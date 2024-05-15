Bitmek üzere olan umutlar Ertuğrul Sağlam ile yeşerdi

Bodrum FK ve Sakarya maçlarındaki yenilgiler ve silik, bitik oyunları gördükten sonra pek çok Kocaelisporlu Play-Off’a kalmasaydık keşke, orada rezil olacağız diye düşünmüştür. İlk turda Çorum’u, sonrasında Bolu veya Bodrum’dan birini, hele hele finalde Sakarya’yı eleyebileceğimize, Süper Lig’e çıkabileceğimize inananların sayısı yok denecek kadar azdı. Tam bu sezondan artık geçti, gelecek sezonu planlayalım derken bir ışık doğdu.

BÜYÜK ETKİ YARATTI

Ertuğrul Sağlam’ın geri dönüşü tüm camia için büyük bir umut oldu. Bakıyorum sosyal medyaya falan Çorum’u da yeneriz, Bolu-Bodrum engelini de aşarız, Sakaryaspor düşünsün yorumlarına sıkça rastlıyorum, sokakta Süper Lig’e çıkılabileceği inancını taşıyan insanlarla karşılaşıyorum. Yönetim aynı, takım aynı ama gel görün ki, dibe vuran umutlar, Ertuğrul Sağlam’ın dönüşüyle zirve yaptı. Başka bir teknik adam kuşkusuz ki böylesi bir etki yaratamazdı. Sözünü ettiğimiz isim Süper Lig ve Avrupa Kupası şampiyonluğu başarısı bulunan büyük marka olunca böyle oluyor işte.

FARK YARATACAKTIR

Mutlaka Play-Off’taki rakiplerimiz bu hamlemizin ardından tedirginlik yaşamıştır. Ezeli rakibimiz de, “Eyvah Ertuğrul Sağlam” korkusuna kapılmıştır. Kuşkusuz ki, işimiz hala zor. Sonuçta kadromuz aynı, golcümüz yok. Üstelik ilk maçı deplasmanda oynamak gibi bir dezavantajımız var. Ancak Ertuğrul Sağlam faktörünün devreye girmesiyle mutlaka olumlu yönde bir değişim bekliyoruz. En azından mental anlamda takımı yukarı kaldırdı deneyimli teknik adam. İşin taktiği, sistemiydi Play-Off maçlarında mutlaka fark yaratacaktır. Umutla, inançla bekliyoruz. Hadi inşallah.

Aynı yoldan geçti Körfez , geri dönecek elbet Es Es

Antalyaspor kadar olmasa da, Eskişehirspor ile de geçmişe dayalı bir kardeşliğimiz vardır. Bir ara birileri bozgunculuk yapmak istedi, biraz sıkıntı oldu ama sağduyu sahibi camianın önde gelen liderliği dostluğun devamını sağladılar.

HER DAİM YANINDA OLMALIYIZ

Malum yıllardır ekonomik sıkıntı yaşayan Eskişehirspor geçen sezon BAL’a düşmüştü. İlk sezonunda iddialı kadro kurdular, önemli teknik adamları getirdiler ama 3.Lig’e dönemediler. Biz de ilk yılımızda başaramamıştık ama ikincisinde hedefi yakalamış, devamını getirmiştik. Kırmızı-Siyahlı takım da umarız seneye 3.Lig’e çıkar. Yakın geçmişte geçtiğimiz yollardan geçiyor Eskişehirspor camiası. Onları en iyi anlayacak olanlar bizleriz. Tabi ki, kardeş olarak her daim yanlarında olmalıyız.

KİMİN FİKRİYSE KUTLUYORUM

Sakaryaspor maçında güney kale arkası tribününe üzerinde, ”Aynı yoldan geçti Körfez, geri dönecek elbet Es Es” pankartını astı Kocaelispor taraftarı, kardeş takıma desteğini verdi. Kimin, kimlerin fikriyle kutluyorum. Eskişehirspor camiası, taraftar grupları Hodri Meydan’ın bu jestini memnunlukla karşılaşıp teşekkür mesajları paylaşıyorlar. Eskişehirspor da Kocaelispor gibi büyük camia. Sarsılırız ama yıkılmayız, öyle veya böyle geri döneriz. Biz başardık, sıra Es-Es’de. Süper Lig’de yeniden buluşmak dileğiyle.

Derbent Ortaokulu, vefa, Işık Karakurt öğretmenimiz

En başından belirteyim, bu bir spor eleştiri yazısı değildir. Arada bir yazarın tarihe not düşme adına kendi hayatından kesit sunmaya hakkı olduğunu düşünerek hoş görünüzle paylaşıyorum.

İLETİŞİMİ KESMEDİK

1980 Derbent Ortaokulu mezunuyum. Sınıf arkadaşlarımın büyük bir kısmıyla görüşüyorum, kimi öğretmenlerimizle de iletişim halindeyiz. Sınıfımızın başkanı Yüksel Ateş ile İngilizce derslerimize giren Melahat (Türkoğlu) Hoca’yı 4-5 yıl kadar önce o zaman oturduğu Derbent’teki evinde ziyaret etmiştik. Sosyal Bilgiler öğretmenimiz Ercan Özkan ve Sıtkı Koçak ile telefonda görüşüyor, İstanbul’da oturan matematikçimiz Işık Karakurt ile sosyal medyadan iletişim sağlıyorduk.

MELAHAT HOCA ARADI

Geçen hafta içinde Melahat Hoca aradı, “Derbent Ortaokulu müdürü Ethem Nuri Tuncer 1 Haziran’da bir vefa organizasyonu yapacakmış, benden bizim dönem görev yapan diğer öğretmenlerin isimlerini, telefonlarını istedi. Bizzat arayıp davet edecekmiş. Ne zamandır Işık’a ulaşamadım. Telefonuma cevap vermiyor, Messenger’dan mesaj attım dönmedi. Kanser tedavisi görüyordu, vefat etmiş olmasından korkuyorum. Sen de bir araştırır mısın” dedi. Önce Messenger’dan yazdım, bekledim, dönüş olmadı. Yüksel Ateş’i aradım, Ercan ve Sıtkı Hocalarla temasa geçti ama bir sonuç alamadı.

MATEMATİĞİ SEVDİRDİ

Ertesi gün Melahat Hoca aradığında acı haberi verdi. Yakınlarından öğrenmiş. Sonra ben kuzeni olan eğitimci Mevlüt Karakurt’a Messenger’dan ulaştım. Ağustos 2023’te hakkın rahmetine kavuştuğunu söyledi. Nasıl üzüldüm bilemezsiniz. 3 yıl matematik derslerimize girdi. Ki, malum en zor derslerden biridir. Bana matematiği sevdiren öğretmendi. Dersi derse dinler, geçer notlar alırım. Hatta alt yapım iyi olduğu için lise döneminde de matematik derslerim hep iyiydi. Işık Hoca 1957 doğumluydu. 77’de yani 20 yaşında Derbent Ortaokulu’na geldi, mesleğe bizimle başladı. Kendini eğitime, gelecek nesillerin yetişmesine adadı, hiç evlenmedi. En sevdiğim öğretmenlerden biriydi.

1 HAZİRAN’DA BULUŞMA

Ne yazık ki, 1 Haziran’daki vefa organizasyonunda aramızda olamayacak. Sadece o değil tabi bildiğim kadarıyla okul müdürümüz Hüseyin Odabaş ile iş bilgisi dersine giren Faik Hoca da çok önceden hakkın rahmetine kavuştu. Aradan neredeyse yarım asır geçmiş, bizler 60’ı bulduk, öğretmenlerimiz 70’lere geldi. Ölenlere rahmet, hayatta olanlara sağlıklı ömürler diliyorum. Yaşarsak 1 Haziran Cumartesi günü Derbent Ortaokulu’ndaki organizasyonda buluşacağız. Eksik ve buruk bir buluşma olacak ama kader, günü gelen gidiyor, hepimiz o yolun yolcusuyuz sonuçta. Mevla’ma hayırlı ömürler, hayırlı ölümler nasip etsin.

MÜDÜRÜMÜZU KUTLUYORUM

Bu vesileyle Derbent Ortaokulu Müdürü sevgili Ethem Nuri Tuncer’i güzel düşüncesi için kutluyorum. Derbent Ortaokulu’na gelmiş geçmiş hizmet veren öğretmenleri buluşturmak son derece vefalı bir davranış, alkışa değer bir hareket. Derbent halkı ile okuldan mezun olanlar da katılım sağlayacakmış. Merak ve heyecanla bekliyor olacağım. Bu arada son dönem Derbent Ortaokulu sportif faaliyetlerde de çok önemli başarılar elde ediyor. Dikkatle ve iftiharla takip ediyorum. Başta müdürümüz Ethem Bey olmak üzere tüm emeği olanları içtenlikle kutluyorum.