım daha çok hırslandı, daha çok motive oldu.

Ligin ilk yarısındaki maçta Sakaryaspor bunları yaptı diye bizimde karşılık vermemiz doğru değildi.

Ters etki yaptı…

… … …

Maçtan sonra Mustafa Gürsel yine istifa etmedi, yenilgiye bir bahane buldu.

Bu kez de takımın virüse yakalandığını söyledi.

Kendisi istifa etmedi ama bu kez yönetim kurulu yolları ayırdı.

Mustafa Gürsel’den kurtulduk…

Her halde ondan daha kötü bir teknik direktör gelmez.

Daha kötüsünü hiç görmedik…

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Yazar Uğur Uludağ - Mesaj Gönder --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(6)
06

Kutluay41 - Bugün tansiyonum kaça çıktı biliyor musunuz?

Favori bizdik güya.

Ters köşe olduk.

Adamlar bizi içeride, dışarıda evire çevire yendiler, körfez taraftarını futboldan soğuttular.

Engin yönetiminden kimse olmasın dedik

Bu hocayla olmaz dedik

Sözümüzü dinletemedik!

Bandırma ve Goztepe maçlarını balığına aldık.

Sakaryanin hoca konusunda ki cesaretini biz yapamadık.

Adamlar son maçın en iyi adamı Burakı kadro dışı bıraktılar.

İyi 2 adamları maç òncesi sakatlandı.

Fakat biz?

Ne düzgün bir şut

Ne organize atak?

Ertuğrul geri gelecekmiş

Ben olsam bu yönetim varken gelmem.

Çorum bizi yener boşuna heveslenmeyin!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Mayıs 01:22
04

Körfezli Önder - Şimdi diyeceksiniz ki sen ne saçmalıyorsun bakın play of da 2 maçı alıp finalde sakaryaspor a eklenerek rezil kepaze olacağımıza ben diyorum ki hiç zorlamaya gerek yok çorumspor maçında elenip hemen seçimli kongre yi yapıp yeni başkan ve yönetimi seçip içinde malum menejer in olmadığı yeni sezon planlamasını yapıp transfer yapmış olmak için değil içi geçmiş işi bitmiş çöp leri deği gerçekten kocaelispor armasına formasına saygı duyan aidiyet duygusu taşıyacak futbolcular transfer etmeye başlanmalı hatta bu sefer transferlerin hepsi kamp kadrosuna yetiştirilmeliler

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Mayıs 00:42
03

Cantuğrul - Bu transferleri ertuğrul sağlam yapmadımı yaptı tangue nin gitmesine izin verdimi verdi yerine davit diye birini golcü diye transfer ettimi etti bu takıma gürcü ve azeri leri getiren kendisi değilmi kendisi bu takıma kötü futbol oynamayı aşılayan ertuğrul Sağlam değilmi ta kendisi peki bizim yönetim nasıl oluyorda bu kadar hata yapan kovdukları bir teknik direktörü geri getiriyor üstüne birde 2+1 yıllık sözleşme yapıyorlar ki bu yönetimin seçimde devam edip etmeyeceği daha belli değilken hangi akla hizmet ertuğrul Sağlam tekrar geri getirildi çok merak ediyorum

Yanıtla . 1Beğen . 4Beğenme 12 Mayıs 00:31
05

Erkan - @Cantuğrul 03 nolu yoruma cevabı: Ertuğrul Sağlam ne dedi benim istediğim oyuncular ile görüşülmedi dedi ayrıca tangue de yönetim gönderdi orada da transferin kapanmasına 5 gün kala futbolcu gitmek istemiş halbuki ki 10 gün önceden belliymiş o zamana kadar iyi bir santrfor alınırdı devre arası gelen oyuncuları yönetim aldı hepside gürcü..

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 12 Mayıs 00:43
02

Kocaelisporlu - Yusuf cihatmı mücadele etti eğer aynı kişiden bahsediyorsak 90 dakika koşmaktan aciz olarak yürümekten başka maçta ne yaptı acaba?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Mayıs 00:23
Diğer 4 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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