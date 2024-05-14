Yarım kalmış hikayeyi Sağlam tamamlayacak

Tüm Kocaeli biliyor o yüzden uzun uzun yazmaya gerek yok.

Ekibimiz Kocaelispor kazansa doğrudan play- off finaline yükseleceği maçta ezeli rakibi Sakaryaspor’a 30 bin taraftarımız önünde yenildi.

Büyük fırsat teptik. Çorum’un kaybettiği Bodrum’un berabere kaldığı son haftada kazansak doğrudan finaldeydik.

Tabi travmatik bu durumun sonuçları da oldu.

Karşılaşma sonrası Kocaelispor Yönetim Kurulu acil toplantı yaparak Teknik Direktörü Mustafa Gürsel'in görevine son verdi.

Gürsel’e camia iyi dayandı. Ligin 24. haftasında teknik direktörlüğe getirilen Mustafa Gürsel yönetiminde 11 maça çıkan Kocaelispor, 3 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle yaşadı.

Çok kötü karne değil mi?

ULUDAĞ’IN YAZDIKLARI

Sevgili Uğur Uludağ “Kocaelispor yönetimi Mustafa Gürsel’e çok sabır gösterdi…

Zaten Ertuğrul Sağlam’dan sonra onun göreve getirilmesi hataydı. Eğer siz Ertuğrul Sağlam’ı gönderiyorsanız, onun kadar kariyerli birini getirmeniz gerekiyor. Bunu yapamadık. Mustafa Gürsel ile olmayacağı belliydi. Bodrum FK maçından sonra yazdım, “Kocaelispor’a ihanet ediyorsunuz” Bodrum FK’dan 3 gol yedikten sonra yönetim Mustafa Gürsel ile devam kararı alınca bu başlığı atmıştım. Keşke geçen hafta Mustafa Gürsel ile yollarımızı ayırsaydık.

Hatta daha da geri gidip, Göztepe’yi 3-2 yendiğimiz maçta Mustafa Gürsel’i yollamalıydık” diye yazdı.

Haklıydı.

Yeni teknik adam da hemen bulundu. Kocaelispor Yönetimi, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile Sakarya maçı akşamı İstanbul’da buluştu ve anlaşmaya vardı.

ERKEN GÖNDERİLMİŞTİ

Kocaelispor bu gelgitten düşündüğümden az zarar etti.

Mustafa Gürsel’e yardımcılarıyla birlikte içerdeki iki maaş alacağının yanı sıra bu ayki maaş ödemesine karşılık 2 milyon 250 bin TL ödeme yapılacakmış.

Ertuğrul Sağlam ise sezon başında anlaştığı ücretin aynısı karşılığında Kocaelispor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sağlam Play-Off süreci için herhangi bir ücret talep etmemiş.

Ama bu gel git hiç yaşanmamalıydı.

Zamanın ruhuna göre konuşmuyorum. Bugün Ertuğrul Sağlam tekrar göreve geldiğinde değil gönderildiğinde “Sağlam’a bir şans daha verilmeliydi” diye yazmıştım.

GİDERKEN YAZMIŞTIM

Hatırlayın Kocaelispor’da Şanlıurfa mağlubiyeti sonrası Ertuğrul Sağlam görevinden alınmış, yerine Mustafa Gürsel ile anlaşılmıştı.

Yazımda “Tüm bunlar çok hızlı olmadı mı?” diye sorarak bir yazı yazmış ve Ertuğrul Sağlam’ı değerlendirmiştim.

Şunları söylemiştim:

“Bana göre Ertuğrul Sağlam’a biraz daha şans verilmeliydi. Sezon başını hatırlayın, yönetim Süper Lig hedefinde çok da ısrarcı değildi. “Fiziki koşullar hazır olsun”, “Bu kadro yeter” bakış açısı yönetim içinde ağır basıyordu.

Ertuğrul Hoca ise ısrarla iki şeyin altını çizdi:

Bir- Bu kadro yetmez, hatta bu kadrodan kimse ilk 11’e giremez.

İki- Kocaelispor gibi bir camianın hedefi Süper Lig’dir. Ben de bunun için buradayım.

Ertuğrul Hoca önce yönetimi, sonra tribünleri ve medyayı bunu başarabileceğimize ikna etti. Ertuğrul Sağlam’ın karnesi çok kötü değil. 23 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet var.

Gidişi erken oldu, çünkü camia ve yönetim Mustafa Reşit Akçay konusunda karşı karşıya kalmıştı. Sütten ağzı yanan yönetim bu kez yoğurdu üfledi. Ama Ertuğrul Sağlam’a Biraz daha şans verilmesi gerekirdi.

Görevden alındıktan sonra Ertuğrul Hoca’ya şöyle bir mesaj atmıştım:

“ Her şey için teşekkür ediyoruz. Sonu kötü bitse de bence iyi bir sezon geçirdiniz. Uzun bir aradan sonra travmalı bir camiaya hedefinin ne olması gerektiğini hatırlattınız.”

YARIM KALAN HİKAYE…

Hala aynı fikirdeyim.

Bunları unutmamak lazım…

Ertuğrul Sağlam, camiayı, ligi, futbolcuları biliyor. Zaman kaybı yaşamadan görevini yerine getirecek. Sağlam döneminde deplasmanda daha iyiydik. Savunma futbolunu iyi oynuyorduk. Umut ediyoruz, Çorum maçı da böyle olur…

İnşallah yarım kalmış bu hikayeyi, Sağlam tamamlar. Ben inanıyorum.

Ama sonuç ne olursa olsun Sağlam doğru bir tercih oldu.

Bunu not olarak düşelim.