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Makale Yazısı-

Sakaryaspor şokunu Ertuğrul Sağlam ile atlatabilecek miyiz?
Uğur Uludağ

Uğur Uludağ

Kocaelispor camiası olarak Sakaryaspor yenilgisini unutmak zorundayız.

Bizim için kötü bir mağlubiyetti…

Bunu kabul ediyoruz…

Bu yenilgi dünyanın da sonu değil.

Sakaryalı spor yazarlarının belirttiği gibi “ Körfez’i tarihe gömdük” manşetleriyle Kocaelispor yıkılmaz.

Eğer bir yenilgi ile bir kulüp tarihe gömülecekse, bu takım iki yıl önce 2.Lig Play-Off finalinde 4-0 mağlup ettiğimiz Sakaryaspor olmalıydı.

Onun için bir yenilgiyle kulüpler batmaz…

Belki bu yenilgi Kocaelispor’un ayağa kalkmasına yardımcı olacak.

Sakaryaspor maçını kazanıp, finalde Mustafa Gürsel ile kaybedebilirdik.

Bu kez Ertuğrul Sağlam ile daha güçlü gelebiliriz.

Sakaryaspor, Tuncay Şanlı’yı gönderdi, yeni hocasıyla müthiş bir hava yakaladı.

Bunu bizde Ertuğrul Sağlam ile yapabiliriz…

… … …

Ertuğrul Sağlam’ın gelmesi camiada bir heyecan yarattığını görebiliyoruz.

Tabi ki, bu birlikteliğe olumlu bakmayanlarda olacak.

Bu düşüncede olanlar Ertuğrul Sağlam niye gitti, niye geldi diyebilir.

Sonuçta Kocaelispor ile Ertuğrul sağlam yeniden buluştu.

Bu şehirde, bu camianın ve taraftarların büyük bölümü de Ertuğrul Sağlam’a sıcak bakıyor.

Zaten şimdi geçmişi yargılamak da kimseye fayda getirmez.

Kocaelispor olarak ilk etapta Perşembe günü deplasmanda Çorumspor ile oynayacağımız Play-Off maçı var.

Saha avantajı Çorumspor’da…

Biz bu maçı nasıl kazanabiliriz, bunun planlarını yapmalıyız.

… … …

Sakaryaspor maçında takımın halini gördükten sonra Çorumspor maçını nasıl kazanabiliriz, diye düşünenler de vardır.

Futbolda geçmiş yok, gelecek var.

Bizi ezerek yenen Sakaryaspor, son iki maçında Giresunspor’u uzatmalarda bulduğu golle yendi, sahasında da küme düşen Tuzlaspor’a mağlup oldu.

Bir teknik direktör değişikliği Sakaryaspor’u nasıl canlandırdı.

Bizde aynısını yaşayabiliriz.

Ertuğrul Sağlam ile yeni bir sayfa açıp, Süper Lig hedefine ulaşabiliriz…

… … …

Çorumspor maçı öncesinde en büyük endişem oyuncu kadromuzun ruh hali…

Bizim futbolcuların mücadele gücü, hırsı ve aidiyet duygusu…

Biz bunları bu sezon ne yazık ki, çok fazla yaşayamadık. Daha doğrusu futbolcularımız bunu bize hissettirmediler.

Sakaryasporlu oyuncular bunu yaşadılar.

Derbi de sanki Sakaryaspor’un tüm oyuncuları altyapıdan gelmiş, takımı sahiplenmişler.

Yerlisi ve yabancısı, hepsi aynı…

Bizim oyuncularımızın derbide ki hali ise hazırlık maçına gelmiş gibiydi.

Ertuğrul Sağlam ve ekibi, Çorum maçı öncesinde işte oyuncularımıza bu duyguyu yaşatmaları gerekiyor.

Biz Eyüpspor maçını iç sahada böyle kazandık.

Mücadele ederek, koşarak…

Aidiyet duygusunu karıştırmayalım…

Oğuz Ceylan’ın yaptığı gibi ortamı gererek değil, oyunun içinde kalarak, mücadele ederek…

Emir Ortakaya gibi…

Perşembe günü Çorum’da mücadele edersek kazanırız…

… … …

Bazı yenilgiler hayırlıdır, takımın ayağa kalkmasına neden oldu.

Sakaryaspor maçı da bizim için bir son değil, Süper Lig’e çıkış için başlangıç olsun.

Ertuğrul Sağlam’dan sonra camiadaki bu olumlu havayı görebiliyoruz…

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Yazar Uğur Uludağ - Mesaj Gönder --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Basiskele41 - Size tavsiyem localarını sakarya seyircisine açan yöneticilere bir laf etmeniz neden görmemezlikten geliyorsunuz çok merak ettim o yöneticileri istifaya davet ettiniz mi ???

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Mayıs 00:28
03

Samet - Şu anda verilen en güzel karar. Sadece öğrenmek istediğim transferleri kim yaptı? Yönetim yaptiysa Ertuğrul hoca onaylamak zorunda miydi?

Ertuğrul hocanın yanında olmamız lazim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Mayıs 00:27
02

Gültepeli 41 - Ya güldürmeyin adamı

Ne hikayesi?

Kiminle yazacaksın

Ertuğrul hocayla mi?

Ertuğrul hocanın elinde sanki sihirli değnek var!

Fazla atıp tutmaya gerek yok

Bizim kapasitemiz ortada

Sakarya son iki maçta da bizi haşat etti.

Sakaryayı zaman zaman yendik-yenildik ama son dönemde üst üste hiç bu kadar kaybetmedik.Adamlar hazırlık maçı dahil 3 maçta da bizi pert ettiler. Kimsede moral bırakmadılar!

Hadi Çorumü bir kazayla geçtin. Bodrumu ne yapacaksın? Hadi bir şansla Bodrumu da geçtin 90 dakika tek şut attığın komşu Sakaryayı mı yeneceksin? Lütfen birbirimizi kandırmayalım artık!

Yanıtla . 0Beğen . 2Beğenme 14 Mayıs 00:17
01

Korfezli Savasci - Tabi Ertuğrul muhteşem top oynatiyorya corumu yeneriz 4231 muhteşem taktik sezon başından beri diyorum Ertuğrul yanlış ilaç Çorum sakaryadan beter eder

Yanıtla . 1Beğen . 2Beğenme 14 Mayıs 00:15
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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