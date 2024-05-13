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Kongreye 1 ay kala Ertuğrul Sağlam ile 1.5 yıllık sözleşme yapılmasına itiraz var
Hayrettin Albayrak

Hayrettin Albayrak

Yönetimin Mustafa Gülsel ile yolları ayırıp Ertuğrul Sağlam’ı geri getirmesi camianın yüzde 90’ında memnunluk yarattı. Bu kararın Kocaelispor’un geleceği adına doğru bir hamle olduğuna yönelik genel bir düşünce oluştu. Ancak itiraz ederler, kongreye 1 ay kala teknik adamla 1.5 artı 1 yıllık anlaşma yapmanın son derece yanlış olduğunu düşünenler de var. Ki, bu da çok doğaldır.


BÜYÜKAKIN’IN BİLGİSİ DAHİLİNDE


Diyelim ki, 9 Haziran’daki kongrede başka biri kulübün başkanı oldu. Ertuğrul Sağlam ile çalışmak zorunda mı? Değil elbette. Ama gel görelim 1.5 artı 1 yıllık tapu gibi sözleşme yapılmış Sağlam ile tek taraflı feshetmek için dünyanın tazminatını vermek gerekir, bu da kulübü zarara uğratmak diyorlar. Bildiğim kadarıyla Ertuğrul Sağlam’ı geri getirip 1.5 artı 1 yıllık sözleşme yapmak, kulübün en büyük finansörü olan ve ilk günden beri samimi destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın bilgisi dahilinde. Zaten yönetim böylesi önemli bir konuda ve mali yükümlülükte tek başına hareket edemezdi.


KİM GELİRSE GELSİN ÇALIŞMAK İSTER


Ben yarın başka bir yönetim göreve gelse de, Türkiye’nin seçkin teknik adamlarından biri olan Sağlam ile çalışmak isteyeceğini düşünüyorum dolayısıyla o noktada bir sıkıntı olmayacağını sanıyorum. Hatta iyi ki anlaşma yapılmış, yeni sezona en iyi teknik direktörle rakiplerin önünde başlayacağız diye mevcut yönetime teşekkür bile edebilirler. Hadi diyelim istemediler, kafalarında başka bir teknik adam var. Ertuğrul Sağlam’ın karakterini biliyoruz. Zorluk çıkartacağını sanmıyorum. Hatta 9 Haziran’daki kongrede yeni bir yönetim göreve gelirse ben istifa edip önlerini açabileceği düşüncesindeyim.


KULÜBÜN GELECEĞİ İÇİN DOĞRU ADIM


Kısaca sosyal medyaya, gazetelerin internet sitelerindeki yorumlara baktığımızda, sokaktaki adama sorduğumuzda kentte ve camianın genelinde Ertuğrul Sağlam’ı geri getirip uzun vadeli sözleşme yapmak şehrin faydasına, kulübün geleceği için doğru bir adım olarak değerlendiriliyor. Taraftarın büyük bölümü kulübün, takımın kariyeri parlak, kişilikli deneyimli teknik adamla özlenen hedeflere ulaşacağına inanıyor ve bu hamleyi destekliyor. Kişisel düşüncem de bu yöndedir. Kocaelispor futbol takımı Ertuğrul Sağlam ile emin ellerdedir.

Kongreye 1 ay kala Ertuğrul Sağlam ile 1.5 yıllık sözleşme yapılmasına itiraz var

Bu işte bir gariplik var


Kocaelispor Kulübü Sakarya maçındaki biletli sayısını 22 bin 221 olarak açıklayınca sanıyorum hepimiz şaşırmışızdır. 35 bin kişi kapasiteli olan tribünlerin yüzde 90’ı doluydu. Yani 30 bin dolayında taraftar vardı tribünlerde. Ama gelin görün ki resmi rakamlar 22 bin diyor. Arada 2-3 bin fark olur, kabul edilebilir ama 8 bin fark var, bu nasıl oluyor diye sorgulamak gerekiyor. Akıllara gelebilir kombineler bu rakama dahil olmayabilir diye.
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Sordum, kombine dahil bu rakama. Daha doğru ifadeyle gişelerden giriş yapan kişi sayısı 22 bin 221. Futbolcu ailelerine falan davetiye veriliyor, numaralıda yer ayrılıyor. Bildiğim kadarıyla 200 kişi falandır. Bunun dışında biletsiz giriş olmuyor benim bildiğim. Ama rakamlar öyle söylemiyor. Demek ki, 7-8 bin kişi kaçak, yani turnikeden geçmeden girmiş. Ciddi bir rakam bu. Kulübün kasasından kaçırılan para bu. Bu nasıl oldu, kimler yaptı sorgulamak gerekir.

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Yazar Hayrettin Albayrak - Mesaj Gönder --- Okunma

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