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Makale Yazısı-

Çorumspor mu, Bodrum FK’mı?
Uğur Uludağ

Uğur Uludağ

Kocaelispor, Sakaryaspor yenilgisinden sonra direkt final şansını kaçırdı.

Süper Lig için Play-Off yarı final maçı oynayacağız.

Ne yazık ki, ev sahibi olma avantjını da kullanamadık.

Oysa bu takım sezon başından beri ligi uzun süre ikinci sırada götürdü.

Spor kamuoyunda Süper Lig’e çıkacak Eyüpspor’dan sonra  ikinci takım olarak gösteriliyorduk.

Maalesef üçüncü, hatta dördüncü bile olamadık.

Normal sezonu 6.sırada tamamlayıp, Play-Off yarı finalde Çorum FK ile eşleştik…

… … …

Çorumspor ligi 5.bitirdi, bizde 6.sırada tamamladık.

Play-Off yarı final tek maç üzerinden oynanıyor.

Süper Lig şansını devam ettirmemiz için Perşembe günü deplasmanda Çorum FK’yı yenmek durumundayız.

Son hafta maçları oynanırken, bir ara skorlara göre Bodrum FK ile de oynama ihtimalimiz de vardı.

Deplasmanda Çorum FK’mı, yoksa Bodrum ile mi oynamak isterdik?

… … …

İki hafta önce Bodrum deplasmanından 3-0’lık yenilgi ile döndük.

Bodrum her takım için zor deplasman…

Çok küçük bir sahaları var.

Süper Lig ve 1.Lig’de oynayan oyuncular için bu sahalar çok fazla avantaj sağlamaz.

Bu sahalarda futbolcular çok fazla konsantre olamıyorlar.

Geçen yıl Bodrum bu sahada Eyüpspor’u elemişti…

… … …

Çorum FK öyle değil.

Çorum FK ile aramızda çok iyi bir dostluk var. İki takım taraftarları arasında güzel bir bağ kuruldu.

Çorum’un stadı daha güzel, her futbolcunun tercih edeceği bir atmosfer…

İki takımın stadını düşündüğümüzde Çorum FK ile oynamak daha avantajlı olur.

Bir de iki takım arsındaki futbol anlayışı çok farklı.

Bodrum, kendi sahasında bekleyerek oynayan bir takım.

Topu aldıktan sonra çok hızlı çıkıp, hücumlarda etkili oluyor.

Bize de böyle iki gol attılar.

Az gol yiyen bir takım…

Bizim oynayacağımız futbola biraz ters gelebilir…

… … …

Çorum FK’nın sistemi bize daha uygun…

Mustafa Gürsel devam etseydi, Çorum’da şansımızın daha az olacağını düşünüyordum.

Ertuğrul Sağlam’ın gelmesi bize bir avantaj sağlayacak.

Ertuğrul Hocamın zamanında deplasmanda daha fazla puan alıyorduk.

Deplasmanda daha kontrollü oynuyorduk…

Bu da bizim maçı kazanmamıza yardımcı olabilecek….

iki takımı mukayese ettiğimizde bizim için Çorum FK ile oynamak daha avantaj sağlayabilir. 

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Yazar Uğur Uludağ - Mesaj Gönder --- Okunma

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