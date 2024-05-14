Sakaryaspor şokunu Ertuğrul Sağlam ile atlatabilecek miyiz?

Kocaelispor camiası olarak Sakaryaspor yenilgisini unutmak zorundayız.

Bizim için kötü bir mağlubiyetti…

Bunu kabul ediyoruz…

Bu yenilgi dünyanın da sonu değil.

Sakaryalı spor yazarlarının belirttiği gibi “ Körfez’i tarihe gömdük” manşetleriyle Kocaelispor yıkılmaz.

Eğer bir yenilgi ile bir kulüp tarihe gömülecekse, bu takım iki yıl önce 2.Lig Play-Off finalinde 4-0 mağlup ettiğimiz Sakaryaspor olmalıydı.

Onun için bir yenilgiyle kulüpler batmaz…

Belki bu yenilgi Kocaelispor’un ayağa kalkmasına yardımcı olacak.

Sakaryaspor maçını kazanıp, finalde Mustafa Gürsel ile kaybedebilirdik.

Bu kez Ertuğrul Sağlam ile daha güçlü gelebiliriz.

Sakaryaspor, Tuncay Şanlı’yı gönderdi, yeni hocasıyla müthiş bir hava yakaladı.

Bunu bizde Ertuğrul Sağlam ile yapabiliriz…

… … …

Ertuğrul Sağlam’ın gelmesi camiada bir heyecan yarattığını görebiliyoruz.

Tabi ki, bu birlikteliğe olumlu bakmayanlarda olacak.

Bu düşüncede olanlar Ertuğrul Sağlam niye gitti, niye geldi diyebilir.

Sonuçta Kocaelispor ile Ertuğrul sağlam yeniden buluştu.

Bu şehirde, bu camianın ve taraftarların büyük bölümü de Ertuğrul Sağlam’a sıcak bakıyor.

Zaten şimdi geçmişi yargılamak da kimseye fayda getirmez.

Kocaelispor olarak ilk etapta Perşembe günü deplasmanda Çorumspor ile oynayacağımız Play-Off maçı var.

Saha avantajı Çorumspor’da…

Biz bu maçı nasıl kazanabiliriz, bunun planlarını yapmalıyız.

… … …

Sakaryaspor maçında takımın halini gördükten sonra Çorumspor maçını nasıl kazanabiliriz, diye düşünenler de vardır.

Futbolda geçmiş yok, gelecek var.

Bizi ezerek yenen Sakaryaspor, son iki maçında Giresunspor’u uzatmalarda bulduğu golle yendi, sahasında da küme düşen Tuzlaspor’a mağlup oldu.

Bir teknik direktör değişikliği Sakaryaspor’u nasıl canlandırdı.

Bizde aynısını yaşayabiliriz.

Ertuğrul Sağlam ile yeni bir sayfa açıp, Süper Lig hedefine ulaşabiliriz…

… … …

Çorumspor maçı öncesinde en büyük endişem oyuncu kadromuzun ruh hali…

Bizim futbolcuların mücadele gücü, hırsı ve aidiyet duygusu…

Biz bunları bu sezon ne yazık ki, çok fazla yaşayamadık. Daha doğrusu futbolcularımız bunu bize hissettirmediler.

Sakaryasporlu oyuncular bunu yaşadılar.

Derbi de sanki Sakaryaspor’un tüm oyuncuları altyapıdan gelmiş, takımı sahiplenmişler.

Yerlisi ve yabancısı, hepsi aynı…

Bizim oyuncularımızın derbide ki hali ise hazırlık maçına gelmiş gibiydi.

Ertuğrul Sağlam ve ekibi, Çorum maçı öncesinde işte oyuncularımıza bu duyguyu yaşatmaları gerekiyor.

Biz Eyüpspor maçını iç sahada böyle kazandık.

Mücadele ederek, koşarak…

Aidiyet duygusunu karıştırmayalım…

Oğuz Ceylan’ın yaptığı gibi ortamı gererek değil, oyunun içinde kalarak, mücadele ederek…

Emir Ortakaya gibi…

Perşembe günü Çorum’da mücadele edersek kazanırız…

… … …

Bazı yenilgiler hayırlıdır, takımın ayağa kalkmasına neden oldu.

Sakaryaspor maçı da bizim için bir son değil, Süper Lig’e çıkış için başlangıç olsun.

Ertuğrul Sağlam’dan sonra camiadaki bu olumlu havayı görebiliyoruz…