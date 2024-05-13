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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Ekonomik sıkıntıları toplum eşit yüklenmeli
Adem Turgut

Adem Turgut

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son kabine toplantısı sonrası yaptığı, “Pek çok alanda tasarruf kültürünü güçlendirecek adımlar atacağız” açıklamasının ardından, kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında, bir dizi yeni önlem gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından bugün yeni tasarruf ve verimlilik paketi kapsamında kamu yöneticilerinin uyacağı kurallar açıklanacak. Yeni bir dönem başlıyor.

BURSALI’NIN YEMEĞİ

Peki, bu dönem neden başlıyor?

İşin güncel- politik bir tarafı var

Hatırlayın, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco Yat Kulübü'nden yaptığı ıstakoz paylaşımı olay olmuştu. O süreçte bir yazı yazarak “Aynı cümlenin içinde hem Monaco hem yat kulübü hem de ıstakoz geçince bıraktığı şatafat etkisi de o kadar büyük oluyor. Böyle bir tatilin bedelini benim aklımdaki hesap makinası Avrodan Türk Lirasına çevirirken sıfırları karıştırıyor. Beğenirsiniz beğenmezsiniz AK Parti halkın içinden çıkmış bir partidir, sokakların sesini dinleyerek kurulmuş bir partidir. Başörtüsü mağduriyeti ile başlayan ve kendini siyasal alanda ifade eden bir harekettir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öyle bir hareketin lideridir. AK Parti, geniş halk kitlelerinden kopmuş, şatafatı öne alanlara karşı kurulmuş bir partidir. Şatafatın görgüsüzlüğün partisi değildir… Eğer siyaset yapıyorsanız öyle bir fotoğrafın halktan kopmuş görüntüsü vereceğini de bilmek zorundasınız. Böylesi bir seçimden sonra AK Parti kadrolarını halktan kopmuş göstermenin mazereti olmaz…” demiştim.

OTOBÜSLE GİDEN BAKAN…

Tabi sadece benim dememin anlamı yoktu. Bu mesele AK Parti’nin en tepesinde de gündemdeydi. Ama bu güncel- politik tarafından da fazla ekonomik gereklilikler ön plandaydı.

Evet ikinci ve derin mesele ekonomik…

Halka kemer sıktırıldığı bir dönemde bunun kamuda da olması kaçınılmazdı.

Birkaç gün önce gördüğüm bir görüntü çok hoşuma gitti…  Hatay'da deprem sonrasını yapılan çalışmaları anlatan Çevre Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, makam aracı yerine gazetecilerle birlikte otobüse binmiş, Hatay Valisi, Belediye Başkanı ve milletvekilleri de kendisine eşlik etmiş.

Verilmesi gereken fotoğraf bu…

KAMUDA HARCAMALARDA KESİNTİLER YAPILACAK

Peki, bugün Yılmaz ve Şimşek ne açıklayacak?

Türkiye gazetesinden Yücel Kayanoğlu, yeni pakette sadece tasarruf tedbirleri değil, kamu kurumlarının harcamalarının nasıl verimli hâle geleceğine yönelik tedbirler de yer aldığını söylüyor.

İşta paketin köşe taşları:

Bir- Kamudaki tüm harcamalar kalem kalem çıkarılarak, tasarruf edilecek alanlar belirlenmiş. Kırtasiye giderlerinden, yeni taşıt ve bina alımı veya kiralanmasına, demirbaş harcamalarından temsil-ağırlama giderlerine, enerji ve su giderlerinden hizmet içi eğitim harcamalarına kadar her alanda yüzde 10’dan fazla kesintiye gidilecek.

İki- Yatırım ödeneklerinden ise yüzde 15 oranında kesinti yapılacak. Bu kesintilerle yılın ikinci yarısında 100 milyar liradan fazla tasarruf edileceği belirtildi.

SÜREÇ TAKİP EDİLECEK

Üç- Kurulacak takip sistemi ile kim ne kadar tasarruf etmiş, kim kuralları delmiş tespit edilecek. Tasarruf kurallarına uymayan kamu yöneticilerine bir yaptırım uygulanması da söz konusu olacak. Bu yaptırımların idari nitelikte olacağı, kurallara uymayan kamu yöneticilerine disiplin soruşturması veya görevi ihmal suçuna benzer bir yaptırımın gündeme geleceği kaydediliyor.

KOCAELİ’DE DURUM?

Sürecin politik takipçisi AK Parti İl Başkanı Şahin Talus… Adalet ve Kalkınma Partisi’nin toplumla “fabrika ayarlarında” kucaklaşması için partiyi temsil edenlerin abartılı davranışlardan kaçınması lazım. Yeni döneme çabuk ayak uyduracaklardır.

Kamuda takipçileri ise Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın…

Kocaeli’de sorun yok. Hem Seddar Yavuz ve Tahir Büyükakın hem de Şahin Talus mütevazı yaşamları olan isimler…

Üstelik titizliklerini de biliyoruz.

Ama hem Kocaeliler hem de tüm ülkemizdeki vatandaşlar, yaşanan sorunların yükünün herkes tarafından paylaşıldığı görmek istiyor.

Bugün yeni bir başlangıç günü…

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Yazar Adem Turgut - Mesaj Gönder --- Okunma

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