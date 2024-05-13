Bu maça “3” başlık…

KOCAELİSPOR MADARA OLDU

TARAFTARI ÜZEN KOCAELİSPOR

KİMİ GETİRİRSEN GETİR "BU TAKIM KAZANAMAZ"

Fener alayıyla ŞAVAŞA GİDEN Kocaelispor.

Elimizdeki malzemeyi bildiğimiz halde hala 3. oluruz diyenlere.

Biz üçüncülüğü BODRUM’da kaybetmedik mi?

Taraftarı da gaza getirip günü kurtarma projesi de FİYASKO…

… … …

İyi golcünün önemini hala anlamış değiliz.

Bu takımda GÖKHAN DEĞİRMENCİ-EMİR ORTAKAYA VE YUSUF CİHAT dışındakileri gönderin.

Hiç laftan anlayan yok…

Sezon başında, 2.yarı başında hep söyledik, yazdık.

Bu takım " TAKIM OYUNUNU " yapamıyor.

Top tutan, yönlendiren, dinlendiren ORTA SAHA oyuncumuz yok.

Golcüleri 18 içinde güzel pas verecek futbolcu yok.

Korner atamıyor, 18 dışından şut atamıyor.

Birbirimize pas bile veremiyoruz.

İlla 6 pasa girip göbeğinle gol atma çabası.

EN ÖNEMLİSİDE GERİDEN ÇIKAMAMA…

… … …

Sakaryaspor hak etti bence.

Bizi öyle KİLİTLEDİLER ki, aralarından sıyrılamadık.

En güzel örneği de Beridze…

2’li ve 3’lü markajdan kurtulamadı.

Amaral iyi futbolcu fakat gücü yetmiyor.

Ramil de çok şanssız bir oyuncu vuruşları hep geri tepti.

Yine söylüyorum Mustafa hoca – Engin Koyunla gitmeliydi.

Şimdi ERTUĞRUL Hocayı getirelim diyoruz .

Bu futbolcularla işi zor.

Seneye Ertuğrul Sağlam ile başlamak çok iyi olur.

Nokta atışlarla GOLCÜ alırsak.

Annem 92 yaşında rahmetli oldu hep söylerdi.

" KÖTÜ İNSAN 40 KÖYE ZARARI OLUR " DERDİ.

EH ENGİN KOYUN-- SENDE ONLARDANSIN...

Senin yüzünden bu haldeyiz UNUTMA...