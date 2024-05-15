Kentsel dönüşüme paramız yok...

İçimizdeki sesi ne kadar sadık bir şekilde ve büyük bir inançla dinlerseniz, dışarıdan nasıl duyulduğunu da bir o kadar iyi anlarsınız.



Gerçeği insanların ölçülerine göre değil, insanları gerçeğin ölçüsüyle tanıştırmalıyız.



Biz gazetecilerin sorumluluğu budur, gazeteci içindeki sesi dinleyen insandır. Fark yaratan kişidir.



Bir insanın kendine duyduğu özgüven neyle ölçülür; başardıklarıyla elbet. Faaliyetlerle değil sonuçlarla ölçeriz.





BELEDİYE BAŞKANLARINA REHBER OLMAK...



Değerli okurlarım, bu yazı dizimde yeniden seçilen ve ilk kez seçilen belediye başkanlarımıza rehberlik yapmak istiyorum...



Bir sistem anlatacağım...

Adı belediye bütçesinden hiç para çıkmadan nasıl kentsel dönüşümü başarabilirsiniz.



Sonra hiçbir ilçe belediye başkanı “artık paramız yok, kentsel dönüşüm yapamayız...” mazeretine sığınamayacak...



Kentsel dönüşüm konusunda kitaplar okuyorum. Bu alanda uzmanlaşmış. Bilgi sahibi, teknik bilgiye sahip abilerimle sıkça sohbet ederim...



Edindiğim bilgileri bugün siz belediye başkanlarıyla paylaşmak istiyorum...



“Kentsel dönüşüme hiç paramız yok” diye merak etmeyin.



Size hiç para harcamadan kentsel dönüşüm projesini nasıl hayata geçirebileceğimizi anlatacağım...





Şehrin sahibi olan siz belediye başkanlarımıza bu anlatacaklarım çok değerli...

Bu şehirde 32 yıldır gazetecilik yapan biri olarak sizlere hayatınızın anahtarını sunuyorum...



Öğrendiklerimi aktararak sizlere yol haritası gösteriyorum; tek istediğim kentsel dönüşüm uygulaması yapın, korkmayın...



Geçmiş dönem ile son iki dönemdir Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın dönemi arasında fark var...





BÜYÜKAKIN, İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARINA ALAN AÇTI...



Geçmiş dönemde de kentsel dönüşüm Büyükşehir’in kontrolündeydi...

İlçe belediyeleri hep Büyükşehir’in adımlarına bakardı. Ancak başkan Büyükakın dönemi daha farklı.

İlçe belediyelerine uygulama projesi yapabilmeleri konusunda alan açtı.

O yüzdendir ki Gölcük Belediyesi, geçen dönem Derince Belediyesi bağımsız olarak uygulama projelerini hayata geçirdiler...



Başkan Büyükakın, ilçe belediye başkanlarına bir nevi motivasyon gücü oldu.



Peki, bu yeterli mi? Hayır.



BİRÇOK BÖLGEDE DÖNÜŞÜM BEKLİYOR...



İzmit Tavşantepe Mahallesi’ndeki roman vatandaşlarımızın oturduğu bölgeler, Kandıra Akyürek Mahallesi’nde roman vatandaşlarımızın oturduğu bölgeler, Kartepe’de eskimiş mahalleler, Dilovası ve Gebze’deki pek çok mahalle dönüşüm bekliyor...

Bu dönem Gebze’nin kentsel dönüşüm karnesi zayıf... Çayırova’da Emek- İnönü Mahalleri dönüştürülemedi.



Bunlar sadece Büyükşehir’in gayretleriyle dönüşemez, siz ilçe belediyeleri lider olarak elinizi taşın altına koymanız gerekir.



En büyük güvenceniz; kentsel dönüşümü önemseyen bir büyükşehir belediye başkanına sahip olmanızdır.



Örnek vereyim;



İkinci kez Gölcük Belediye Başkanı seçilen Ali Yıldırım Sezer, “Büyükşehir’in desteği olmasaydı dönüşümü başaramazdık” diyor.

Bu konuda kolaycılığa kaçıp sorumluluğu Büyükşehir Belediyesinin üzerine atıyorlar, yazık hâlbuki rüştünüzü nasıl ispatlayacaksınız.

Sadece sosyal hizmetlerle mi?



BU EKONOMİK ORTAMDA DÖNÜŞÜM YAKMAK ZOR MU?



Geçtiğimiz günlerde Mücahit Beşikçi’yi bu sütunda yazmıştım. Kentsel dönüşüm konusunda her zaman rehberliğine başvurduğum, kentsel dönüşüm uzmanı ağabeyimdir.

Kentsel dönüşüm konusunda sohbetlerimiz olur.

Ortak dostlarımız Jeofizik Mühendisi Zafer Öztorun ve Harita Mühendisi Selim Saydan’nın da sohbetinden memnun kaldığım dostlarımdır.

Geçtiğimiz günlerde kentsel dönüşümün finansmanı konusunda sohbet ederken Beşikçi’ye şu soruyu sordum; “ Abi, bu enflasyonist ortamda devasa finansman gerektiren bir iş olan kentsel dönüşüm uygulamaları yapmak zor. Hele ilçe belediyeleri için çok zor...” dedim.



Bana, kentsel dönüşüm uygulamaları yapmak için para gerekmediğini, bir organizasyon ve sistem kurma işi olduğunu anlatınca çok şaşırmıştım.

Abi, “Pek çok belediye, paramız yok diye kentsel dönüşümden sıyrılıyor, sen başka şeyler söylüyorsun...” dedim.

Bana kendi kitabı olan “Şans Hazırlıklı Olanı Sever” adlı kentsel dönüşümü konu alan kitabından, “sistem nasıl para yaratır” bölümünü oku dedi.

Kitabı okumuştum:

Beşikçi kitabında şunu diyor; “Eğer doğru sistemi kurar, kentsel dönüşümün meşruiyeti olan “liderlik” ve “katılımı” kentsel dönüşümün anayasası sayarsan, kentsel dönüşüm takımını yürütme olarak görürsen ve kentsel dönüşüm sürecini uygulayacak doğru bir örgütsel yapı kurarsan; paraya ihtiyacın olmadan kentsel dönüşüm ada bazlı, mahalle bazlı uygulama projelerini başarabilirsin...”

İlk başta bu imkânsızı istemek gibi bir şey diye düşünmeden edemedim. Ama karşımda bir uygulamacı vardı, hayatı uygulama projeleriyle geçmişti. Sonra kitabından “sistem nasıl para yaratır” bölümünü tekrar okudum.

Söylediklerinin doğru olduğunu anladım.

Çünkü kitabındaki o bölüm kendisinin görev yaptığı bir uygulama projesinin, hiç para olmadan sistem oluşturarak ve bir dönüşüm takımı kurarak, kolektif akılla liderlik ve katılım ilkelerini merkeze alarak ve 1.300 hak sahibi üzerinden nasıl başarıldığını anlatıyor...

