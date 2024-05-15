CHP’de demokratik dönüşüm çalışmaları

31 Mart Yerel seçimlerinde 1.Parti haline gelen CHP’nin alternatifliğinin kabul edilebilir hale geldiği ortaya çıkınca, ilk genel seçimlerde genel iktidara ulaşabilmek için demokratik dönüşüm çalışmalarını başlattığı biliniyor.

Daha önceki dönemlerden farklı olarak ana muhalefet partisi, yerel yönetimlerde ulaştığı kabul edilebilirlikleri merkeze aldığı için alternatifliği; partinin demokratik dönüşümüyle birlikte yerel yönetimlerde sergilediği çalışmaları yaygınlaştırıp standartlaştırarak başarmaya çalışıyor.

Basına yansıdığı kadarıyla, 6-9 Eylül’de Sivas’ta toplanacak Tüzük Kurultayı için 1-20 Nisan tarihleri arasında üyelerden ve gönüllülerden Tüzük değişikliği önerilerinin alınmasıyla ilgili bütün iletişim imkanları kullanılarak öneriler alındığı açıklandı.

8 bini online olmak üzere, posta yoluyla da 2 bin öneri, muhtarlık bölgeleri üzerinden tüzük önerileri alınmış.

20 Nisan’ dan 12 Mayıs’ a kadar ilçe yönetimlerinin, kadın ve gençlik kollarıyla, muhtarlık bölgesi temsilcileriyle, ilçe hukuk komisyonu üyeleriyle, esnaf komisyonlarıyla vb. komisyonlarla toplantılar yaparak öneriler geliştirdiği de açıklandı.

İlçelerde üretilen çalışmaların raporlanarak il örgütlerinin organizasyonlarıyla yapılacak toplantılarla, tartışılıp, değerlendirilerek önerin geliştirileceği süreç de başlatılmış.

Çalışmalarda, ilçe ve illerde faaliyet gösteren bütün sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının, sendikaların ve gönüllülerin katılımlarının ve katkılarının çok önemli olduğuna vurgular yapılıyor.

Eski Milletvekillerinin, eski ve yeni yerel yönetim başkanlarıyla birlikte sorumluluk yüklenen kadroların, eski ve yeni il ve ilçe yönetimlerinin, komisyonlarda çalışmalar yapanların, akademisyenlerin, aydınların, STK’ların ve gönüllülerin katılımının ve katkılarının alınmasının olmazsa olmaz olduğuna dikkat çekiliyor.

En geniş katılımın ve katkının gerçekleşmesi için bütün iletişim yöntemlerinin kullanılmaya çalışıldığı bilgisi de veriliyor.

Diğer siyasi partilerle birlikte gelişmiş demokratik ülkelerdeki siyasi partilerin tüzüklerinin, yönetmeliklerinin ve uygulamalarının da incelenerek önerilerin geliştirilmesine yardımcı olması için değerlendirildiği açıklanıyor.

CHP’yi nasıl iktidar yapacağız sorusuna kabul edilebilir cevaplar verilebilmesi için tartışmalara, değerlendirmelere ve önerilerin geliştirilmesine katılıp katkı verenlerin bu yaklaşımı sahiplenmelerine çalışıldığı söyleniyor.

Üyeliğin kolaylaştırılmasıyla birlikte yüklenilen sorumlulukların keyfiliğe bırakılmaması için kuralların, kurumların ve uygulamaların kendiliğinden işleyen demokratik kurumsal işleyişlerle yerine getirilmesi gerçekleştirilebilirse demokratik dönüşümün başarılabileceği hissettirilmek isteniyor.

Ön seçim önerisi en yüksek öneri olmakla birlikte ön seçimin; kadınların, gençlerin, üyelerin katılımıyla birlikte aktif destek veren sivil toplumun, meslek odalarının ve gönüllülerin katılımlarının da sağlanarak, kamuoyu araştırmalarını ve eğilim yoklamalarını aşan işlevselliğe ulaşılmasının çok önemli olduğuna dikkat çekiliyor.

Delege sisteminin kaldırılmasının ve kotaların, katılımcı demokrasinin gerçekleştirilmesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

6- 9 Eylül’de Sivas’ta toplanacak Tüzük Kurultayının son gününde; PROGRAM KURULTAYINA yönelik çalışmaların ve program kurultayı süreci yaklaşımlarının değerlendirilerek, Türkiye’ de yaşayan herkesi kapsayıp, çözümler üretilmesini sağlayacak en etkin program kurultayı sürecinin başlatılacağı bilgisi veriliyor.

TOPLUMSAL MUHALEFETLE BÜTÜNLEŞMEK

VE HALK HAREKETİ ETKİSİNE ULAŞMAK

Demokratik dönüşüm çalışmalarının toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilecek hale gelmesi için toplumsal muhalefetle bütünleşerek halk hareketi etkisine ulaşılabilmesinin olmazsa olmaz olduğu biliniyor.

AK Parti oluşumu, daha önceki bütün siyasi birikimlerden yararlanarak geliştirdiği örgütlülük, temsil ve mücadele anlayışı ile başarılı olmuş, doğrularının yanında pek çok yanlışlar ve hatalar yapmış olmasına rağmen aşılamamıştı.

AK Parti siyasetinin tartışılır hale gelmesi, etkisizleşmeye başlaması, fabrika ayarlarına döneceği sözlerini vererek gücünü ve etkisini korumaya çalışması, toplumun tamamını gelişime ve değişime katabilecek demokratik hukuk devletini inşa etmek yerine, anlayışını, önceliklerini ve kadrolarını merkeze alarak sürdürülebilecek sistemi inşa etmek yaklaşımlarına sürüklenmesiyle ortaya çıkmıştı.

AK Parti aşılamaz hale gelmesine dayanarak, anlayışına, önceliklerine ve kadrolarına bağlı olarak sürdürülebilecek çoğunlukçu sistemi inşa edip, sürdürmeye çalışılınca, örgütlülüğünü, temsilini ve mücadelelerini kamu kaynakları ve gücüyle ilişkili hale getirdi ve siyasi sorumluluklarını, sorunların, ihtiyaçların ve beklentilerin temsilcisi olmak konumundan uzaklaştırarak parti görevleri haline dönüştürdü.

AK Parti yerel seçimlerden sonra değişimle ilgili mesajlar vermiş olmakla birlikte, objektif veriler kapsamında yanlışlarıyla ve eksikleriyle yüzleşebilmeyi göze alabilecek kararlılıkları ortaya koyamadığından ana muhalefet partisinin; bütün sorunları sahiplenerek ve çözülebilmesinin mücadelelerini vererek başaracağı alternatifliği hedeflemesi gerekiyor.

Türkiye siyasetinin aşamadığı temel sorunu; vesayet sistemi şartlarında oluşan alışkanlıklar nedeniyle, kamusal güçler ve kaynaklar üzerinden kendi anlayışının, önceliklerinin ve kadrolarının belirleyiciliğiyle, gelişimi ve değişimi başarmaya çalışmak yaklaşımlarıdır.

Devletin merkezde olması halini kontrol edip yönlendirebilecek hale gelince, kamusal kaynaklar ve güçler üzerinden gerçekleştirilebilen etkinin aşılamaz olduğu ön kabulünü Türkiye siyaseti aşamadığı gibi AK Parti de aşamıyor; ancak bu yaklaşımların aşılabileceğini CHP, 2019 yerel seçimlerinde ortaya koyduğu kabul edilebilirlikle topluma hissettirebildi ve 1. Parti haline geldi.

Ana muhalefet partisi demokratik dönüşüm çalışmalarıyla; eski alışkınlıklarının aşılmasının da, diğer siyasi partilerin konumlarının da farkında olduğunu ve aşılması için nelerin nasıl yapılabileceğini ortaya koymaya çalışıyor ve bütün siyasi birikimleri ve deneyimleri en verimli değerlendirerek yeniden yapılanmasını başarmak istiyor.

Temel kurumsal yaşam alanlarının merkezinde muhtarlık temsili bölgelerinin, yani mahallelerin olduğu biliniyor.

Demokratik kurumsal sürdürülebilirliklerin karşılık bularak, doğrudan, yerinde, en doğru ve verimli temsillerle ve mücadelelerle bütünleşebileceği temel alanlar muhtarlık bölgeleridir.

Muhtarlık temsili alanlarında, yaşamın ve çalışmaların sürdürülebildiğini yaşayanlarla ve çalışılanlarla birlikte; sorunlarını çözmek, ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak anlayışıyla temsile, örgütlülüğe ve mücadelelere taşımak, toplumsal muhalefetle bütünleşmeyi ve halk hareketi etkisine ulaşmayı sağlayacaktır.

Demokratik dönüşüm kapsamında ( Altan Öymen/Tarhan Erdem dönemi 2000 ) “ HALKLA BİRLİKTE ÇÖZÜM “ çalışmalarıyla; mahalle sorumlularının üyelerle ve gönüllülerle birlikte çalışma grupları oluşturarak mahallenin sorunlarını, ihtiyaç ve beklentilerini belirleyerek, tartışarak ve değerlendirerek çözüm önerileriyle birlikte, ilçe ve il örgütleriyle birlikte yerel yönetimlerin önüne koyabilmelerinin vazgeçilmez olduğu ortaya çıkmıştı.

İlçe ve il örgütleriyle birlikte yerel yönetimlerin ve Büyük Şehir yönetimlerinin temel sorumluluğu; yaşamak ve çalışmak alanlarından gelen çalışmalar ve öneriler üzerinde yoğunlaşarak sorunların çözülebilmesi, ihtiyaç ve beklentilerin karşılanabilmesi için mahallelerdeki çalışmalarla ve temsillerle, programlar ve projeler gerçekleştirerek toplumsal karşılıklar üretebilmesidir.

Kocaeli/ İzmit üzerinden örneklemek gerekirse, İzmit’ te 102 muhtarlık bölgesi yani mahalle bulunmaktadır.

Mahalleler, büyüklüklerine, yakınlıklarına ve bir biriyle ilişkilerine, sorunlarına, ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre gruplanarak her ay için bir grupta kapsamlı iletişim ve etkileşim çalışmalarının yapılabilmesini sağlayacak çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

Toplantılarda ortaya çıkan sorunlar, çalışmalara katılan uzmanlarla ve yetkililerle birlikte tartışılıp, değerlendirilerek programlar ve projeler için değerlendirilecek temel hazırlıklar olarak sahiplenilebilmelidir.

Muhtarlık bölgelerinin program ve proje haline getirilmek üzere sahiplenilen çalışmalarının program ve proje haline getirilmesiyle veya bu ihtiyacı karşılayacak program ve projelere eklenmesiyle çalışmalara katılanların; sorunların çözümlerini, ihtiyaçların ve beklentilerin karşılanmasını sahiplenmeleri başarılmış olacaktır.

Önemli ihtiyaçların ortaya çıkmasıyla ve her yıl en az bir defa bütün mahallelerin sorumlularının hazırlık çalışmalarıyla yapılan, yüzleşmeler, tartışmalar, değerlendirmeler, öneriler geliştirip program ve proje haline getirmek çalışmaları; iletişimi, etkileşimi, temsili, örgütlülüğü ve mücadeleleri; toplumsal muhalefetle bütünleşmeye ve halk hareketi etkisine taşıyacaktır.