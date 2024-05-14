Ertuğrul Sağlam: “Geri çağrılacağımı biliyordum”

Pazar günü öğlen saatlerinde değerli dostumuz sevgili Selami Tarakçı aradı, “Ertuğrul Hoca akşam takımla ilk idmana çıkıyormuş, bir ziyaret edip başarı dileyelim” dedi. “İyi düşünmüşsün, gidelim” yanıtı verdim. Süleyman Durak ile Metin Tuncay da ekipteydi. Giderken Şirintepe köprüsünden bizim Cenk Lüleci’yi de aldık.

VARDIR BUNDA BİR HAYIR

Sağlam 5’te futbolcularla toplantıya girecekti. Tam 5 dakika vardı Brunga Tesisleri’nden içeriye girdiğimizde. Başkan Recep Durul ile sevgili Mehmet Öztonga’ya hemen selam verip koşar adım Sağlam’ın odasına geçtik. Ertuğrul Hoca ile kucaklaştık, “Sanki hiç gitmemiş gibi gördük sizi” dedik. O da aynı duyguyu yaşadığını söyledi, “Kalbim hep buradaydı, izinden dönmüş gibiyim” dedi. Sağlam sezon başından itibaren gerek Brunga Tesisleri’nin yenilenmesi, gerekse takımın yapılanmasında büyük emek verdiklerini belirterek, “Buraya dönmemizde bir hayır olduğunu düşünüyorum. Allah’ın adaletine tüm kalbimle inanıyorum. Allah bize bu işe siz başladınız, bu kadar emek verdiniz, bu işi sonlandırmak ve mutlu sona ulaştırmak sizin hakkınızdır yolunu açtı” dedi. Ertuğrul Hoca, “Biliyordum geri çağrılacağımı, bugün olmasa bile Play-Off bitince beni arayacaklar diyordum. Öyle de oldu” dedi.

GELİŞİ UMUT OLDU

Çorum FK maçına çok az vakit kaldığına vurgu yapan Ertuğrul Sağlam, “Takımı mental olarak ayağa kaldırmak zorundayız, hep birlikte bunu yapabiliriz, yardımınızı bekliyorum” dedi. Bizim Cenk Lüleci bu sezonla ilgili pek umudu olmadığını, önümüzdeki sezonu planlamak gerektiğini söyleyince sevgili Sağlam, “Ben öyle düşünmüyorum. Çorum’u geçelim, sonrasını da hallederiz” dedi. 5 dakikada bitirdik ziyareti, hocamızı toplantıya gönderip stadyuma geçtik. Selçuk Kösemen ile Ömür Öztürk ile de karşılaştık. Ayaküstü sohbetin ardından Brunga’dan ayrıldık. Ertuğrul Hoca’yı enerjisi çok yüksek, çok keyifli, hedefe inanmış şekilde gördük. Sakarya yenilginin ardından pek çoğumuz bu iş artık bitti, bu yıldan geçti diye düşünüyorduk, Sağlam’ın gelişi bir umut oldu. Haydi hayırlısı. Olur mu, olur.

Tepki çok doğal da, küfür olmadı

Ertuğrul Sağlam ile yolları ayırdıktan sonra kariyer anlamında ona yakın birini bekliyordu Kocaelispor taraftarı. Süper Lig’de dikkat çeken Recep Uçar beklentisi oluştu. Ancak Uçar teklifi kabul etmeyince, sezon başında da gündeme gelen Mustafa Gürsel ile anlaşıldı. Gürsel’in 2 yıllık bir teknik direktörlük deneyimi vardı, tek başarısı da Bandırma’da Play-Off finali oynamak.

TARAFTAR HİÇ SEVEMEDİ

Taraftar en başından istemedi, benimsemedi, sevmedi Gürsel’i. Genel anlamda başarısız bir performans sergiledi. 11 maçta 0.9 puan ortalaması yaptı. Göztepe ve Bandırma gibi flaş galibiyetlerde imzası olsa da, 12’nci adamın gözüne hiç giremedi. Sadece performansına değildi tepki, yedek kulübesinin önünde elleri cebinde, sahayla iletişimi olmayan duruşuna da takmıştı taraftarlar. Çok önceden istifası istendi, en son Bodrum’daki rezil oyunun ardından yollar ayrılır diye düşünüldü ama yönetim sezonun son maçını da bekledi. Sakaryaspor maçındaki etkisiz oyunla gelen yenilginin ardından da gecikmeli de olsa o hamle yapıldı.

HİÇ YAKIŞMADI

Sakaryaspor maçı 2-0 olduktan sonra özellikle numaralı alt tribünden Gürsel’e ciddi tepki oldu. İstifa çağrıları ile yetinmeyen taraftarlar küfürlü slogan attılar. Kuşkusuz taraftarın öfkesini anlıyorum, istifa çağrılarına hak veriyorum ama o küfür hiç olmadı. Kocaelispor’u temsilen orada bulunan birine küfürlü slogan atmak hiç yakışmadı. Evet başarısız oldu, evet beklentileri karşılaşamadı, burada iyi bir iz bırakamadı ama ben ayrılan her teknik adam gibi Mustafa Gürsel’e camiamıza yaptığı hizmetler için teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında sağlık, mutluluk, kariyerinde başarı diliyorum. Varsa hakkım helal olsun, kendisi de helal ederse sevinirim.

Mazeret değil ama etkilemiştir

Kocaelisporlu futbolcuların Bodrum FK maçı sonrasında virüse yakalandığı, maç akşamı serum tedavisi görerek maça çıktıklarını Sakaryaspor maçı bitimi teknik direktör Mustafa Gürsel’in basın toplantısında öğrendik. Hafta boyu antrenmanlar basına kapalı olduğu için Brunga’da gözlem yapamamış, dolayısıyla bu bilgiye kendimiz ulaşamamıştık. Ancak böylesi önemli bir konuda kulübün kamuoyunu bilgilendirmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Geçen sezon da bir maçta aynısı olmuştu, yine futbolcuların hasta hasta maça çıktıklarını mücadele sonrasında öğrenmiştik.

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Başkan Recep Durul’a söylediğimde hak verdi, “Biz farklı düşünüyorduk ama söylediklerin doğru. Bu bize tecrübe oldu, bir daha olursa paylaşacağız” dedi. Kuşkusuz ki, Sakaryaspor maçındaki kötü oyunu 12 futbolcunun maça serum alarak çıkmış olmasına bağlamıyoruz, bunun bir bahane olmadığını biliyorum ama sonuçta çok sayıda futbolcunun hastalığı söz konusu, belli derecede performansı etkiler. Bildiğim kadarıyla sıkıntı bitti, tedaviler tamamlandı. Çorum FK maçına futbolcularımız son derece sağlıklı olarak çıkacak. Umuyorum bunun sahaya olumlu bir yansıması olacak.

“Usulsüz seyirci girişi bir tane bile yok”

Dün köşemde, “Bu işte bir gariplik var ?” başlıklı yazımda Sakarya maçında tribünlerde yaklaşık 30 bin kişinin olduğunu ancak açıklanan seyirci sayısının 22 bin olduğunu belirterek, bu durumun sorgulanması gerektiğine vurgu yapmıştım. Kocaelispor Kulübü idari direktörü Abdurrahman Başkır ile konuyla ilgili yazıştık.

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Başkır, “Usulsüz seyirci girişe bir tane bile yok” dedi ve “İnternet sıkışığında turnike dönüyor ama o anda internet gittiği için sisteme yansımıyor. Bize gelen bilgi protokol, loca ve basın hariç 24 bin giriş olduğu yönünde” diye ekledi. Kulüp yetkilisi, “Usulsüz tek bir giriş yok, her şey kontrol altında” diyorsa demek sorgulanacak bir durum da yok.