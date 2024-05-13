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Makale Yazısı-

Ertuğrul Sağlam doğru tercih mi?
Uğur Uludağ

Uğur Uludağ

Kocaelispor yönetimi Mustafa Gürsel’e çok sabır gösterdi…

Zaten Ertuğrul Sağlam’dan sonra onun göreve getirilmesi hataydı.

Eğer siz Ertuğrul Sağlam’ı gönderiyorsanız, onun kadar kariyeri birini getirmeniz gerekiyor.

Bunu yapamadık.

Mustafa Gürsel ile olmayacağı belliydi.

Bodrum FK maçından sonra yazdım, “Kocaelispor’a ihanet ediyorsunuz”

Bodrum FK’dan 3 gol yedikten sonra yönetim Mustafa Gürsel ile devam kararı alınca bu başlığı atmıştım.

Keşke geçen hafta Mustafa Gürsel ile yollarımızı ayırsaydık.

Hatta daha da geri gidip, Göztepe’yi 3-2 yendiğimiz maçta Mustafa Gürsel’i yollamalıydık.

Bu maç öncesinde sahamızda Tuzla’ya 2-1, Gençlerbirliği’ne de 2-0 yenilmiştik.

Bu iki maçı kaybettikten sonra çıktığımız Göztepe maçında da 82 dakika sahada yoktuk. 2-0 geriye düşüp, mucize bir geri dönüşe imza atıp üç penaltıyla maçı kazandık.

Eğer o akşam Kocaelispor yönetiminde futbolda geleceği gören birileri olsaydı, Göztepe maçını kazanmaması halinde ile Mustafa Gürsel’i gönderirdi.

Çok geç kalınmış bir karar.

Yönetim kurulu,  Mustafa Hocanın kendisinin bırakmasını mı bekledi?

Bunu bilemiyorum.

Mustafa Gürsel’in bodrum FK ve Sakaryaspor yenilgilerine rağmen hala istifa etmeyip, devam etmesini doğrusu midem kaldırmıyor.

Söyleyecek kelime bulamıyorum…

… … …

Sonunda Mustafa Gürsel gitti…

“Dere geçerken at değiştirilmez” diye bir ata sözü var.

Genelde insanlarımız işine gelmediği zamanlar atalarımızın sözlerine sığınırlar…

“Dere geçerken at değiştirilmez” sözü eskide kalmıştır.

Yeri geldiği zaman atı da değiştireceksin, sahibini de…

Mustafa Gürsel’i gönderdikten iki saat sonra Ertuğrul Sağlam isim sosyal medyada dolaştı.

Sanki Ertuğrul Sağlam’ın geleceğini herkes biliyordu.

İnsanlar belki de gönüllerinden geçeni yazdılar…

… … …

Ertuğrul Sağlam’ın bu sezon Kocaelispor’a çok şey kattığının bilincindeyiz.

Sadece sportif sonuçlar değil, sosyal konularda da bu şehre değer katmıştır.

O takımın başında olduğu için bu kadar çok sponsor desteği oldu.

Ertuğrul Sağlam, şehrin marka yüzü haline gelmişti.

Gitmesine bunun için üzülenler çok oldu.

Ertuğrul Sağlam geri döndü…

Yönetim doğru bir tercih yaptı mı, şimdi bu tartışılıyor.

Ertuğrul Sağlam’ın oynattığı futbolu beğenmeyenler çoğunluktaydı. Ama takım maç kazanıyordu.

Ertuğrul Sağlam’ın tek dezavantajı oyuncu değişikliklerindeki tutarsızlığıydı.

Bundan dolayı da çok puan kayıpları yaşadık…

… … …

İkinci Ertuğrul Sağlam dönemi başlayacak.

Çorumspor maçını kazanmamız halinde iki veya üç maç daha oynama ihtimalimiz bulunuyor.

Tek maçlık motivasyonlarda Ertuğrul Sağlam, etkili bir teknik adam…

Oyuncular üzerinde bunu hissettirebilir.

Eğer Mustafa Gürsel’i Play-Off’larda gönderdiysek, yerine Ertuğrul Sağlam’ın gelmesini doğru bulanlardanım.

Takımı, camiayı ve futbolcuları tanıyor.

Rakipleri biliyor…

Bu çok önemli avantaj…

Acaba takım, Ertuğrul Sağlam’ın bıraktığı yer de mi?

3-4 gün içinde Sakaryaspor maçının şokunu nasıl atlatabiliriz?

Mustafa Gürsel ile Çorumspor maçına çıkmaktansa Ertuğrul Sağlam ile başlamak çok daha yerinde olur.

Ertuğrul Sağlam ile kazanma şansımız çok daha fazla, bunu da kabul etmemiz gerekiyor…

… … …

Ertuğrul Sağlam’ın gelişine tepki gösteren taraftarlarımızda var.

Tecrübeli teknik adam ile sadece Play-Off maçları için anlaşma sağlanmadı.

Gelecek sezon ve opsiyonlu bir anlaşma oldu.

Doğal olarak herkesin kafasındaki soru bir ay sonra seçim olacak, bu yönetim uzun vadeli nasıl anlaşma yapabiliyor diye.

Çok doğru…

Recep Durul’dan başka aday çıkmayacak mı?

Bu durum biraz kafa karıştırıyor….

 

 

 

 

 

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Yazar Uğur Uludağ - Mesaj Gönder --- Okunma

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