Sakaryaspor hezimeti ve Ertuğrul Sağlam’ın dönüşü

Ezeli rakiplerin 14 yıl sonra İzmit’teki buluşmasında Yıldız Entegre Kocaeli Stadı tarihi günlerinden birini yaşadı. 35 bin kişi kapasiteli tribünlerin yüzde 90’ı doldu. Yaklaşık 30 bin taraftar tribündeydi. Kale arkası üst tribünler dışında tribünler tamamen doldu. Maç öncesindeki koreografi gösterisi inanılmaz güzeldi. Tüm emeği olanları içtenlikle kutluyorum.

TARAFTARIN İSTEDİĞİ 11

Teknik Direktör Mustafa Gürsel’in, pardon Başkan Recep Durul’un sahaya sürdüğü 11 beklediğimiz gibiydi. Emir alıştığı ve yararlı olduğu stoperde, Atila savunmanın solunda, Vukovic ilk tertipte ve Davit de santraforda. İtiraz edilebilecek iki nokta vardı: Biri Yusuf’u 8 değil 6 numara pozisyonunda oynatması. Sezonun genelinde 8 numarada oynayan ve iyi işler çıkartan Yusuf savunmanın önünde görevlendirilirken, Vukoviç 8 numara pozisyonundaydı. Vukovic’i 6, Yusuf’u 8 numara pozisyonlarında kullanmak daha akıllıca olurdu. Bir de Ramil’i kenara almak yerine kanatta onunla başlanabilir, Beridze hamle için kullanılabilirdi.

OĞUZ GEREKSİZ YERE GERDİ

Takımlar ısınmaya çıktığında Oğuz ile rakip futbolculardan biri arasında gerginlik yaşandı. Maraton tribününün önüne giden Oğuz dönerken Sakaryasporlu futbolcuya, “Gel” işareti yaptı. İşaret ettiği futbolcu da o tarafa doğru ilerledi. Son anda araya diğer futbolcular girdi. Kısa süreli gerginlik yaşandı. Sanıyorum bu ikili arasında ilk yarıdaki maçtan kaynaklı bir sıkıntı vardı. Oğuz başlattı, gereksiz yere gerginlik yarattı. Bu gibi fevri davranışlar genelde taraftarın hoşuna gider, nitekim Oğuz alkış da aldı ama yaptığı son derece yanlıştı.

SAKARYA ÇOK İYİ BAŞLADI

Aslında maçın ilk 10 dakikasında şekil belli olmuştu. Misafir takım oyuna çok istekli ve atak başladı. İki kez sağdan etkili geldiler, üçüncüsünde gole çok yaklaştılar. Murat Cem’in penaltı noktası özerindeki sert şutunu Gökhan harika çıkardı. İlk yarım saat biterken Sakaryaspor Dino ile arka direk dibinde bir gol daha kaçırdı. Kocaelispor bu yarıda rakip kaleye ilk ve tek organize atağını 33’ncü dakikada yaptı. Amaral yay üzerinde iyi vuramadı. Devrenin son dakikasında misafir takım Del Valle’nin ortasında Sinan ile önemli bir fırsat daha buldu.

KORKTUĞUMUZ OLDU

İlk yarıda oyunun hakimi konuk takımda. 45 dakikanın 2-0, 3-0 bitmemesi Kocaelispor adına şanstı. Kötü bir ilk yarının ardından gidişatı değiştirmek için ikinci yarı başlarken kenar yönetimden hamle bekledik ama nedenle gelmedi. Sakaryaspor bu yarıda da tempolu başladı, 50.dakikada Dimitrov’un şutu direği sıyırdı. Gol geliyorum diye bağırıyordu. Korktuğumuz oldu. 52.dakikada sahanın iyilerinden Dimirto’nun soldan geliştirdiği atakta yerden yapılan ortaya arka direk dibinde Del Valle dokundu ve takımını öne geçirdi. Bir iki dakika sonra Dino elverişli durumda golü yapamadı.

HAMLELER İŞE YARAMADI

Kocaelispor’da Emir 58’de uzaktan iyi vurdu, kaleci son anda çıkardı. Kenar yönetim ilk 1 saat geçilirken iki hamle birden yaptı, Bedirze ile Vukocvic’in yerine Ramil ile Giorgi girdi. Birkaç dakika sonra da Oğuz yerini Barış’a bırakınca sağbeke Candeias geçti. Gürsel 82’de Davit ile Amaral’ı kenara alıp Cem ile Mehmet Yılmaz ile son kozlarını oynadı ama değişiklikler de hiçbir işe yaramadı. Dakikalar 88’i gösterirken Sakaryaspor yine soldan Dimitrov ile geldi, bu futbolcunun ortasına Dino dokundu, farkı ikiye çıkardı. Bitime 10 dakika gibi süre vardı ama maç o dakikada bizim için bitti.

BÜYÜK KLAS FARKI VAR

Maçın başından sonuna kadar futbolun doğrularını yapan Sakaryaspor’du. Daha farklı da kazanabilirlerdi. Konuk takımda görevini yapmayan futbolcu, bizde tam tersi ayakta kalan kimse yoktu. Maça iyi konsantre olmuşlar, tribünlerdeki atmosfere takılmadan sakin kaldılar. İki takımın yabancıları arasında büyük klas farkı vardı. Maç 3 gün 3 gece oynansa bırakın kazanmayı biz bu Sakarya’ya gol bile atamazdık. Çorum ve Bodrum FK mutlaka puan kaybı yapar, biz kazanırsak üçüncü oluruz demiştim. Rakiplerin maçlarını bildik de, kendi takımımızda yanıldık.

KENDİNİ BIRAKMALIYDI

2-0’dan sonra taraftarın Mustafa Gürsel’e tepki göstermeleri doğaldı da, küfürlü tezahürat olmadı. İstifa diye bağırmak yeterli olurdu. Basın toplantısında Gürsel istifasını verir diye düşünüyordum, yanıldım. Ancak yönetim hemen olağanüstün toplanıp yolları ayırdı. Bodrum maçı sonrasında bu hamleyi bekliyorduk yönetimden, gecikmeli oldu. Diyenler olabilir tabi daha önceleri hocaya yol verilmeliydi diye. Göztepe ve Bandırma maçlarındaki flaş galibiyetler ve oyunlar yönetimi devam kararına zorladı. Ama dünkü maçtan sonra artık devam etmenin mantığı kalmamıştı.

CAMİANIN BEKLENTİSİ BUYDU

Yönetimin Gürsel ile yolları ayırdıktan sonra yeni teknik direktör için yaptığı hamle ise harikaydı. Camiamın genelindeki beklentiydi Sağlam’ı geri getirmek. Ki; hafta içinde bu konuyu detaylı bir şekilde yazmıştım. Sonuçta sorun yaşadığı dönemin başkanı artık yoktu, Sağlam yapılacak teklife olumlu bakabilirdi. Takım için de en iyi seçenek bu gözüküyordu. İstanbul’da yapılan 1.5 saatlik görüşmeden 2 artı 1 yıllık anlaşma çıktı. Gece yarısına az bir süre kala yönetim müjdeli haberi kamuoyuyla paylaştı. Camiamız için hayırlı olsun. Ertuğrul Sağlam kısa bir ayrılığın ardından yuvasına geri dönüyor. Hoş gelsin.