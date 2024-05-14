Yeni Adliye Sarayı yapımı durdu!

Adalet Bakanlarımız Kocaeli’ni ziyaret ettiklerinde, yüreklerimize su serpen müjdeler veriyorlar!



“ Yeni Kocaeli Adliye Sarayı’nın yapımına yakında başlıyoruz...” diyorlar!



Bakanlarımızın verdiği bu müjdeli haberlere bir seviniyoruz, bir seviniyoruz, bir mutlu oluyoruz sormayın(!)



“Tamam, bu kez olacak” diyoruz...



Oysa gerçekler böyle mi? Hayır...





Her şey, bakanların kürsüde yaptıkları açıklamayla sınırlı...



Sonrasında hiçbir ilerleme olmuyor...



Yıllardır da olmadı!



Her şey aynısı kalıyor...



Ağzımıza çalışan bir parmak balla öylece kala kalıyoruz!

Müjde veren Adalet Bakanlarımızın öyle konuştuğu gibi hiç olmadı!



Kocaeli’nde adaletin dağıtıldığı adliye sarayı sorunumuz var bizim...



Aslında adliye sarayımız yok, adliye binamız var ancak yetersiz!



Yolunuz bir gün adliye binasına düşerse; adaletin dağıtıldığı İzmit’teki binanın içler acısı halini görün!



Adliye kalemlerinde yer kalmadığı için koridorlar dava dosyalarının arşivlendiği çelik dolaplarla kaplanmış!



Arşiv dolapları mahkeme salonlarının giriş kapılarına kadar dayanmış!



Bina içerisinde, koridorların cam kenarlarındaki boşluk alanlarda daracık yeni odacıklar yapılmış.

Hâkim ve savcılar çok olumsuz koşullarda görev yapıyor.



Yazı İşleri Kalem Müdürlüğü Odaları küçültülmüş, yeni odalar oluşturulmuş...



Sevgili okurlar, bu şehirde 1994-2006 yılları arasında tam 12 yıl süreyle adliye muhabiri olarak çalışan bir gazeteciyim...



Bir adliye çalışanı gibi davaları takip etmek için sabah 09.00’da adliyeye gider öğleyin 12.00’da çıkardım...



Konu adliye sarayı olunca, ilgi alanıma girer, dikkat kesilirim...



Yani, bizim adaletin dağıtıldığı mabedimizi bilirim...



BAKANIMIZIN DEDİĞİ GİBİ DEĞİL!



Geçen hafta İzmit’te bir açılışa katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yeni Adliye Sarayı ile ilgili yaptığı açıklama ilgimi çekti.



Bakan Tunç, dedi ki;



“En kısa süre içerisinde yeni adalet sarayını Kocaelililerin hizmetine açmayı planlıyoruz...”



Bakan Tunç’un katıldığı törene katılmadım fakat törende yaptığı konuşmayı gazetemizde çıkan haberden okudum.



Açıklamalarına şaşırdım!



Sözlerine gülümsedim...



Yapılıp yapılmayacağı tam bir yılan hikâyesine dönen Kocaeli Adliye Sarayı ile ilgili olarak “en kısa sürede hizmete açmayı planlıyoruz” sözlerine şaşırmıştım!

Müjde veren verene!

Bakınız, yıl 2021...



Dönemin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yine bir ziyaret için Kocaeli’ye gelirken Kocaeli Adliyesini ziyaret etmiş, Cumhuriyet Başsavcısı ve yargı mensuplarıyla bir araya gelmiş ve yargının Kocaeli’ndeki sorunları konuşulmuştu...





Bakan Gül 2021’de demişti ki;



“Yeni adliye binasının 2022 yılı yatırım bütçesine alıyoruz...” demişti...



Aradan üç yıl geçmesine rağmen yeni bina ile ilgili adım atılmadı!



İlimize gelen Adalet Bakanlarına Yeni Adliye Sarayı ile ilgili olarak kimler nasıl bilgi veriyor bilemiyorum...



Ancak açıklamalarının hiç birinin de gerçekleşmediği ortada...

Bakınız, yeni Adliye Sarayı süreci ile ilgili bilgiyi eski bir adliye muhabiri olarak ben vereyim...



Kocaeli Adliye Sarayı için ilk çalışma 2017 yılında başlatıldı...



Yeni binanın nerede yapılacağı, ne kadar büyüklükte olacağı araştırıldı...



İzmit şehir merkezi bölgesinde yeni Adliye Sarayı için yer bulunamadı.



Yeni Adliye Sarayı binası için Kartepe ilçesi seçildi. O dönem Milli Savunma Bakanı olan Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Köseköy Mahallesi’nde bulunan 170 dönümlük askeri alanı Adalet Bakanlığı’na devretti.

Nihayet yer bulunmuştu...

Hızla planlanmaya başlandı...



2018 yılında sarayın ihalesi yapıldı.

2019’da temeli atılacaktı...



Aradan tam 6 yıl geçti ve Kocaeli Adliye Sarayı ile ilgili henüz somut bir gelişme yok!



ADLİYE BİNASINI UNUTACAĞIZ...



Bakan Yılmaz Tunç’un “En kısa süre içerisinde yeni adalet sarayını Kocaelililerin hizmetine açmayı planlıyoruz...” sözleri de hava da kaldı...



Dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Kamuda tasarruf” tedbirlerini açıkladı...



Açıklamada altı çizilen en dikkat çeken konu ise “Kamuda bina yapımı ve alımı durduruldu” sözleri oldu...



Bu demektir ki Kocaeli Adliye Sarayı yapılmayacaktır!



Evet,



Tam 6 yıldır yapılacak denilen Kocaeli Adliye Sarayı binası şu güne kadar yapılmadı!



Tasarruf tedbirleri kapsamında binanın yapımı yine ertelendi...



Yeni bina 2030’da mı daha sonrasında mı yapılacak şimdilik belli değil!

