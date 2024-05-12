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Makale Yazısı-

Muhteşem taraftar bile bu takımı oynatamadı
Murat Köprücü

Murat Köprücü

Sakarya maçı öncesinde herşey güzeldi. Hafta içi taraftar biletlere hücum etti. Tribünler sezonun en kalabalık taraftarı ile doluydu. Ama olmadı. Çünkü bu takımın, bu oyuncu grubunun birşeyleri eksik, bu aŕtik çok net gözüküyor..
Bizim yapamadığımızi yapıp geçen hafta Antrenörünü değiştiren Sakaryaspor maç boyunca bizden daha etkili, daha akıllı oynadı. Özellikle 4 oyuncusu, Murat Cem Akpınar, Dimitrov, Del Valle ve Dino kusursuz oynadılar. İlk devre kaçırdılar, ikinci devre 52 inci dakikada Murat Cem 'ın asistinde Del Valle, 88 dk da Dimitrov’un asistinde Dino nun golleriyle iki gol bulup maçı alıp gittiler.
Kocaelispor için yazacak çok birşey yok.Maç boyunca doğru dürüst net bir gol pozisyonu bile yaratamadık. 3 Gürcü ve 2 Portekizli yabancımız var. Neredeyse hiçbir katkı vermiyorlar. Bunların üstüne bir de Azeri oyuncumuz var. Onun da durumu ayni. Geriye kim kalıyor? Yusuf Cihat birşeyler yapmaya gayret ediyor ama tek başına nereye kadar? Atilla, Oğuz, M.Yılmaz ortalarda yok. Bu takımın herşeyden önce ruhu yok. Stadta onbinler var, herseyleriyle takıma destek oluyorlar, tezahüratlar, koreografiler herşey takım için. Ama olmuyor, takım hiçbirşey oynamıyor. Ne yapılsa fayda etmiyor..
Şimdi bazı insanlar playoff için umut besliyor olabilir. Ama Sakaryaspor önündeki Kocaelispor u görünce bu konuda umutlanmak da çok zor. Mustafa Gürsel tercihinin ne kadar yanlış olduğu artık ayan beyan ortadadır. Sakaryaspor’un yaptığı değişikliği yapmak için irade göstermekten çekinen Recep Durul ve Yönetimi de bunun bedelini ödeyecek gibi görünüyor.
Mustafa Gürsel 'in Kocaelispor camiasına verecek birşeyi olmadığı ortada.Maç sonu röportajında mazeret olarak, Bodrum’dan bazı oyuncuların hasta gelmesini gösteren bir zihniyetle nereye gidilebilir?
Camia olarak çok üzgün ve kırgınız. Sorumluları da inşallah bu futbolun hesabını taraftara verirler.

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