Sobasız evde kış geçirilmez

Mevsimlerin dengesi değişti. Mayısın 13’ünde kar yağar mı?

Kartepe’ye yağdı…

Hem de lapa lapa…

Kartepe'nin zirvesinde sabah başlayan sağanak, yerini öğleden sonra kar yağışına bırakmış.

Güzel mi güzel.

Ama mayısta kar olur mu?

KAR BENİ ŞAŞIRTIR

Öğrenciliğimin büyük bölümü Bolu’da geçti. Kar yağdı mı 3 ay kalkmazdı. Öğrencilik işte; sobasız evde geçirdiğimiz kış da oldu, şömine başında sıcacık evde gölde yüzen Pekin ördeklerini seyrederek içeceklerimizi yudumladığımız da…

Ama kar ne yapar eder beni şaşırtırdı. Bir haziran sabahı kısa kollu gömleklerle gittiğimiz kampüste kar yağışı da gördüm, 10 dakika içinde lapa lapa yağan kar nedeniyle bütün Bolu dağında yolların kapandığını da...

Karın beni şaşırttığı anlardan birini anlatayım… Öyle soğuk bir haziran başıydı ki hiç sevmediğim halde bacaklarım üşümesin diye içlik giymiştim. Okulun önünde buzlanmış yolda duramayınca Bolu Dağındaki Koru Otele doğru koşarak hareket halindeki otobüse bin bir güçlükle binmiştik. Öylece otobüse binip İzmit’e geldim. Otobüsten indim ortalık yaz. Benim üzerimde kazak, kışlık mont, kışlık yün pantolonun altında içlik…

Buram buram terliyorum. Bir yandan şaşkınım bir yandan da kahkahalarla gülüyorum.

HER İMKANSIZLIK SOBASIZ GEÇEN KIŞ GİBİDİR

Şimdi mayısın ortasındayız, gazetede odamda klimayı ısıtması için açmışım, Kartepe’de lapa lapa yağan kar haberi önüme düşünce aklımdan şimşek hızıyla 35 yıl önce yaşadıklarım geldi.

Yüzümde bir şaşkın bir gülümseme…

Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır derler, mayıs karı ne yapar bilmem…

Eğer mayıs geldiği halde yüksek doğalgaz ödemekle ilgili bir sorununuz yoksa lapa lapa yağan kar, geri gelen soğuklar, size şömine başı estetiği bile verebilir.

Ama imkanı dar olan için fazladan ödenen her kuruş fazladır.

Her imkansızlık sobasız geçen kış gibidir.

KAMUDA TASARRUF DÖNEMİ BAŞLIYOR

Ekonominin mevsimi de değişiyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, alınan tedbirleri duyurdu

Kamuda tasarruf dönemi başlıyor:

Kamuda bina ve araç alımı durduruldu! Mobilya ve demirbaş alımı durduruldu.

Kamuda yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getirildi.

Harcama disiplini çerçevesinde deprem ve zorunlu harcamalar hariç mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde ise yüzde 15 kesintiye gidildi.

3 yıl boyunda emekli olanlar kadar istihdam sağlanacak.

TİMOTHY ASH’İN SÖYLEDİKLERİ

Devlet iğneyi kendine batırdı…

Ancak bu meselenin millet ayağı da önemli. Elbette oraya da bir fatura çıkacak ama bir dengenin de olması lazım.

İngiliz yatırımcı Timothy Ash, “Memur ve emekli maaşlarında kesinti olmadan Mehmet Şimşek’in tasarruf programı yeterli değil” demiş.

Bu cümle tehlikeli…

Mayıs ayında yağan kar kadar şaşırdım, haziran ortasında altına içlik giymiş şaşkın öğrenci kadar terledim.

Duyduğuma inanamadım.

EMEKLİYE DAHA FAZLA YÜK YÜKLENEMEZ

Elbette pandemi ile birlikte piyasayı rahatlatmak adına artan para hacmi kısıtlanmak isteniyor ama bunu yine memur ve emekliden beklemenin siyasal ve toplumsal sonuçları çok ağır olabilir.

Doğru da olmaz.

Emekliden daha fazla fedakarlık istemek, “ağır kış mevsimini sobasız evde geçirin” demek gibidir.

Bilirim.

Üç yorganla yatsanız da soğuktur, iliklerinize işler.

Böyle bir karar emeklinin, dar gelirlinin iliklerine kadar işler.

Emekliye dar gelirliye daha fazla yük yüklenmez.

Tasarrufa evet ama dar gelirliye daha fazla yüke hayır.

Lapa lapa mayıs karı yağdırılamaz garibanın üzerine…

Evindeki soba elinden alınmaz.

Elbette tasarruf yapacak bu ülke ama ölçü de kaçmamalı. Hem insani açıdan hem de politik açıdan tüm dengeler de gözetilmeli.

Kimsenin hanesine lapa lapa kar yağmamalı…

Neyse ki İngiliz yatırımcının sözleri sadece kendisini bağlıyor…