Yarım kalmış hikayeyi Sağlam tamamlayacak

Tüm Kocaeli biliyor o yüzden uzun uzun yazmaya gerek yok.
Ekibimiz Kocaelispor kazansa doğrudan play- off finaline yükseleceği maçta ezeli rakibi Sakaryaspor’a 30 bin taraftarımız önünde yenildi.
Büyük fırsat teptik. Çorum’un kaybettiği Bodrum’un berabere kaldığı son haftada kazansak doğrudan finaldeydik.
Tabi travmatik bu durumun sonuçları da oldu.
Karşılaşma sonrası Kocaelispor Yönetim Kurulu acil toplantı yaparak Teknik Direktörü Mustafa Gürsel'in görevine son verdi.
Gürsel’e camia iyi dayandı. Ligin 24. haftasında teknik direktörlüğe getirilen Mustafa Gürsel yönetiminde 11 maça çıkan Kocaelispor, 3 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle yaşadı.
Çok kötü karne değil mi?
ULUDAĞ’IN YAZDIKLARI
Sevgili Uğur Uludağ “Kocaelispor yönetimi Mustafa Gürsel’e çok sabır gösterdi…
Zaten Ertuğrul Sağlam’dan sonra onun göreve getirilmesi hataydı. Eğer siz Ertuğrul Sağlam’ı gönderiyorsanız, onun kadar kariyerli birini getirmeniz gerekiyor. Bunu yapamadık. Mustafa Gürsel ile olmayacağı belliydi. Bodrum FK maçından sonra yazdım, “Kocaelispor’a ihanet ediyorsunuz” Bodrum FK’dan 3 gol yedikten sonra yönetim Mustafa Gürsel ile devam kararı alınca bu başlığı atmıştım. Keşke geçen hafta Mustafa Gürsel ile yollarımızı ayırsaydık.
Hatta daha da geri gidip, Göztepe’yi 3-2 yendiğimiz maçta Mustafa Gürsel’i yollamalıydık” diye yazdı.
Haklıydı.
Yeni teknik adam da hemen bulundu. Kocaelispor Yönetimi, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile Sakarya maçı akşamı İstanbul’da buluştu ve anlaşmaya vardı.
ERKEN GÖNDERİLMİŞTİ
Kocaelispor bu gelgitten düşündüğümden az zarar etti.
Mustafa Gürsel’e yardımcılarıyla birlikte içerdeki iki maaş alacağının yanı sıra bu ayki maaş ödemesine karşılık 2 milyon 250 bin TL ödeme yapılacakmış.
Ertuğrul Sağlam ise sezon başında anlaştığı ücretin aynısı karşılığında Kocaelispor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sağlam Play-Off süreci için herhangi bir ücret talep etmemiş.
Ama bu gel git hiç yaşanmamalıydı.
Zamanın ruhuna göre konuşmuyorum. Bugün Ertuğrul Sağlam tekrar göreve geldiğinde değil gönderildiğinde “Sağlam’a bir şans daha verilmeliydi” diye yazmıştım.
GİDERKEN YAZMIŞTIM
Hatırlayın Kocaelispor’da Şanlıurfa mağlubiyeti sonrası Ertuğrul Sağlam görevinden alınmış, yerine Mustafa Gürsel ile anlaşılmıştı.
Yazımda “Tüm bunlar çok hızlı olmadı mı?” diye sorarak bir yazı yazmış ve Ertuğrul Sağlam’ı değerlendirmiştim.
Şunları söylemiştim:
“Bana göre Ertuğrul Sağlam’a biraz daha şans verilmeliydi. Sezon başını hatırlayın, yönetim Süper Lig hedefinde çok da ısrarcı değildi. “Fiziki koşullar hazır olsun”, “Bu kadro yeter” bakış açısı yönetim içinde ağır basıyordu.
Ertuğrul Hoca ise ısrarla iki şeyin altını çizdi:
Bir- Bu kadro yetmez, hatta bu kadrodan kimse ilk 11’e giremez.
İki- Kocaelispor gibi bir camianın hedefi Süper Lig’dir. Ben de bunun için buradayım.
Ertuğrul Hoca önce yönetimi, sonra tribünleri ve medyayı bunu başarabileceğimize ikna etti. Ertuğrul Sağlam’ın karnesi çok kötü değil. 23 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet var.
Gidişi erken oldu, çünkü camia ve yönetim Mustafa Reşit Akçay konusunda karşı karşıya kalmıştı. Sütten ağzı yanan yönetim bu kez yoğurdu üfledi. Ama Ertuğrul Sağlam’a Biraz daha şans verilmesi gerekirdi.
Görevden alındıktan sonra Ertuğrul Hoca’ya şöyle bir mesaj atmıştım:
“ Her şey için teşekkür ediyoruz. Sonu kötü bitse de bence iyi bir sezon geçirdiniz. Uzun bir aradan sonra travmalı bir camiaya hedefinin ne olması gerektiğini hatırlattınız.”
YARIM KALAN HİKAYE…
Hala aynı fikirdeyim.
Bunları unutmamak lazım…
Ertuğrul Sağlam, camiayı, ligi, futbolcuları biliyor. Zaman kaybı yaşamadan görevini yerine getirecek. Sağlam döneminde deplasmanda daha iyiydik. Savunma futbolunu iyi oynuyorduk. Umut ediyoruz, Çorum maçı da böyle olur…
İnşallah yarım kalmış bu hikayeyi, Sağlam tamamlar. Ben inanıyorum.
Ama sonuç ne olursa olsun Sağlam doğru bir tercih oldu.
Bunu not olarak düşelim.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Futbol Sever Körfezli - Bu sene cıkmak zor bu kadro zor cıkar. Seneye takımi ertugrul hocaya bırak sonuna kadar arkasında dur. Adam gibide transfer yapın bu takım çıkartın artık.
Pendik düşerse Mame thiam
Hatay düserse Delebasuru
Karagumruk düserse Marcao... v.b
Forvet transfer görüsmelerine hemen baslanması gerek. Beklenmemeli.. kaliteli bir kadro kurun artık. Onu al gönder bunu al gönder. 50 tane transfer yapmayın artık. 10 20 transfer yapacagıniza 5 tane kaliteli güclü soru işareti olmayan adam alın .
Emre Ks - Seneye tüm yabancıları gönderelim , hiçbiri bu ligde oynayamaz , menajer oyunuyla değil , görerek bilerek yabancı alalım, yerlilerde genç , dinamik , başarıya aç futbolcular seçelim, posası çıkmış yerlilerden vazgeçelim.
Ali Candan - Abi çikmasak da seneye ayaklari yere basan dinamik bir Kocaelispor izlesek.Çatır çatir kazanarak çıksak .isallah
Gültepeli 41 - Ya güldürmeyin adamı
Ne hikayesi?
Kiminle yazacaksın
Ertuğrul hocayla mi?
Ertuğrul hocanın elinde sanki sihirli değnek var!
Fazla atıp tutmaya gerek yok
Bizim kapasitemiz ortada
Sakarya son iki maçta da bizi haşat etti.
Sakaryayı zaman zaman yendik-yenildik ama son dönemde üst üste hiç bu kadar kaybetmedik.Adamlar hazırlık maçı dahil 3 maçta da bizi pert ettiler. Kimsede moral bırakmadılar!
Hadi Çorumü bir kazayla geçtin. Bodrumu ne yapacaksın? Hadi bir şansla Bodrumu da geçtin 90 dakika tek şut attığın komşu Sakaryayı mı yeneceksin? Lütfen birbirimizi kandırmayalım artık!
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.