Bizim Kocaeli Polisi’ne bravo...

1992-2000’li yıllar arasında bu şehirde polis muhabirliği de yaptım...



O tarihlerde polisin, sınırlı imkânlarla ne kadar zorluklar içerisinde görev yaptığına tanık oldum...



Fiziki şartların yetersizliğinden tutun, teknolojik yetersizliğe, personel azlığından uzun çalışma saatlerine- özlük hakların yetersizliği gibi birçok olumsuzluk içindeydi...



Polis, geçim ile zorlu çalışma koşulları arasında var olma mücadelesi veriyordu...



Tüm olumsuzluklara rağmen Kocaeli Polisi o törelerde bile büyük başarılara imza atıyor; toplumun güven abidesi olmaya devam ediyordu.

Suçlulara göz açtırmıyorlardı...



Kocaeli Polisi dün olduğu gibi bugün de bu şehrin güven abidesi olmaya devam ediyor...



Evet, belki bugün polisimiz daha iyi koşullara sahiptir. Fiziki mekânlar rahat. Suçluların yakalanması için teknolojik imkânlar daha yaygın, özlük hakları düze göre daha iyi durumda...



Ancak polisimizde bir şey hiç değişmez.



Geçmiş dönemlerde de bugündü hep aynıdır...

“Geçmiş yıllarda koşullar daha kötüydü polis daha fazla çalışıyordu...” diye bir şey yok.



Bugün teknolojik imkânlar daha iyidir diye polis yan gelip yatmıyor...

Polisimizin dün de bugünde görev ve sorumluluk anlayışı, çalışma temposu hep aynı...



SUÇLULARI İNLERİNDEN ÇIKARTTI...

Bir hakkı teslim etmek lazım...

Kocaeli Polisi’nin özellikle son yıllarda faili meçhul cinayetleri çözme konusunda ortaya koyduğu çalışma takdire şayan...



Aslında her şey 2019 yılından sonra hızlandırıldı...



2019 yılının Ekim ayında Urfa Emniyet Müdürlüğü’nden Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü görevini atanan Veysel Tipioğlu, özel bir çalışma başlattı.

Kocaeli’nde 30-20-15 ve 10 yıl önce işlenmiş, ancak failleri bulunamadığı için dosyaları kapatılıp emniyet arşivine kaldırılmış “faili meçhul cinayet” dosyalarını tozlu raflardan indirdi...



Özel bir ekip kurdu...



Bu ekip, gecesini gündüzüne katarak, saat mefhumunu unutarak, binlerce evrak taradı, soruşturma yürüttü...



Ele alınan her dosya 2-3 ayda aydınlatıldı...



Yanılmıyorsam 22 faili meçhul cinayet dosyasının 17’si aydınlatıldı...



Uzun yıllar önce cinayetler işleyen, aramızda dolaşan katiller-suçlular tereyağından kıl çeker gibi teker teker yakalandı ve adalete teslim edildi...



Uzun yıllar önce teknolojik imkânsızlıklar nedeniyle yakalanamayan suçlular bugünün teknolojik imkânlarıyla hepsi yakalandı...



HEREKELİ HALICI CİNAYETİ AYDINLATILDI



Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu’nun son başarı öyküsü, geçen yıl Ekim ayında ortadan kaybolan Herekeli ünlü halıcı Nurhan Ör cinayetini aydınlatması olmuştu...

Akıllara durgunluk veren bu olay iş insanı Nurhan ör, yakın arkadaşının tuttuğu katiller tarafından kaçırılmış daha sonra asit variline atılarak eritmiş ve ortadan kaldırmışlardı.

Cinayet para için işlenmişti...



Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel bir ekip kurdu.

Teknolojik tüm imkânlar kullanıldı. Deliller milim milim tarandı.

Korkunç cinayetin tüm failleri bir ay gibi kısa bir süre içerisinde yakalandı. Suçlarını itiraf ettiler. Katiller şuan cezaevinde...

KOCAELİ’DE BAŞARI ÖYKÜSÜ YAZDI...



Veysel Tipioğlu, Kocaeli’nde çok başarı bir çalışma yürüttü...

Emniyet bünyesinde disiplinden taviz vermediği gibi personelini koruyan, değer veren bir anlayış ortaya koydu...



Başarılarından dolayı Kocaeli kamuoyunda çok sevildi.

Kent medyası ile diyalogları hep iyi oldu. Samimi bir portre çizdi. Polisin ortaya koyduğu başarıların takdir edilmesini hep sevdi...



Veysel Tipioğlu, ortaya koyduğu başarı öyküsünün ardından Cumhurbaşkanı tarafından 14 Mayıs 2023’te ödüllendirildi ve Kocaeli Milletvekili seçildi...





Ardından TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığına getirdi...



Tipioğlu, şuan Kocaeli milletvekili olarak takdir topluyor. Kocaeli’nin 14 milletvekili içerisinde en başarılısıdır diyebilirim. Halka yakınlığı, candan yaklaşımı, samimi duruşuyla Kocaeli halkının sevdiği bir isim oldu...

YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ BAŞARILI...



Veysel Tipioğlu, milletvekili seçilip Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü görevini bıraktıktan sonra yerine, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman atandı...

Tipioğlu gibi başarılı, halkın içinde olan bir emniyet müdürünün yerini doldurmak elbette ki zordur...





Ancak Kocaeli’nin yeni emniyet müdürü Faruk Karaduman, Tipioğlu gibi çok fazla kent medyası ile sıkça buluşmasa da görev ve sorumluluk açısında büyük bir ciddiyet ortaya koyuyor.



Kocaeli Polisi, dün olduğu gibi bugün de başarısını sürdürüyor...



7 YIL ÖNCE İŞLENEN TÖRE CİNAYETİ AYDINLATILDI...

Son aydınlatan olay bunun örneği...



7 yıl önce Körfez Sevindikli köyünde bir kadın aniden ortadan kayboldu...



Yıllarca aranan kadın bir türlü bulunamamıştı. Dosya kapatılıp faili meçhul dosyaların bulunduğu rafa kaldırılmıştı...



Emniyet müdürü Faruk Karaduman, dosyayı raftan indirip soruşturma izni vermişti.

Cinayeti soruşturan ekip, korkunç olayı aydınlattı.

4 çocuk annesi ve henüz 27 yaşında olan kayıp kadın Güneş Yıldıztan’ın cinayete kurban gittiğini ortaya çıkarttı.



Kadın, aile meclisinde alınan infaz kararının ardından kocası, kocasının kardeşleri ve amcaoğulları tarafından ormanlık alana götürülerek hunharca öldürdüler. Kadının tüm yaşam belirtilerini de ortadan kaldırdılar.



Kocaeli Polisi, raftan indirdiği dosyayı titizlikle inceledi ve tüm bulguların izini sürdü.



Yaklaşık 4 aylık teknik ve fiziki tabinin ardından Güneş Yıldıztan’ı katleden tüm zanlılar Kocaeli ve Van ilinde yakalandı. Katiller adalete teslim edildi...

Kocaeli polisi, faili meçhul cinayetleri aydınlattıkça, katiller aramızda tek tek toplatıldıkça bu şehirde yaşayan hepimiz huzur buluyoruz...



Kocaeli Polisi’nin zorlu çalışma koşullarını yakından bilen biri olarak, tüm ekibi yürekten kutluyorum...

