Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Bu maça “3” başlık…
Hulusi Özdilek

Hulusi Özdilek

KOCAELİSPOR MADARA OLDU

TARAFTARI ÜZEN KOCAELİSPOR

KİMİ GETİRİRSEN GETİR "BU TAKIM KAZANAMAZ"

Fener alayıyla ŞAVAŞA GİDEN Kocaelispor.

Elimizdeki malzemeyi bildiğimiz halde hala 3. oluruz diyenlere.

Biz üçüncülüğü BODRUM’da kaybetmedik mi?

Taraftarı da gaza getirip günü kurtarma projesi de FİYASKO…

… … …

İyi golcünün önemini hala anlamış değiliz.

Bu takımda GÖKHAN DEĞİRMENCİ-EMİR ORTAKAYA VE YUSUF CİHAT dışındakileri gönderin.

Hiç laftan anlayan yok…

Sezon başında, 2.yarı başında hep söyledik, yazdık.

Bu takım " TAKIM OYUNUNU " yapamıyor.

Top tutan, yönlendiren, dinlendiren ORTA SAHA oyuncumuz yok.

Golcüleri 18 içinde güzel pas verecek futbolcu yok.

Korner atamıyor, 18 dışından şut atamıyor.

Birbirimize pas bile veremiyoruz.

İlla 6 pasa girip göbeğinle gol atma çabası.

EN ÖNEMLİSİDE GERİDEN ÇIKAMAMA…

… … …

Sakaryaspor hak etti bence.

Bizi öyle KİLİTLEDİLER ki, aralarından sıyrılamadık.

En güzel örneği de Beridze…

 2’li ve 3’lü markajdan kurtulamadı.

Amaral iyi futbolcu fakat gücü yetmiyor.

Ramil de çok şanssız bir oyuncu vuruşları hep geri tepti.

Yine söylüyorum Mustafa hoca – Engin Koyunla gitmeliydi.

Şimdi ERTUĞRUL Hocayı getirelim diyoruz .

Bu futbolcularla işi zor.

Seneye Ertuğrul Sağlam ile başlamak çok iyi olur.

Nokta atışlarla GOLCÜ alırsak.

Annem 92 yaşında rahmetli oldu hep söylerdi.

" KÖTÜ İNSAN 40 KÖYE ZARARI OLUR " DERDİ.

EH ENGİN KOYUN-- SENDE ONLARDANSIN...

Senin yüzünden bu haldeyiz UNUTMA...

 

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Hulusi Özdilek - Mesaj Gönder --- Okunma

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

FURKAN AMBALAJ ELEMANLAR ARIYOR

Ahşap Palet Ve Kereste Fabrikamızda çalışacak *PALET ÇAKIM USTALARI *AĞAÇ MAKİNE KULLANAN USTALAR *MARANGOZ USTALARI VE *VASIFSIZ ELEMANLAR alı...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit Gebze arası çalışacak, KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0543 722 74 74

BAHÇIVAN VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Kartepe civarında oturan, Site işlerinden anlayan, BAHÇIVAN ve TEMİZLİK PERSONELİ alınacaktır. Tel: 0532 219 8153  

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; BAY ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR

LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...

BAY EKİP ARKADAŞLARI ARANIYOR

41 Burda AVM’de AVM Lojistik bünyesinde çalışacak BAY EKİP ARKADAŞLARI aranmaktadır. Tel: 0542 434 38 35

VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK İŞÇİ ARANIYOR

Köseköy’de ki firmamıza VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK İŞÇİ alınacaktır. Başlangıç ücreti : 25.000 TL Net + Yemek + Prim + Servis 2 ADET BAYRAM İKRAMİYESİ...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL